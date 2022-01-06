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Банки временно прекратили работу в Казахстане
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Работа банков и фондовой биржи в Казахстане временно приостановлена, сообщил пресс-секретарь Нацбанка страны Олжас Рамазанов.
Рамазанов сообщил, что в соответствии с президентским указом в Казахстане «введено чрезвычайное положение». Учитывая контртеррористические операции и «сбои в работе интернета», Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк «сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций». Это делается для «защиты жизни и здоровья работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг». При этом «граждан и СМИ настоятельно просят доверять только официальным источникам информации», передает ТАСС.
Нампоним, из-за беспорядков руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране. По всему Казахстану было зафиксировано отключение интернета. Власти Казахстана считают, что страна столкнулась с «вторжением бандформирований», подготовленных за рубежом. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
Президент Казахстана назвал виновных в протестной ситуации
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Особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
В частности, по его словам, вина лежит на министерстве энергетики, а также компаниях «Казмунайгаз» и «Казакгаз». Токаев сообщил, что «были даны все полномочия по стабилизации ситуации» в Алма-Ате и Мангистауской области. По его словам, «основная нагрузка лежит на МВД, СОБР и Нацгвардии, которые успешно выполняют свои задачи», передает ТАСС.
Токаев раскритиковал реализацию его поручения ускорить строительство нового завода на базе «КазГПЗ» в Мангистауской области. Он указал, что «разработано только технико-экономическое обоснование», при этом «не решены вопросы финансирования проекта». Кроме того, не проработаны «правила организации и проведения торгов сжиженным газом», «механизмы ограничения роста цен в ходе электронных торгов». Как заявил глава государства, «в результате министерство энергетики не смогло оперативно среагировать и приостановить электронные торги».
«Глава государства подчеркнул, что политическое, социальное и экономическое устройство государства останется неизменным. По его убеждению, такие принципы, как унитарность, верховенство закона, уважение к праву собственности и рыночная экономика, остаются главными в нашей государственной политике», – сообщила президентская пресс-служба по итогам заседания правительства.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане.
Эксперт назвал главные причины массовых беспорядков в Казахстане
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Происходящее в Казахстане – это массовые беспорядки, у митингующих нет протестного ядра и четких политических требований к власти, сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Марат Шибутов. В среду в Алма-Ате возобновились столкновения митингующих с сотрудниками полиции.
«Рейтинг правительства Казахстана 23%, а в 2017 году был 63%. Это показатель неумения работать. Такой рейтинг неодобрения рано или поздно приводит к чему-то», – говорит казахстанский политолог Марат Шибутов.
Вспыхнувшие на этой неделе протесты в Мангистауской области, Алма-Ате и ряде других регионов не выглядят «достаточно спонтанными» и могли быть кем-то организованы, предположил эксперт. Однако кто именно мог стоять за ними, «покажет следствие». «С другой стороны, мы не видим ядра протеста и оформленных требований. То есть диалог вести фактически не с кем. Пока идут исключительно массовые беспорядки, а не митинги. Поэтому остаются только силовые меры, которые сейчас осуществляются», – пояснил Шибутов.
Собеседник подчеркнул, что столкновения происходят в основном в Алма-Ате и Актау, поэтому говорить об угрозе «цветной революции» не приходится. «Угрозы свержения власти нет, есть угроза давления через беспорядки. Тут нет внешних заинтересованных сторон. Наоборот, страны, которые вкладывались в Казахстан, могут потребовать стабилизации ситуации и своего участия в этом», – предположил эксперт.
В среду в Алма-Ате возобновились столкновения митингующих и сотрудников полиции. Несколько стражей порядка были захвачены и избиты в центре города. Несколько сотен митингующих удалось заблокировать на подступах к центру Алма-Аты.
Массовые беспорядки в Казахстане вспыхнули
из-за резкого роста цен на газ. В нескольких регионах введен
режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в среду отправил
правительство в отставку, которое обвинил в повышении цен на энергоносители. Он также ввел временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
Очевидцы сообщили о начале боев в Алма-Ате
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В Алма-Ате в Казахстане, где проводится антитеррористическая операция, начались бои, слышны, предположительно, автоматные очереди, сообщают информационные агентства со ссылкой на очевидцев.
В городе «идет перестрелка». По словам очевидцев, «протестующие вооружены – теперь уже не дубинами и камнями, а автоматами», сообщает Sputnik в Telegram.
Агентство KazTAG сообщает, что «силовики приступают к активной фазе зачистки Алм-Аты от преступных элементов». Жителей города «предупредили через громкоговорители об эвакуации с улиц», передает РИА «Новости».
Власти Алма-Аты опровергли информацию об ожидаемых перебоях с водой и электричеством. Департамент полиции Алма-Аты сообщил, что работает в штатном режиме, информация о мародерстве на квартиры и дома горожан и что служба «102» не реагирует на сигналы – не соответствует действительности.
Комендатура Алма-Аты опровергла информацию о захвате террористами военного института сухопутных войск. Комендатура призвала жителей города «сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности». Высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алма-Ате, говорит о серьезной подготовке за рубежом, заявили в комендатуре.
На ТРЦ MEGA Park в Алма-Ате напали мародеры, но охране удалось их сдержать и отбить нападение, передает Sputnik.
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.
Погребинский рассказал о сходстве майданных технологий в Казахстане и на Украине
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Массовые беспорядки в Казахстане готовились извне, видна серьезная подготовка и сходство с технологиями майдана на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Он уверен, что к происходящему в Казахстане причастны страны Запада.
«Беспорядки в Казахстане – это отчасти приговор правящему режиму, которому не удалось в согласии с обществом найти компромисс между разными группами влияния. Это дало возможность внешним силам спровоцировать беспорядки. Для меня нет никакого сомнения, что была внешняя организация», – говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Организаторы беспорядков «работали глубоко, в регионах», добавил эксперт. По его словам, происходящее в Казахстане во многом схоже с тем, что происходило на Украине во времена оранжевых революций и противостояний на Майдане Незалежности в Киеве, например, переход силовиков на сторону протестующих. «Беспорядки не могли произойти ни с того ни с сего. Ясно, что была координация, проведены подготовительные элементы, которые позволили так быстро захватить в Алма-Ате здание мэрии. Это типичная технология майдана, когда девушки дарят цветочки силовикам, а затем все кричат «полиция с народом», – добавил политолог.
Погребинский сомневается, что координация беспорядков ведется с территории Украины, как об этом заявил бывший казахский министр, а ныне один из главных оппозиционеров Мухтар Аблязов, которого видели не только в Киеве, но и в Лондоне. «У нас обосновывались оппозиционеры из Узбекистана и из Казахстана тоже. Естественно, они работали с проевропейскими и проамериканскими структурами. Они заключают союзы против России, против режима Назарбаева. Но я не верю, чтобы Украина, как государство, могла стоять за беспорядками в Казахстане. Эти люди просто могут чувствовать себя комфортно на Украине, им могли даже помогать, но это все мелочи по сравнению с помощью со стороны Запада», – считает Погребинский, добавив, что в Казахстане работает множество структур, которые в России получают статус иноагентов.
Между тем в Казахстане накопилось много поводов для конфликта, отметил собеседник. «В стране происходит война между кланами, эти недовольства бродят там постоянно. На склоне режима Назарбаева активность работы с общественным мнением и социальными элементами спала и я не удивлен, что новая власть не смогла взять ситуацию под контроль», – считает Погребинский.
В Казахстане с начала года продолжаются массовые беспорядки. В нескольких регионах введен режим ЧП, но властям пока не удается взять ситуацию под полный контроль. Среди прочего президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Кроме того, он опроверг слухи о своем бегстве из страны и возглавил Совет безопасности Казахстана, сместив с этого поста Нурсултана Назарбаева. Эту должность бывший президент занимал с 1991 года. В среду вечером участники протестов попытались снести памятник Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области.
Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате
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Митингующие взяли штурмом резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ате, сообщает издание Zakon.kz.
Издание пишет со ссылкой на очевидцев, что протестующие в Алма-Ате захватили резиденцию президента Казахстана, передает ТАСС.
Ранее здание резиденции президента Казахстана загорелось.
До этого сообщалось, что несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию в резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ате.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в стране ввел в Нур-Султане чрезвычайное положение с 5 по 19 января, которое предполагает и комендантский час.
Митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.
Токаев обратился к странам ОДКБ за помощью
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы».
Токаев отметил, что речь идет уже не об «угрозе», а о «подрыве целостности государства», «нападении на граждан», которые «просят» его «как главу государства в срочном порядке оказать им помощь». По словам Токаева, обращение к ОДКБ является абсолютно уместным и своевременным, передает ТАСС со ссылкой на «Хабар-24».
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. Первый космонавт-казах Токтар Аубакиров и генерал-майор ВВС Казахстана призвал ОДКБ ввести войска на территорию страны. Токаев назвал беспорядки в Казахстане «внешней агрессией».
При освобождении аэропорта Алма-Аты от погромщиков погибли военные
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В ходе антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты в Казахстане погибли двое военных, сообщают СМИ.
Об этом сообщает Zakon.kz. Кроме того, пресс-служба МВД республики подтвердила сообщения СМИ, что прежде в разных районах Казахстана «от рук бесчинствующей толпы» пострадали 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, «погибли восемь», передает РИА «Новости».
Участники беспорядков, используя «камни, арматуры, биты, зажигательные смеси», атаковали «объекты государственного управления, жизнеобеспечения, здравоохранения, торговли, общепита и банковских услуг», а также транспорт «органов правопорядка, здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан». Кроме того, погромщики мешали госпитализации пациентов в медицинские учреждения.
Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта.
ОДКБ решила направить в Казахстан миротворцев
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян сообщил, что контингент ОДКБ вводится в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации обстановки, передает РИА «Новости».
В сообщении говорится, что решение принято «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности». Направить миротворческие силы решено в ответ на обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и «ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету» Казахстана, «вызванной, в том числе, вмешательством извне».
Пашинян на 2022 год назначен председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Напомним, Токаев сообщил, что обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Он назвал беспорядки в Казахстане «внешней агрессией».
Стало известно о решении направить в Казахстан спецназ ВДВ России
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СМИ, комментируя решение ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент, сообщили, что от России команду получили рота спецназа 76-й дивизии ВДВ, а также рота 45-й бригады спецназа ВДВ.
Группы от второй и 24-й бригад спецназа Центрального военного округа также «находятся в повышенной готовности», их «может усилить батальон 55-й горной бригады также из ЦВО, однако последним приказ пока не пришел», передает РЕН ТВ.
«Авиагруппа под Казахстан формируется на аэродромах Кубинка и Чкаловский. В нее войдут несколько пассажирских самолетов, а также грузовые Ил-76 и Ан-124», – говорится в сообщении.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
Стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента
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Несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию в резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ате, сообщает издание «Vласть».
По данным газеты, некоторые протестующие отделились от толпы у здания акимата и отправились к резиденции президента.
«Вокруг все в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы», – пишет издание, передает РИА «Новости».
Ранее в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.
До этого митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.
Протестующие ворвались в здание мэрии Алма-Аты
Митингующие в Алма-Ате ворвались в здание мэрии, слышны выстрелы, начался пожар.
Над зданием мэрии поднимается черный дым, правоохранители применяют светошумовые гранаты, передает РИА «Новости».
Люди разбили окна на первом этаже и ворвались в здание местного исполнительного органа с нескольких сторон.
После того, как протестующие сделали это, в районе акимата периодически звучат выстрелы очередями. Над учреждением поднимается черный дым. Открытый огонь вырывается из окон на втором этаже здания.
Ранее сообщалось, что демонстранты предпринимают попытку прорваться к акимату, охраняющие его правоохранители применяют спецсредства.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.
До этого сообщалось, что столкновения митингующих и сотрудников полиции начались в Алма-Ате.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.
В Казахстане отключили интернет
По всему Казахстану зафиксировано отключение интернета, свидетельствуют данные организации NetBlocks, анализирующей работу интернета.
«Подтверждено: Казахстан сейчас находится посреди отключения интернета общенационального масштаба после дня перебоев в работе мобильного интернета и частичных ограничений. Это, вероятно, серьезно ограничит освещение набирающих обороты антиправительственных протестов», – передает сообщение сервиса РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.
Ранее стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента.
Позже в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.
Также митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.
Начался штурм мэрии Алма-Аты
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Протестующие в Алма-Ате предпринимают попытку штурма мэрии города, правоохранители применяют светошумовые гранаты.
Демонстранты предпринимают попытку прорваться к акимату, охраняющие его правоохранители применяют спецсредства, в частности, светошумовые гранаты. Здание акимата заволокло густым дымом, передает РИА «Новости».
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.
До этого сообщалось, что столкновения митингующих и сотрудников полиции начались в Алма-Ате.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.
Протестующие в Алма-Ате разгромили редакцию телеканала «Мир24»
Помещения редакций телеканалов в Алма-Ате оказались разгромлены толпой митингующих, корреспондента Sputnik Казахстан удерживали час, группа протестующих ворвалась в корпункт канала «Мир24».
Корреспондента Sputnik Казахстан около часа удерживали митингующие, которые захватили офисы на площади Республики. После этого ему удалось выбраться.
Кроме этого митингующие с дубинками ворвались в корпункт телеканала «Мир24» и требовали выхода в прямой эфир.
«В Алматы разгромлен офис представительства МТРК «Мир». Уничтожено телевизионное оборудование. Благодаря активной помощи акимата все сотрудники телерадиокомпании «Мир» своевременно эвакуированы и находятся в безопасности», – говорится в заявлении в Telegram-канале «МИР 24. Первый Евразийский», передает РИА «Новости».
Ранее в Алма-Ате демонстранты отобрали у сотрудников правоохранительных органов огнестрельное оружие и другое снаряжение.
До этого сообщалось, что по всему Казахстану зафиксировано отключение интернета.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.
Ранее стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента.
Позже в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.
Также митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.
В центре Алма-Аты возобновились столкновения протестующих с полицией
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Несколько полицейских были захвачены и избиты в центре Алма-Аты во время столкновения с митингующими, против протестующих применили спецсредства.
Несколько сотен митингующих были остановлены сотрудниками полиции на подступах к центру города. Митингующие вооружены дубинками. Против них силовики применяют спецсредства, в том числе светошумовые гранаты. Несколько сотрудников полиции Алма-Аты были захвачены митингующими и избиты, передает РИА «Новости».
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.