За защиту русских в Казахстане можно сесть на семь лет

В Казахстане блогер Ермек Тайчибеков получил семь лет строгого режима по статье о разжигании межнациональной розни с использованием СМИ. Вы, наверное, подумали, что это какой-то казахский националист, призывавший изгнать из Казахстана русских и запретить русский язык? Нет, наоборот. Это защитник русского языка и активный сторонник ориентации на Россию.

Поводом для уголовного преследования послужило его интервью о массовых беспорядках в Жамбылской области Казахстана в феврале 2020 года, в котором он высказался против казахского национализма.

Тайчибеков, конечно, не всегда прав. Много в его выступлениях лишнего пафоса и эпатажа. Он отказывает казахскому народу в праве на собственную государственность, а это в корне неверно. Все народы имеют право на автономию или суверенитет, в зависимости от конкретных исторических обстоятельств.

В своем «русском империализме» Тайчибеков часто перегибает палку. Но он выбрал для себя такую позицию, как бы юродивого, который может открыто говорить скандальные вещи, чтобы обратить внимание общества на реальные проблемы. Не стоит слишком серьезно воспринимать всё, что он, как юродивый, вещает. Но он не оправдывает никакого насилия, никаких противоправных действий. Для общества он не опасен, а, скорее, полезен, как противовес множеству казахских националистов, которые и говорят, и делают гораздо более экстремальные вещи, направленные против русского языка и русского населения.

Столь суровое наказание выглядит несоразмерным ни тяжести правонарушения, ни степени общественной опасности самого Тайчибекова. Понятно, что казахское государство не может гладить по голове человека, который считает, что казахскую государственность нужно упразднить, а Казахстан присоединить к России. Но до тех пор, пока это всего лишь частное мнение, всего лишь слова, вряд ли нужно инакомыслящего закатывать на семь лет.

Кстати, и в России так делать не надо. Сажать за блоги, посты, репосты, за лайки и интервью – это абсурд. Если только речь не идет о прямых призывах к розни, к террору и так далее. Тайчибекова в данном конкретном случае осудили именно за «призывы к розни», но, по мнению его адвокатов, ничего подобного в его высказываниях не было. Зачем такая жестокость?

Если Казахстан будет так же строг к казахским националистам, тогда другое дело. Если Куату Ахметову, организатору русофобских «языковых патрулей», тоже дадут семь лет, то мы ужаснемся, но признаем: таково суверенное право Казахстана. Русский империализм, казахский национализм – любая игра на национальной идее будет жестко пресекаться. Нельзя раскачивать лодку. Объявлен режим нулевой толерантности к любому национализму и экстремизму.

Однако если казахские националисты отделаются легким испугом, административными штрафами либо вовсе будут освобождены от ответственности, то в свете строжайшего приговора Ермеку Тайчибекову позиция судебных властей Казахстана будет выглядеть двойными стандартами и поддержкой русофобии.

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Я вовсе не предлагаю поднять планку наказаний до приговора Тайчибекову, лучше опустить ее до того же уровня, который обычно применяется к казахским националистам, и применить ко всем, включая Тайчибекова. Если смягчить наказание Тайчибекову, то это будет и гуманно, и справедливо, и политически верно. Но если оставить защитнику русских строгий приговор, а при этом тех, кто русских притесняет, оправдать или осудить формально-условно, то это будет выглядеть как сигнал для казахских националистов, экстремистов и русофобов, что можно и нужно продолжать.

Безусловно, мы не должны вмешиваться в дела соседнего суверенного государства. Не должны оказывать давление на его судебные органы. Тем более, что речь идет о гражданах этого государства, находящихся на его собственной территории. Нападки националистов и русофобов, возможно спонсируемых нашими геополитическими противниками, призваны расшатать сотрудничество между Россией и Казахстаном, развалить ЕАЭС. Евразийская интеграция у них как кость в горле. Они бы хотели, чтобы мы вечно враждовали друг с другом, так им легче делить «гешефт». Националистов в самом Казахстане поддерживает ничтожное меньшинство населения. Народы и России, и Казахстана понимают пользу от дружбы и сотрудничества.

Однако нашей задачей является защита русскоязычного населения и поддержка русского языка. И хотелось бы, чтобы власти Казахстана посылали обществу ясно читаемые сигналы о недопустимости русофобии и пещерного национализма, о том, что способствующие разжиганию конфликтов призывы и действия будут наказываться одинаково, будь они «за казахов» или «против казахов». Поэтому нельзя наказывать Тайчибекова строже, чем казахских националистов. А лучше было бы, гуманнее и великодушнее, смягчить наказание и выпустить его на свободу.