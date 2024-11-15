  • Новость часаWSJ: США могут увеличить ядерный арсенал из-за Китая, России и КНДР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Какой мир хочет построить Трамп

    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    15 ноября 2024, 08:54 Мнение

    Какой мир хочет построить Трамп

    Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдёт на карте.

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

    Зачем Киев отправляет в окопы медиков и химиков
    Канада испугалась раскрывать имена осевших в стране украинских нацистов
    Пашинян сбрил бороду
    Психолог объяснила, как отучить школьника ругаться матом

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США воодушевила консервативно настроенных людей во всём мире, в том числе и в России. Появилась надежда, что теперь ненавистную античеловеческую «повестку» отодвинут на обочину и сторонникам традиционных ценностей станет легче дышать. Таким образом, человечеству в последний момент удастся отойти от края пропасти, именуемой «трансгуманизм». Но стоит ли нам так уж сильно стремиться в тот мир, который хочет построить Трамп?

    Трампа хвалят за стремление вернуть Америку в ХХ век. В те благословенные времена, когда мужчина мог себе позволить быть сильным и галантным, а женщина – красивой и беззащитной. Когда можно было шутить на любые темы, не боясь судебного иска. Когда афроамериканца можно было назвать негром, а «альтернативно одарённого» человека – просто дебилом. Когда можно было носить натуральные шубы и летать на самолётах, не оправдываясь перед экологическими активистами. Когда, наконец, Голливуд снимал по-настоящему талантливые фильмы, а не нынешнюю политкорректную тягомотину.

    Вопрос лишь в том, зачем Трампу это нужно. И это не очень сложный вопрос. Фактически ответ написан у него на бейсболке: «Сделаем Америку снова великой». Америку, а не Россию, не Китай и не остальной мир. Для нас это вообще звучит странно, на взгляд со стороны США и не переставали быть сверхдержавой. Но ощущение ускользающего мирового господства разделяют в Америке обе партии, разногласия лишь в том, как от этого неприятного ощущения избавиться. Демократы были намерены и дальше идти дорогой «прогресса», загоняя в свою повестку всё человечество. С точки зрения сторонников Трампа, страна однажды свернула на ложный путь, утратив свои исконные преимущества, которые некогда сделали её великой, и всё, что сейчас нужно – это вернуться назад, на ту злополучную развилку. Эту идеологическую концепцию можно назвать «ретропрогрессизм».

    Проще говоря, Трампу нравится ХХ век не только потому, что тогда лично для него трава и доллар были зеленее. Для США это был век особый. Скажем, в XIX веке США воспринимались как мировая периферия, которой, может, и светит большое будущее, но не скоро. Страна индейцев, ковбоев и пуритан, неотёсанных провинциалов, лучшие из которых пытаются подражать европейцам. Но в ХХ веке приток новых амбициозных иммигрантов, технический прогресс, свобода предпринимательства и отсутствие войн на своей территории сделали США мировым лидером. Это был век Америки, и он завершился.

    К хорошему привыкает и человек, и нация. Достаточно ли державе одного «своего» века? Нам-то кажется, что хватит, пора дать дорогу другим. А вот им хочется продолжения банкета. Если мечта Трампа сбудется, нас и наших детей ждёт ещё один век Америки. Но нас-то больше всего волнует не величие США, а то, какое место в этом «новом старом мире» будет отведено другим странам и народам.

    Увы, им придётся довольствоваться ролью фундамента американского господства, если не кормовой базы. Вспомним, что главные рывки на пути к статусу сверхдержавы США сделали во время первой и второй мировых войн, когда разорённые войной державы обнаружили себя должниками американских банков, а американская промышленность нажилась на военных заказах. Может быть, реставрировать ХХ век – значит ещё раз проделать тот же финт ушами? Но это делается и без Трампа в связи с украинским конфликтом: Европа разоряется, Америка богатеет.

    Конечно, для США XX век – это время больших идей, сильных общественных и культурных движений, великих изобретений. За идею прогресса в команде Трампа отвечает Илон Маск – главный современный ретропрогрессист. Его задача – гальванизировать веру людей в могущество науки и техники, вновь увлечь их космическими гонками. Назад, на Луну! Вперёд, на Марс! Причём эта вера должна быть накрепко привязана к мировой роли США. «Сделать Америку снова великой» – это значит вновь заразить мир «американской мечтой».

    Но ХХ век – это и время кафе и автобусов «только для белых», лоботомии для геев, «дипломатии канонерок», «наших сукиных детей», цинизма в экономике и политике. В какой именно ХХ век мы попадём вместе с Трампом? В красивую киносказку или в мир «Незнайки на Луне?»

    Мы в России тоже стараемся возродить традиционные ценности, противостоящие леволиберальной повестке, но совсем не хотели бы вернуться в прошлый век, особенно в его первую половину. Более того, ещё одного ХХ века страна просто не выдержит. Не хочется желать такого и Америке, хоть это и наш геополитический конкурент. Но всё же из трагического опыта, полученного Россией в прошлом веке, как и из предыдущих веков нашей истории, мы вынесли иную традицию, значительно отличающуюся от той, которую воплощает нахрапистый бизнесмен Трамп. Да, издали он может быть симпатичен, но именно как американец, со скидкой на всё, что мы знаем об американцах. Но своё будущее русские вряд ли будут строить на принципах свободы бизнеса, сверхценности денег и национального эгоизма. И хотя приверженность семейным ценностям – это то, что объединяет нас с консервативными американцами, нам в нынешнем веке никак не обойтись без идеалов справедливости, коллективизма, взаимопомощи, милосердия и без нашей фирменной культурной всеотзывчивости.

    Дональда Трампа как патриота своей страны можно понять. Однако нежелание продлевать американское доминирование ещё на один век охватывает всё больше стран, и Россия находится в сердцевине этого движения. Хочется пожить в мире без пастуха, без полицейского, пусть даже в красивой отглаженной форме. В мире, где повзрослевшие народы решают проблемы по взаимному согласию. Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдёт на карте. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Спрос на картошку решили удовлетворить за счет импорта из дружественных стран
    Экс-замглавы НАТО назвала возможные компромиссы Трампа по Украине
    Киевский чиновник признал возвращение уехавших на Украину мариупольцев в город
    Жители России решили помочь отрезавшему себе раненую ногу бойцу
    Маск поддержал пожизненное заключение для врачей за операции детям по смене пола
    Шведский министр гендерного равенства призналась в редкой фобии
    Ученые обнаружили изменения в головном мозге крыс от излучения 5G

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Маск и Рамасвами помогут Трампу сломать госаппарат США

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о создании министерства эффективности правительства. Его возглавят предприниматели миллиардер Илон Маск и мультимиллионер Вивек Рамасвами. Какие задачи будут стоять перед новым ведомством и удастся ли его руководителям реформировать систему госуправления Штатов? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Киев отправляет в окопы медиков и химиков

    На Украине все чаще говорят о том, что по распоряжению главкома ВСУ Александра Сырского в пехоту переводят медиков, авиатехников, химиков и тыловиков. Неофициально сообщается о требовании к службам обеспечения отправить в окопы до 25% персонала. Однако, как отмечают эксперты, даже такие радикальные меры не приводят к созданию численного преимущества ВСУ на ключевых направлениях в зоне СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Чистку американской разведки доверят противнице киевского режима

    Избранный президент США Дональд Трамп вновь принял крайне необычное и показательное кадровое решение. Куратором всех американских разведслужб, по его задумке, должна стать политик и журналист Тулси Габбард, известная в том числе крайне резкими высказываниями в адрес киевского режима и лично Владимира Зеленского. Какую роль уготовил Трамп этой женщине? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............