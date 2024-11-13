  • Новость часаЭрдоган объявил о разрыве отношений Турции с Израилем
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США пообещали «поставить Киеву каждый одобренный доллар» до 20 января
    России предсказали дефицит электроэнергии в ближайшие пять лет
    Наташа Королева дала показания по делу об убийстве Игоря Талькова
    Российские войска освободили Ровнополь в ДНР
    В Севастополе при взрыве автомобиля погиб капитан Черноморского флота
    Трамп предложил телеведущего на пост министра обороны США
    Кремль заявил об ответных мерах на размещение ПРО США в Польше
    Россия оказалась восьмой по дешевизне сливочного масла в «Большой двадцатке»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

    31 комментарий
    13 ноября 2024, 14:26 • Политика

    Маск и Рамасвами помогут Трампу сломать госаппарат США

    Трамп отправил Маска и Рамасвами на войну с вашингтонской бюрократией

    Маск и Рамасвами помогут Трампу сломать госаппарат США
    @ Andrew Harnik/AP,GEORGE NIKITIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Евгений Поздняков

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о создании министерства эффективности правительства. Его возглавят предприниматели миллиардер Илон Маск и мультимиллионер Вивек Рамасвами. Какие задачи будут стоять перед новым ведомством и удастся ли его руководителям реформировать систему госуправления Штатов?

    При администрации Дональда Трампа в США будет создано новое министерство эффективности правительства. Его возглавят предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами. В их обязанности будет входить выдвижение инициатив по сокращению бюрократии, уменьшению избыточного регулирования и урезанию расточительных расходов.

    По словам Трампа, предложенные меры должны способствовать реструктуризации федеральных органов власти. Министерство будет сотрудничать с Белым домом и его административно-бюджетным управлением с целью проведения «крупномасштабной структурной реформы».

    По планам избранного президента, к 4 июля 2026 года, 250-летию принятия Декларации независимости США, страна получит от этого ведомства «отличный подарок» в виде «меньшего правительства, которому будет свойственна большая эффективность». «Это станет потенциально «Манхэттенским проектом» нашего времени», – сказал Трамп. Напомним, в рамках этого проекта в середине XX века в США была создана атомная бомба.

    Между тем, Маск уже заявил, что намерен применить свой опыт в области инновационных технологий для достижения поставленных задач. В свою очередь, Рамасвами подчеркнул важность переосмысления подходов к государственному управлению США. Напомним, Илон Маск пожертвовал более 152 млн долларов на предвыборную кампанию Трампа и появлялся на его митингах.

    Рамасвами баллотировался на пост президента от Республиканской партии в текущем году, но снялся с гонки в январе. Он неоднократно комментировал украинский кризис: в частности заявлял, что Киеву придется уступить восточные регионы, а также предлагал часть регионов Украины в обмен на разрыв дружбы России с Китаем. Также Рамасвами отмечал, что в случае победы на выборах намерен вывести Штаты из НАТО.

    Любопытными на этом фоне выглядят результаты голосования на выборах президента США в округе Колумбия, где ожидаемо победила демократ Камала Харрис, набравшая 90,2%. При этом в столичном федеральном округе для участия в волеизъявлении не требовалось никакой документации.

    По мнению экспертов, новое министерство во главе с двумя предпринимателями станет серьезным инструментом в руках Дональда Трампа, который намерен бороться с вашингтонской бюрократией. «Неудивительно, что избранный президент США предложил Маску и Рамасвами возглавить новоорганизованное министерство по повышению эффективности государственного управления», – считает американист Малек Дудаков.

    Он полагает, что пока рано судить о том, как будет устроена работа этого ведомства: «станет ли это действительно отдельным министерством, или Маск и Рамасвами получат широкий мандат для того, чтобы вести чистки и сокращать вашингтонскую бюрократию». По оценкам собеседника, второй вариант представляется более вероятным. «Тем не менее у этих двух предпринимателей в любом случае будет карт-бланш», – подчеркнул Дудаков.

    Необходимость появления нового ведомства объясняется двумя факторами. Первый связан с тем, что американский госаппарат действительно работает крайне неэффективно. «Это огромное количество бюрократов, которые практически ничем не занимаются, но при этом тратят огромные деньги на бестолковые дела, исследования, которые ни к чему не приводят.

    Американские аудиторы признаются, что сотни миллиардов долларов ежегодно тратятся впустую»,

    – уточнил политолог. Кроме того, в Америке колоссальный дефицит госбюджета и его нужно как-то купировать, напомнил Дудаков. Второй фактор связан с желанием избранного президента США убрать нелояльных представителей глубинного государства. «Речь идет о тех аппаратчиках, которые на первом сроке президентства Трампа саботировали его решения и не давали ему проводить свою политику», – добавил собеседник.

    По его мнению, процедуру увольнения американских чиновников облегчат: кого-то будут просто сокращать, а кого-то замещать лояльными Трампу людьми. «Я думаю, что в первую очередь Маск и Рамасвами этим и займутся. Причем их работа будет увязана с обычными министерствами, в том числе американским разведсообществом, спецслужбами, а также Пентагоном», – полагает аналитик.

    На этом фоне Дудаков напомнил о назначении Трампом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и о номинации Пита Хегсета на должность министра обороны. «Рэтклифф, напомню, помогал Трампу бороться с Рашагейтом в 2020 году. Выбор его и Хегсета на важные посты свидетельствует о боевом настрое избранного президента США. Они лояльны Трампу и будут помогать ему ставить под свой контроль и спецслужбы», – считает политолог

    «Последние утечки информации из команды Трампа также указывают на то, что он готовит указы по массовому сокращению генералов и офицеров. В Америке действительно очень раздутый офицерский состав. Но, на мой взгляд, указ коснется прежде всего тех, кто придерживается курса Демпартии. Их заменят сторонниками республиканца. Конечно, влияние и Маска, и Рамасвами будет колоссальным. Потому что

    тот, кто управляет госаппаратом, управляет Вашингтоном»,

    – акцентировал спикер. При этом Маск, будучи самым богатым человеком на Земле и обладая огромным влиянием, попытается получить госконтракты на освоение космоса, полеты к Марсу, отправку новых спутников на околоземную орбиту, предположил американист. «Он бизнесмен. Маск думает, что вся бюрократия работает неэффективно, поэтому почему бы ее не сократить? Таким образом, все звезды сошлись: и планы Трампа воевать с дипстейтом, и желание миллиардера перестроить Америку по своим лекалам», – отметил аналитик.

    Что касается Рамасвами, то он имеет политические амбиции. «Я вполне допускаю, что бизнесмен попытается сделать себе имя на этой истории, а потом снова подастся в большую политику и, возможно, даже станет кандидатом в президенты на следующих выборах в 2028-м или в 2032-м году», – допустил Дудаков. По мнению политолога Бориса Межуева, речь идет о «комитете отслеживания KPI». Впрочем, собеседник не исключает, что цель органа может быть совсем иной. «Мне кажется, что

    инициатива по созданию этого ведомства принадлежит Илону Маску. Бизнесмен, по всей видимости, хочет вывести самого себя за пределы вашингтонской бюрократии и следить за тем, чтобы инновационные проекты не попадали под действие госаппарата.

    Поэтому он возглавит орган, который, полагаю, будет ратовать за гораздо большую свободу предпринимательства», – считает политолог. По его мнению, ведомство вряд ли будет следить за тем, как тратятся деньги налогоплательщиков, а скорее станет защищать бизнесменов от действий чиновничества. «Тем более, что нарастает сопротивление с Китаем», – добавил эксперт. Как полагает спикер, Рамасвами может стать публичным спикером ведомства. 

    При этом вашингтонская бюрократия, по прогнозам аналитика, к идее Трампа отнесется со скепсисом. «Не думаю, что они станут противодействовать этому открыто. Но однозначно будут надеяться, что внутри как этой новообразованной структуры, так и администрации Трампа возьмут верх внутренние противоречия», – уточнил Межуев.

    Американист Дмитрий Дробницкий также сомневается в том, что речь пойдет о полноценном министерстве. «Для его учреждения потребовалось бы менять федеральный статут», – объясняет он. «Кроме того, Маск и Рамасвами, которым предложено возглавить этот орган, по всей видимости, пока не собираются отказываться от своих долей или даже передавать их в трастовое управление в своих предприятиях. То есть конфликта интересов не избежать», – добавил собеседник.

    Как считает аналитик, несмотря на название Department of Government Efficiency (министерство по повышению эффективности государственного управления), речь все же пойдет о внешней консалтинговой группе, которая будет финансироваться из бюджета.

    «В Соединенных Штатах есть законодательный акт о консультативных комитетах (Federal Advisory Committee Act), позволяющий формировать при правительстве подобные внешние группы. Они обладают высоким допуском по нацбезопасности к правительским секретам. Их задача – разрабатывать методики и рекомендации», – напомнил Дробницкий. По его мнению, именно этим и займутся Маск и Рамасвами. «Выбор в пользу именно этих людей легко объясним. Во-первых,

    Трампу на втором сроке очень важна личная лояльность. Оба предпринимателя ее продемонстрировали.

    Во-вторых, кандидаты для этой позиции должны иметь желание, способность и энергию для того, чтобы сломать сопротивление федерального госаппарата», – пояснил собеседник. На этом фоне он указал, что работа Трампа в ходе первого президентского срока всячески саботировалась. Некоторые подобные попытки предпринимаются уже и сейчас. Так, например, три штата – Иллинойс, Нью-Йорк и Калифорния – выступили с заявлением, что никакой MAGA-повестки (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой») у них не будет. «Это уже заявка на жесткий конфликт», – акцентировал Дробницкий.

    «Трамп победил на выборах, но еще пока не взял власть. Это будет происходить в ходе слома госаппарата под новых политических руководителей. На первом сроке Трампу это не удалось. Сейчас он окружает себя людьми, которые в состоянии помогать ему добиться цели», – добавил он. Таким образом,

    новообразованный комитет, который возглавят Маск и Рамасвами, будет в том числе разрабатывать тактику противостояния глубинному государству.

    «Причем и у того, и у другого уже, что называется, чешутся руки. Более того, у Маска есть личная причина ненавидеть федеральный госаппарат – вирус вокизма, как выразился сам бизнесмен, «убил» его сына Ксавьера. У предпринимателя личная причина и мотивация изменить ситуацию в стране», – отметил политолог. Но, как считает американист, Трамп возлагает надежды на Маска еще и потому, что тот – инновационный администратор.

    «То, что он сделал в SpaceX, не способна была сделать огромная бюрократическая структура NASA. Почему он сумел? Не только потому, что он гениальный инженер. Предприниматаль привнес совершенно другой тип администрирования в компанию. Избранный президент США надеется, что этот опыт поможет Илону Маску сделать то же самое с госаппаратом», – заключил Дробницкий.

    Главное
    Жители Угледара встретили российскую армию словами «Мы русские!»
    Адвокат Трампа стала основным претендентом на пост пресс-секретаря Белого дома
    Названы сроки выборов нового президента Грузии
    Мали обвинила Украину в сотрудничестве с террористами
    Телеведущий Алексей Зимин умер в Лондоне
    Десять военнослужащих сбежали из новосибирской воинской части на такси
    Дочь Кадырова объявила об увольнении директоров 11 школ в Чечне

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Маск и Рамасвами помогут Трампу сломать госаппарат США

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о создании министерства эффективности правительства. Его возглавят предприниматели миллиардер Илон Маск и мультимиллионер Вивек Рамасвами. Какие задачи будут стоять перед новым ведомством и удастся ли его руководителям реформировать систему госуправления Штатов? Подробности

    Перейти в раздел

    Странам СНГ установили российский «Пароль»

    Минобороны России сообщило о продолжении работы по построению в странах СНГ общей системы радиолокационного опознавания «Пароль». В чем заключаются особенности этой системы, почему она становится общей для стран – участниц СНГ и по какой причине для Москвы принципиально важна ее работа за пределами границ России? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп взял в команду выгодного России сторонника величия Америки

    Советником нового президента США по нацбезопасности станет Майк Уолц – человек, который называл Россию «бензоколонкой с ядерной бомбой» и угрожал ввести против нашей страны «настоящие энергетические санкции». Какое влияние Уолц будет оказывать на внешнюю политику США и почему, несмотря на репутацию «ястреба», он России скорее выгоден? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............