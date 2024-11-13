Маск и Рамасвами помогут Трампу сломать госаппарат США

Трамп отправил Маска и Рамасвами на войну с вашингтонской бюрократией

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

При администрации Дональда Трампа в США будет создано новое министерство эффективности правительства. Его возглавят предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами. В их обязанности будет входить выдвижение инициатив по сокращению бюрократии, уменьшению избыточного регулирования и урезанию расточительных расходов.

По словам Трампа, предложенные меры должны способствовать реструктуризации федеральных органов власти. Министерство будет сотрудничать с Белым домом и его административно-бюджетным управлением с целью проведения «крупномасштабной структурной реформы».

По планам избранного президента, к 4 июля 2026 года, 250-летию принятия Декларации независимости США, страна получит от этого ведомства «отличный подарок» в виде «меньшего правительства, которому будет свойственна большая эффективность». «Это станет потенциально «Манхэттенским проектом» нашего времени», – сказал Трамп. Напомним, в рамках этого проекта в середине XX века в США была создана атомная бомба.

Между тем, Маск уже заявил, что намерен применить свой опыт в области инновационных технологий для достижения поставленных задач. В свою очередь, Рамасвами подчеркнул важность переосмысления подходов к государственному управлению США. Напомним, Илон Маск пожертвовал более 152 млн долларов на предвыборную кампанию Трампа и появлялся на его митингах.

Рамасвами баллотировался на пост президента от Республиканской партии в текущем году, но снялся с гонки в январе. Он неоднократно комментировал украинский кризис: в частности заявлял, что Киеву придется уступить восточные регионы, а также предлагал часть регионов Украины в обмен на разрыв дружбы России с Китаем. Также Рамасвами отмечал, что в случае победы на выборах намерен вывести Штаты из НАТО.

Любопытными на этом фоне выглядят результаты голосования на выборах президента США в округе Колумбия, где ожидаемо победила демократ Камала Харрис, набравшая 90,2%. При этом в столичном федеральном округе для участия в волеизъявлении не требовалось никакой документации.

По мнению экспертов, новое министерство во главе с двумя предпринимателями станет серьезным инструментом в руках Дональда Трампа, который намерен бороться с вашингтонской бюрократией. «Неудивительно, что избранный президент США предложил Маску и Рамасвами возглавить новоорганизованное министерство по повышению эффективности государственного управления», – считает американист Малек Дудаков.

Он полагает, что пока рано судить о том, как будет устроена работа этого ведомства: «станет ли это действительно отдельным министерством, или Маск и Рамасвами получат широкий мандат для того, чтобы вести чистки и сокращать вашингтонскую бюрократию». По оценкам собеседника, второй вариант представляется более вероятным. «Тем не менее у этих двух предпринимателей в любом случае будет карт-бланш», – подчеркнул Дудаков.

Необходимость появления нового ведомства объясняется двумя факторами. Первый связан с тем, что американский госаппарат действительно работает крайне неэффективно. «Это огромное количество бюрократов, которые практически ничем не занимаются, но при этом тратят огромные деньги на бестолковые дела, исследования, которые ни к чему не приводят.

Американские аудиторы признаются, что сотни миллиардов долларов ежегодно тратятся впустую»,

– уточнил политолог. Кроме того, в Америке колоссальный дефицит госбюджета и его нужно как-то купировать, напомнил Дудаков. Второй фактор связан с желанием избранного президента США убрать нелояльных представителей глубинного государства. «Речь идет о тех аппаратчиках, которые на первом сроке президентства Трампа саботировали его решения и не давали ему проводить свою политику», – добавил собеседник.

По его мнению, процедуру увольнения американских чиновников облегчат: кого-то будут просто сокращать, а кого-то замещать лояльными Трампу людьми. «Я думаю, что в первую очередь Маск и Рамасвами этим и займутся. Причем их работа будет увязана с обычными министерствами, в том числе американским разведсообществом, спецслужбами, а также Пентагоном», – полагает аналитик.

На этом фоне Дудаков напомнил о назначении Трампом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и о номинации Пита Хегсета на должность министра обороны. «Рэтклифф, напомню, помогал Трампу бороться с Рашагейтом в 2020 году. Выбор его и Хегсета на важные посты свидетельствует о боевом настрое избранного президента США. Они лояльны Трампу и будут помогать ему ставить под свой контроль и спецслужбы», – считает политолог

«Последние утечки информации из команды Трампа также указывают на то, что он готовит указы по массовому сокращению генералов и офицеров. В Америке действительно очень раздутый офицерский состав. Но, на мой взгляд, указ коснется прежде всего тех, кто придерживается курса Демпартии. Их заменят сторонниками республиканца. Конечно, влияние и Маска, и Рамасвами будет колоссальным. Потому что

тот, кто управляет госаппаратом, управляет Вашингтоном»,

– акцентировал спикер. При этом Маск, будучи самым богатым человеком на Земле и обладая огромным влиянием, попытается получить госконтракты на освоение космоса, полеты к Марсу, отправку новых спутников на околоземную орбиту, предположил американист. «Он бизнесмен. Маск думает, что вся бюрократия работает неэффективно, поэтому почему бы ее не сократить? Таким образом, все звезды сошлись: и планы Трампа воевать с дипстейтом, и желание миллиардера перестроить Америку по своим лекалам», – отметил аналитик.

Что касается Рамасвами, то он имеет политические амбиции. «Я вполне допускаю, что бизнесмен попытается сделать себе имя на этой истории, а потом снова подастся в большую политику и, возможно, даже станет кандидатом в президенты на следующих выборах в 2028-м или в 2032-м году», – допустил Дудаков. По мнению политолога Бориса Межуева, речь идет о «комитете отслеживания KPI». Впрочем, собеседник не исключает, что цель органа может быть совсем иной. «Мне кажется, что

инициатива по созданию этого ведомства принадлежит Илону Маску. Бизнесмен, по всей видимости, хочет вывести самого себя за пределы вашингтонской бюрократии и следить за тем, чтобы инновационные проекты не попадали под действие госаппарата.

Поэтому он возглавит орган, который, полагаю, будет ратовать за гораздо большую свободу предпринимательства», – считает политолог. По его мнению, ведомство вряд ли будет следить за тем, как тратятся деньги налогоплательщиков, а скорее станет защищать бизнесменов от действий чиновничества. «Тем более, что нарастает сопротивление с Китаем», – добавил эксперт. Как полагает спикер, Рамасвами может стать публичным спикером ведомства.

При этом вашингтонская бюрократия, по прогнозам аналитика, к идее Трампа отнесется со скепсисом. «Не думаю, что они станут противодействовать этому открыто. Но однозначно будут надеяться, что внутри как этой новообразованной структуры, так и администрации Трампа возьмут верх внутренние противоречия», – уточнил Межуев.

Американист Дмитрий Дробницкий также сомневается в том, что речь пойдет о полноценном министерстве. «Для его учреждения потребовалось бы менять федеральный статут», – объясняет он. «Кроме того, Маск и Рамасвами, которым предложено возглавить этот орган, по всей видимости, пока не собираются отказываться от своих долей или даже передавать их в трастовое управление в своих предприятиях. То есть конфликта интересов не избежать», – добавил собеседник.

Как считает аналитик, несмотря на название Department of Government Efficiency (министерство по повышению эффективности государственного управления), речь все же пойдет о внешней консалтинговой группе, которая будет финансироваться из бюджета.

«В Соединенных Штатах есть законодательный акт о консультативных комитетах (Federal Advisory Committee Act), позволяющий формировать при правительстве подобные внешние группы. Они обладают высоким допуском по нацбезопасности к правительским секретам. Их задача – разрабатывать методики и рекомендации», – напомнил Дробницкий. По его мнению, именно этим и займутся Маск и Рамасвами. «Выбор в пользу именно этих людей легко объясним. Во-первых,

Трампу на втором сроке очень важна личная лояльность. Оба предпринимателя ее продемонстрировали.

Во-вторых, кандидаты для этой позиции должны иметь желание, способность и энергию для того, чтобы сломать сопротивление федерального госаппарата», – пояснил собеседник. На этом фоне он указал, что работа Трампа в ходе первого президентского срока всячески саботировалась. Некоторые подобные попытки предпринимаются уже и сейчас. Так, например, три штата – Иллинойс, Нью-Йорк и Калифорния – выступили с заявлением, что никакой MAGA-повестки (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой») у них не будет. «Это уже заявка на жесткий конфликт», – акцентировал Дробницкий.

«Трамп победил на выборах, но еще пока не взял власть. Это будет происходить в ходе слома госаппарата под новых политических руководителей. На первом сроке Трампу это не удалось. Сейчас он окружает себя людьми, которые в состоянии помогать ему добиться цели», – добавил он. Таким образом,

новообразованный комитет, который возглавят Маск и Рамасвами, будет в том числе разрабатывать тактику противостояния глубинному государству.

«Причем и у того, и у другого уже, что называется, чешутся руки. Более того, у Маска есть личная причина ненавидеть федеральный госаппарат – вирус вокизма, как выразился сам бизнесмен, «убил» его сына Ксавьера. У предпринимателя личная причина и мотивация изменить ситуацию в стране», – отметил политолог. Но, как считает американист, Трамп возлагает надежды на Маска еще и потому, что тот – инновационный администратор.

«То, что он сделал в SpaceX, не способна была сделать огромная бюрократическая структура NASA. Почему он сумел? Не только потому, что он гениальный инженер. Предприниматаль привнес совершенно другой тип администрирования в компанию. Избранный президент США надеется, что этот опыт поможет Илону Маску сделать то же самое с госаппаратом», – заключил Дробницкий.