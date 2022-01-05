Токаев пообещал нарушителям порядка в Казахстане максимально жесткие действия

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления в среду заявил, что намерен оставаться в столице страны во время беспорядков, и сообщил, что руководство страны будет действовать «максимально жестко».

Глава государства объявил, что будет находиться в Нур-Султане, «вместе с народом». Власти страны при этом намерены действовать «максимально жестко в отношении правонарушителей в ходе протестов», передает РИА «Новости».

Он сообщил, что возглавил Совет безопасности Казахстана. Токаев отметил, что в скором времени выйдет с новым пакетом предложений. Также он заявил, что в ходе противостояний в стране были убиты сотрудники правоохранительных органов.

По словам Токаева, за беспорядками в Казахстане стоят «финансово мотивированные заговорщики», сообщает ТАСС.

«Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков», – подчеркнул президент.

Он добавил, что сейчас необходимо обеспечить безопасность граждан страны, которые обращаются с просьбами защитить их и их семьи.

«Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит», – заявил Токаев.

Ранее сообщалось, что по всему Казахстану зафиксировано отключение интернета.

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.

Токаев также ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.

Ранее стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента.

Позже в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.

Также митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.