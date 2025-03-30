The New York Times: США сыграли решающую роль в украинских операциях против России

Тайное сотрудничество между США и Украиной началось весной 2022 года, когда украинские генералы были тайно доставлены в штаб-квартиру американских вооруженных сил в немецком Висбадене, пишет The New York Times. Там был разработан план военной поддержки Украины, включая поставку оружия и предоставление разведданных. Это сотрудничество стало ключевым элементом украинских операций, которые привели к ощутимым потерям среди российских войск.

Во время визитов украинских военных в Висбаден генерал-лейтенант Михаил Забродский и его американский коллега генерал-лейтенант Кристофер Донхью разработали стратегию, которая включала поставки украинской армии высокоточных ракетных систем HIMARS. На протяжении войны США предоставляли Украине подробные разведданные о расположении российских войск, что позволило украинской армии проводить точечные удары из HIMARS и организовывать контрнаступления. Американские военные советники также помогали в планировании стратегических операций.

По данным NYT, сотрудничество иногда осложнялось разногласиями в целях и подходах обеих сторон. Украинские военные стремились к быстрым и решительным победам, в то время как американская сторона больше сосредотачивалась на достижении постепенных и устойчивых результатов. Эти разногласия в конечном итоге привели к напряженным отношениям и разрыву в доверии.

Кроме того, американская администрация начала разрешать более рискованные операции, включая использование разведданных для ударов по целям в Крыму и на исконной российской территории. В свете последних событий, когда новый президент США Дональд Трамп настаивает на сближении с Россией и завершении войны, будущее этого партнерства остается под вопросом. Тем не менее, за время конфликта удалось достичь значительных результатов, которые сильно повлияли на ход войны и укрепили обороноспособность Украины, отмечает The New York Times.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные в Висбадене координировали удары HIMARS по российским позициям, передавая разведданные украинским войскам. В марте США временно лишили Украину поставок американских вооружений и разведданных, что стало значительным изменением в их стратегии по поддержке киевского режима.