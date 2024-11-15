Какой мир хочет построить Трамп

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США воодушевила консервативно настроенных людей во всём мире, в том числе и в России. Появилась надежда, что теперь ненавистную античеловеческую «повестку» отодвинут на обочину и сторонникам традиционных ценностей станет легче дышать. Таким образом, человечеству в последний момент удастся отойти от края пропасти, именуемой «трансгуманизм». Но стоит ли нам так уж сильно стремиться в тот мир, который хочет построить Трамп?

Трампа хвалят за стремление вернуть Америку в ХХ век. В те благословенные времена, когда мужчина мог себе позволить быть сильным и галантным, а женщина – красивой и беззащитной. Когда можно было шутить на любые темы, не боясь судебного иска. Когда афроамериканца можно было назвать негром, а «альтернативно одарённого» человека – просто дебилом. Когда можно было носить натуральные шубы и летать на самолётах, не оправдываясь перед экологическими активистами. Когда, наконец, Голливуд снимал по-настоящему талантливые фильмы, а не нынешнюю политкорректную тягомотину.

Вопрос лишь в том, зачем Трампу это нужно. И это не очень сложный вопрос. Фактически ответ написан у него на бейсболке: «Сделаем Америку снова великой». Америку, а не Россию, не Китай и не остальной мир. Для нас это вообще звучит странно, на взгляд со стороны США и не переставали быть сверхдержавой. Но ощущение ускользающего мирового господства разделяют в Америке обе партии, разногласия лишь в том, как от этого неприятного ощущения избавиться. Демократы были намерены и дальше идти дорогой «прогресса», загоняя в свою повестку всё человечество. С точки зрения сторонников Трампа, страна однажды свернула на ложный путь, утратив свои исконные преимущества, которые некогда сделали её великой, и всё, что сейчас нужно – это вернуться назад, на ту злополучную развилку. Эту идеологическую концепцию можно назвать «ретропрогрессизм».

Проще говоря, Трампу нравится ХХ век не только потому, что тогда лично для него трава и доллар были зеленее. Для США это был век особый. Скажем, в XIX веке США воспринимались как мировая периферия, которой, может, и светит большое будущее, но не скоро. Страна индейцев, ковбоев и пуритан, неотёсанных провинциалов, лучшие из которых пытаются подражать европейцам. Но в ХХ веке приток новых амбициозных иммигрантов, технический прогресс, свобода предпринимательства и отсутствие войн на своей территории сделали США мировым лидером. Это был век Америки, и он завершился.

К хорошему привыкает и человек, и нация. Достаточно ли державе одного «своего» века? Нам-то кажется, что хватит, пора дать дорогу другим. А вот им хочется продолжения банкета. Если мечта Трампа сбудется, нас и наших детей ждёт ещё один век Америки. Но нас-то больше всего волнует не величие США, а то, какое место в этом «новом старом мире» будет отведено другим странам и народам.

Увы, им придётся довольствоваться ролью фундамента американского господства, если не кормовой базы. Вспомним, что главные рывки на пути к статусу сверхдержавы США сделали во время первой и второй мировых войн, когда разорённые войной державы обнаружили себя должниками американских банков, а американская промышленность нажилась на военных заказах. Может быть, реставрировать ХХ век – значит ещё раз проделать тот же финт ушами? Но это делается и без Трампа в связи с украинским конфликтом: Европа разоряется, Америка богатеет.

Конечно, для США XX век – это время больших идей, сильных общественных и культурных движений, великих изобретений. За идею прогресса в команде Трампа отвечает Илон Маск – главный современный ретропрогрессист. Его задача – гальванизировать веру людей в могущество науки и техники, вновь увлечь их космическими гонками. Назад, на Луну! Вперёд, на Марс! Причём эта вера должна быть накрепко привязана к мировой роли США. «Сделать Америку снова великой» – это значит вновь заразить мир «американской мечтой».

Но ХХ век – это и время кафе и автобусов «только для белых», лоботомии для геев, «дипломатии канонерок», «наших сукиных детей», цинизма в экономике и политике. В какой именно ХХ век мы попадём вместе с Трампом? В красивую киносказку или в мир «Незнайки на Луне?»

Мы в России тоже стараемся возродить традиционные ценности, противостоящие леволиберальной повестке, но совсем не хотели бы вернуться в прошлый век, особенно в его первую половину. Более того, ещё одного ХХ века страна просто не выдержит. Не хочется желать такого и Америке, хоть это и наш геополитический конкурент. Но всё же из трагического опыта, полученного Россией в прошлом веке, как и из предыдущих веков нашей истории, мы вынесли иную традицию, значительно отличающуюся от той, которую воплощает нахрапистый бизнесмен Трамп. Да, издали он может быть симпатичен, но именно как американец, со скидкой на всё, что мы знаем об американцах. Но своё будущее русские вряд ли будут строить на принципах свободы бизнеса, сверхценности денег и национального эгоизма. И хотя приверженность семейным ценностям – это то, что объединяет нас с консервативными американцами, нам в нынешнем веке никак не обойтись без идеалов справедливости, коллективизма, взаимопомощи, милосердия и без нашей фирменной культурной всеотзывчивости.

Дональда Трампа как патриота своей страны можно понять. Однако нежелание продлевать американское доминирование ещё на один век охватывает всё больше стран, и Россия находится в сердцевине этого движения. Хочется пожить в мире без пастуха, без полицейского, пусть даже в красивой отглаженной форме. В мире, где повзрослевшие народы решают проблемы по взаимному согласию. Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдёт на карте.