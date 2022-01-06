Банки временно прекратили работу в Казахстане

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Крупнейший проект решит хроническую проблему Дальнего Востока

Жители Дальнего Востока первыми получили возможность приобретать билеты на внутренние авиаперелеты по субсидии Елена Верещака/ТАСС
Миллиарды рублей будут потрачены в 2022-м году на важнейший социальный проект Дальнего Востока - увеличение транспортной доступности региона. Единая дальневосточная авиакомпания позволит жителям восточной части страны чаще летать - причем как на «большую землю», так и внутри региона. Как именно это будет реализовано? Подробности...
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Кто подпитывает «калининградский сепаратизм»

Калининград охотно воссоздает приметы старого Кенигсберга – для привлечения туристов Сергей Фадеичев/ТАСС
Решение Литвы остановить транзит белорусских грузов рикошетом ударит по Калининграду. Голод ему не грозит, но ожидается взлет цен на продукты. В этом случае в российском анклаве ожидается усиление социальной напряженности. Может, в Литве и задумали всю эту блокаду, чтобы вызвать в бывшем Кенигсберге ропот против федерального центра, подогреть сепаратистские настроения. Но сохранились ли там такие настроения? Подробности...
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Тысячи беспилотников изменят облик российской армии

Одна из многообещающих российских новинок - «Альтиус» с РЛС Евгений Биятов/РИА Новости
До последнего времени разработка, поставки в войска и тем более применение беспилотников нельзя было назвать сильной стороной российского ВПК и Вооруженных сил. Однако 2021-й год запомнился целой чередой событий, демонстрирующих радикальную перемену отношения к боевым дронам. Почему это произошло - и как это изменит российскую армию? Подробности...
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За беспорядками в Казахстане нашлись проплаченные заговорщики

Протесты в Казахстане самые массовые за все годы после обретения независимости Vladimir Tretyakov/AP Photo/ТАСС
В Казахстане не утихают массовые акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ. Протестующие в Алма-Ате нападают на полицию, громят и захватывают административные здания. В стране введен режим чрезвычайного положения. В чем особенность местного протеста и насколько серьезна угроза «цветной революции»? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Сбережения и мечты обиженных бедных съела пандемия

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ковидные протесты принимают разные формы в разных частях мира. От казахских бунтов сегодня до штурма Капитолия год назад. Это все протест обреченных на бедность «глобально проигравших», тех кто, как говорили у нас в 90-е, «не вписался в рынок». Подробности...
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«Вторая половина Америки» готова на реванш любой ценой

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Либеральная элита США попала в столь же незавидный цугцванг во внутренней политике, как и во внешней. Если ослабить хватку в преследовании трампизма, угроза реванша за 2020-й будет становиться реальнее с каждым днем. Если продолжать давить и стараться посадить Трампа, раскол и хаос в стране будут только нарастать. Подробности...

2022-й станет годом нестабильности без революции

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В мире сохранится уже хорошо знакомая нам двусмысленная ситуация – все страны вроде бы недовольны тем, как идут дела, у многих есть претензии к соседям или международному порядку как таковому. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Банки временно прекратили работу в Казахстане

    		    6 января 2022, 06:57
    Фото: Национальный Банк Казахстана
    Текст: Антон Антонов

    Работа банков и фондовой биржи в Казахстане временно приостановлена, сообщил пресс-секретарь Нацбанка страны Олжас Рамазанов.

    Рамазанов сообщил, что в соответствии с президентским указом в Казахстане «введено чрезвычайное положение». Учитывая контртеррористические операции и «сбои в работе интернета», Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк «сообщают о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций». Это делается для «защиты жизни и здоровья работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг». При этом «граждан и СМИ настоятельно просят доверять только официальным источникам информации», передает ТАСС.

    Нампоним, из-за беспорядков руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране. По всему Казахстану было зафиксировано отключение интернета. Власти Казахстана считают, что страна столкнулась с «вторжением бандформирований», подготовленных за рубежом. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.


    Президент Казахстана назвал виновных в протестной ситуации
    		    5 января 2022, 07:44
    Фото: PrimeMinister_kz/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

    В частности, по его словам, вина лежит на министерстве энергетики, а также компаниях «Казмунайгаз» и «Казакгаз». Токаев сообщил, что «были даны все полномочия по стабилизации ситуации» в Алма-Ате и Мангистауской области. По его словам, «основная нагрузка лежит на МВД, СОБР и Нацгвардии, которые успешно выполняют свои задачи», передает ТАСС.

    Токаев раскритиковал реализацию его поручения ускорить строительство нового завода на базе «КазГПЗ» в Мангистауской области. Он указал, что «разработано только технико-экономическое обоснование», при этом «не решены вопросы финансирования проекта». Кроме того, не проработаны «правила организации и проведения торгов сжиженным газом», «механизмы ограничения роста цен в ходе электронных торгов». Как заявил глава государства, «в результате министерство энергетики не смогло оперативно среагировать и приостановить электронные торги».

    «Глава государства подчеркнул, что политическое, социальное и экономическое устройство государства останется неизменным. По его убеждению, такие принципы, как унитарность, верховенство закона, уважение к праву собственности и рыночная экономика, остаются главными в нашей государственной политике», –  сообщила президентская пресс-служба по итогам заседания правительства.

    Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане.

    Коментарии (116)
    Эксперт назвал главные причины массовых беспорядков в Казахстане
    		    5 января 2022, 12:02
    Фото: Vladimir Tretyakov/ТАСС/AP Photo
    Текст: Андрей Резчиков

    Происходящее в Казахстане – это массовые беспорядки, у митингующих нет протестного ядра и четких политических требований к власти, сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Марат Шибутов. В среду в Алма-Ате возобновились столкновения митингующих с сотрудниками полиции.

    «Рейтинг правительства Казахстана 23%, а в 2017 году был 63%. Это показатель неумения работать. Такой рейтинг неодобрения рано или поздно приводит к чему-то», – говорит казахстанский политолог Марат Шибутов.

    Вспыхнувшие на этой неделе протесты в Мангистауской области, Алма-Ате и ряде других регионов не выглядят «достаточно спонтанными» и могли быть кем-то организованы, предположил эксперт. Однако кто именно мог стоять за ними, «покажет следствие». «С другой стороны, мы не видим ядра протеста и оформленных требований. То есть диалог вести фактически не с кем. Пока идут исключительно массовые беспорядки, а не митинги. Поэтому остаются только силовые меры, которые сейчас осуществляются», – пояснил Шибутов. 

    Собеседник подчеркнул, что столкновения происходят в основном в Алма-Ате и Актау, поэтому говорить об угрозе «цветной революции» не приходится. «Угрозы свержения власти нет, есть угроза давления через беспорядки. Тут нет внешних заинтересованных сторон. Наоборот, страны, которые вкладывались в Казахстан, могут потребовать стабилизации ситуации и своего участия в этом», – предположил эксперт.

    В среду в Алма-Ате возобновились столкновения митингующих и сотрудников полиции. Несколько стражей порядка были захвачены и избиты в центре города. Несколько сотен митингующих удалось заблокировать на подступах к центру Алма-Аты.

    Массовые беспорядки в Казахстане вспыхнули из-за резкого роста цен на газ. В нескольких регионах введен режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в среду отправил правительство в отставку, которое обвинил в повышении цен на энергоносители. Он также ввел временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.

    Коментарии (49)
    Очевидцы сообщили о начале боев в Алма-Ате
    		    5 января 2022, 23:50
    Фото: Sputnik Казахстан/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    В Алма-Ате в Казахстане, где проводится антитеррористическая операция, начались бои, слышны, предположительно, автоматные очереди, сообщают информационные агентства со ссылкой на очевидцев.

    В городе «идет перестрелка». По словам очевидцев, «протестующие вооружены – теперь уже не дубинами и камнями, а автоматами», сообщает Sputnik в Telegram.

    Агентство KazTAG сообщает, что «силовики приступают к активной фазе зачистки Алм-Аты от преступных элементов». Жителей города «предупредили через громкоговорители об эвакуации с улиц», передает РИА «Новости».

    Власти Алма-Аты опровергли информацию об ожидаемых перебоях с водой и электричеством. Департамент полиции Алма-Аты сообщил, что работает в штатном режиме, информация о мародерстве на квартиры и дома горожан и что служба «102» не реагирует на сигналы – не соответствует действительности.

    Комендатура Алма-Аты опровергла информацию о захвате террористами военного института сухопутных войск. Комендатура призвала жителей города «сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности». Высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алма-Ате, говорит о серьезной подготовке за рубежом, заявили в комендатуре.

    На ТРЦ MEGA Park в Алма-Ате напали мародеры, но охране удалось их сдержать и отбить нападение, передает Sputnik.

    Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных.

    Коментарии (55)
    Погребинский рассказал о сходстве майданных технологий в Казахстане и на Украине
    		    5 января 2022, 19:15
    Фото: Екатерина Лызлова/РИ Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    Массовые беспорядки в Казахстане готовились извне, видна серьезная подготовка и сходство с технологиями майдана на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Он уверен, что к происходящему в Казахстане причастны страны Запада.

    «Беспорядки в Казахстане – это отчасти приговор правящему режиму, которому не удалось в согласии с обществом найти компромисс между разными группами влияния. Это дало возможность внешним силам спровоцировать беспорядки. Для меня нет никакого сомнения, что была внешняя организация», – говорит директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. 

    Организаторы беспорядков «работали глубоко, в регионах», добавил эксперт. По его словам, происходящее в Казахстане во многом схоже с тем, что происходило на Украине во времена оранжевых революций и противостояний на Майдане Незалежности в Киеве, например, переход силовиков на сторону протестующих. «Беспорядки не могли произойти ни с того ни с сего. Ясно, что была координация, проведены подготовительные элементы, которые позволили так быстро захватить в Алма-Ате здание мэрии. Это типичная технология майдана, когда девушки дарят цветочки силовикам, а затем все кричат «полиция с народом», – добавил политолог.

    Погребинский сомневается, что координация беспорядков ведется с территории Украины, как об этом заявил бывший казахский министр, а ныне один из главных оппозиционеров Мухтар Аблязов, которого видели не только в Киеве, но и в Лондоне. «У нас обосновывались оппозиционеры из Узбекистана и из Казахстана тоже. Естественно, они работали с проевропейскими и проамериканскими структурами. Они заключают союзы против России, против режима Назарбаева. Но я не верю, чтобы Украина, как государство, могла стоять за беспорядками в Казахстане. Эти люди просто могут чувствовать себя комфортно на Украине, им могли даже помогать, но это все мелочи по сравнению с помощью со стороны Запада», – считает Погребинский, добавив, что в Казахстане работает множество структур, которые в России получают статус иноагентов.

    Между тем в Казахстане накопилось много поводов для конфликта, отметил собеседник. «В стране происходит война между кланами, эти недовольства бродят там постоянно. На склоне режима Назарбаева активность работы с общественным мнением и социальными элементами спала и я не удивлен, что новая власть не смогла взять ситуацию под контроль», – считает Погребинский. 

    В Казахстане с начала года продолжаются массовые беспорядки. В нескольких регионах введен режим ЧП, но властям пока не удается взять ситуацию под полный контроль. Среди прочего президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Кроме того, он опроверг слухи о своем бегстве из страны и возглавил Совет безопасности Казахстана, сместив с этого поста Нурсултана Назарбаева. Эту должность бывший президент занимал с 1991 года. В среду вечером участники протестов попытались снести памятник Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области.

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    Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате
    		    5 января 2022, 14:30
    Фото: Vladimir Tretyakov/AP Photo/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Митингующие взяли штурмом резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ате, сообщает издание Zakon.kz.

    Издание пишет со ссылкой на очевидцев, что протестующие в Алма-Ате захватили резиденцию президента Казахстана, передает ТАСС.

    Ранее здание резиденции президента Казахстана загорелось.

    До этого сообщалось, что несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию в резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ате.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в стране ввел в Нур-Султане чрезвычайное положение с 5 по 19 января, которое предполагает и комендантский час.

    Митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.

    Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.

    Коментарии (112)
    Токаев обратился к странам ОДКБ за помощью
    		    5 января 2022, 22:20
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы».

    Токаев отметил, что речь идет уже не об «угрозе», а о «подрыве целостности государства», «нападении на граждан», которые «просят» его «как главу государства в срочном порядке оказать им помощь». По словам Токаева, обращение к ОДКБ является абсолютно уместным и своевременным, передает ТАСС со ссылкой на «Хабар-24».

    Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. Первый космонавт-казах Токтар Аубакиров и генерал-майор ВВС Казахстана призвал ОДКБ ввести войска на территорию страны. Токаев назвал беспорядки в Казахстане «внешней агрессией».

    Коментарии (127)
    При освобождении аэропорта Алма-Аты от погромщиков погибли военные
    		    5 января 2022, 23:30
    Фото: Алма Калиева
    Текст: Антон Антонов

    В ходе антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты в Казахстане погибли двое военных, сообщают СМИ.

    Об этом сообщает Zakon.kz. Кроме того, пресс-служба МВД республики подтвердила сообщения СМИ, что прежде в разных районах Казахстана «от рук бесчинствующей толпы» пострадали 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, «погибли восемь», передает РИА «Новости».

    Участники беспорядков, используя «камни, арматуры, биты, зажигательные смеси», атаковали «объекты государственного управления, жизнеобеспечения, здравоохранения, торговли, общепита и банковских услуг», а также транспорт «органов правопорядка, здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан». Кроме того, погромщики мешали госпитализации пациентов в медицинские учреждения.

    Напомним, в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы, нападения на силовиков и захват административных зданий. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта.

    Коментарии (19)
    ОДКБ решила направить в Казахстан миротворцев
    		    6 января 2022, 00:38
    Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Пашинян сообщил, что контингент ОДКБ вводится в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации обстановки, передает РИА «Новости».

    В сообщении говорится, что решение принято «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности». Направить миротворческие силы решено в ответ на обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и «ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету» Казахстана, «вызванной, в том числе, вмешательством извне».

    Пашинян на 2022 год назначен председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Напомним, Токаев сообщил, что обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Он назвал беспорядки в Казахстане «внешней агрессией».

    Коментарии (84)
    Стало известно о решении направить в Казахстан спецназ ВДВ России
    		    6 января 2022, 03:30
    Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»
    Текст: Антон Антонов

    СМИ, комментируя решение ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент, сообщили, что от России команду получили рота спецназа 76-й дивизии ВДВ, а также рота 45-й бригады спецназа ВДВ.

    Группы от второй и 24-й бригад спецназа Центрального военного округа также «находятся в повышенной готовности», их «может усилить батальон 55-й горной бригады также из ЦВО, однако последним приказ пока не пришел», передает РЕН ТВ.

    «Авиагруппа под Казахстан формируется на аэродромах Кубинка и Чкаловский. В нее войдут несколько пассажирских самолетов, а также грузовые Ил-76 и Ан-124», – говорится в сообщении.

    Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

    Коментарии (50)
    Стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента
    		    5 января 2022, 13:19
    Фото: Vladimir Tretyakov/AP Photo/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Несколько тысяч протестующих пытаются прорваться на территорию в резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ате, сообщает издание «Vласть».

    По данным газеты, некоторые протестующие отделились от толпы у здания акимата и отправились к резиденции президента.

    «Вокруг все в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы», – пишет издание, передает РИА «Новости».

    Ранее в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.

    До этого митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.

    Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.

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    Протестующие ворвались в здание мэрии Алма-Аты

    5 января 2022, 12:12

    Текст: Вера Басилая

    Митингующие в Алма-Ате ворвались в здание мэрии, слышны выстрелы, начался пожар.

    Над зданием мэрии поднимается черный дым, правоохранители применяют светошумовые гранаты, передает РИА «Новости».

    Люди разбили окна на первом этаже и ворвались в здание местного исполнительного органа с нескольких сторон.

     

    После того, как протестующие сделали это, в районе акимата периодически звучат выстрелы очередями. Над учреждением поднимается черный дым. Открытый огонь вырывается из окон на втором этаже здания.

    Ранее сообщалось, что демонстранты предпринимают попытку прорваться к акимату, охраняющие его правоохранители применяют спецсредства.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.

    До этого сообщалось, что столкновения митингующих и сотрудников полиции начались в Алма-Ате.

    Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.

    Коментарии (142)
    В Казахстане отключили интернет

    5 января 2022, 15:02

    Текст: Елизавета Булкина

    По всему Казахстану зафиксировано отключение интернета, свидетельствуют данные организации NetBlocks, анализирующей работу интернета.

    «Подтверждено: Казахстан сейчас находится посреди отключения интернета общенационального масштаба после дня перебоев в работе мобильного интернета и частичных ограничений. Это, вероятно, серьезно ограничит освещение набирающих обороты антиправительственных протестов», – передает сообщение сервиса РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

    Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.

    Ранее стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента.

    Позже в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.

    Также митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.

    Коментарии (68)
    Начался штурм мэрии Алма-Аты
    		    5 января 2022, 11:58
    Фото: кадр из опубликованного видео
    Текст: Вера Басилая

    Протестующие в Алма-Ате предпринимают попытку штурма мэрии города, правоохранители применяют светошумовые гранаты.

    Демонстранты предпринимают попытку прорваться к акимату, охраняющие его правоохранители применяют спецсредства, в частности, светошумовые гранаты. Здание акимата заволокло густым дымом, передает РИА «Новости».

     

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.

    До этого сообщалось, что столкновения митингующих и сотрудников полиции начались в Алма-Ате.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.

    Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана. 

    Коментарии (47)
    Протестующие в Алма-Ате разгромили редакцию телеканала «Мир24»

    5 января 2022, 15:58

    Текст: Вера Басилая

    Помещения редакций телеканалов в Алма-Ате оказались разгромлены толпой митингующих, корреспондента Sputnik Казахстан удерживали час, группа протестующих ворвалась в корпункт канала «Мир24».

    Корреспондента Sputnik Казахстан около часа удерживали митингующие, которые захватили офисы на площади Республики. После этого ему удалось выбраться.

    Кроме этого митингующие с дубинками ворвались в корпункт телеканала «Мир24» и требовали выхода в прямой эфир.

    «В Алматы разгромлен офис представительства МТРК «Мир». Уничтожено телевизионное оборудование. Благодаря активной помощи акимата все сотрудники телерадиокомпании «Мир» своевременно эвакуированы и находятся в безопасности», – говорится в заявлении в Telegram-канале «МИР 24. Первый Евразийский», передает РИА «Новости».

    Ранее в Алма-Ате демонстранты отобрали у сотрудников правоохранительных органов огнестрельное оружие и другое снаряжение.

    До этого сообщалось, что по всему Казахстану зафиксировано отключение интернета.

     Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.

    Ранее стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента.

    Позже в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.

    Также митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.

    Коментарии (26)
    В центре Алма-Аты возобновились столкновения протестующих с полицией
    		    5 января 2022, 10:49
    Фото: Vladimir Tretyakov/AP Photo/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Несколько полицейских были захвачены и избиты в центре Алма-Аты во время столкновения с митингующими, против протестующих применили спецсредства.

    Несколько сотен митингующих были остановлены сотрудниками полиции на подступах к центру города. Митингующие вооружены дубинками. Против них силовики применяют спецсредства, в том числе светошумовые гранаты. Несколько сотрудников полиции Алма-Аты были захвачены митингующими и избиты, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.

    Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана. 

    Коментарии (21)
     
     
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