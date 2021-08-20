За защиту русских в Казахстане можно сесть на семь лет

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20 августа, пятница  |  Последнее обновление — 13:38  |  vz.ru
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США теряют власть над нефтью

Американский нефтегаз сдает позиции REUTERS/Dado Ruvic
Еще недавно Соединенные Штаты грезили о мировом энергетическом господстве, однако теперь, констатируют эксперты, Вашингтон теряет влияние на сырьевых рынках. И речь не только о поражении в борьбе против российского газопровода «Северный поток – 2». США просят картель ОПЕК и Россию сбить цену на нефть. Что происходит? Подробности...
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Украина могла уступить Крым не только России

Когда Крым был украинским, то отношение Киева к местным татарам было циничным Сергей Мальгавко/ТАСС
В преддверии Дня независимости власти Украины вновь озаботились соблюдением прав крымских татар. При этом сами жители полуострова считают, что до 2014 года судьба татар не волновала Киев, более того – власти видели в них угрозу протурецкого сепаратизма. За счет чего России удалось привлечь татар на свою сторону?  Подробности...
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Подвиг танкиста Колобанова замалчивали и нацисты, и коммунисты

Танкист Колобанов прошел всю войну Public domain
20 августа исполняется 80 лет с даты эпического боя под Ленинградом, в ходе которого экипаж Зиновия Колобанова истребил целую колонну танков врага и по этому показателю стал лучшим танкистом Великой Отечественной. Сегодня находятся люди, заявляющие, что это сражение либо гиперболизировано, либо попросту выдумано. Что говорят по этому поводу воспоминания и документы, в том числе немецкие? Подробности...
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Зеленский заблудился в своих иллюзиях о Крыме

Сегодня Крым живет гораздо богаче и счастливее, чем в украинские времена Сергей Мальгавко/ТАСС
«С Украиной в Крым вернется жизнь». Это лишь одно из фантасмагорических заявлений, которыми отметился президент Украины Владимир Зеленский, выступив со своими оценками ситуации в этом регионе России. Как на самом деле выглядела жизнь в украинском Крыму по сравнению с тем, что сегодня происходит на полуострове? Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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За защиту русских в Казахстане можно сесть на семь лет

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Хотелось бы, чтобы любые призывы и действия в Казахстане, способствующие разжиганию конфликтов на национальной почве, наказывались одинаково, будь они «за казахов» или «против казахов». Подробности...
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Афганистан как зеркало русской революции

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Десятилетиями мы жили с надеждой: «Запад нам поможет». И вот эта надежда рухнула. Мы остались лицом к лицу с самими собой. Кому предъявлять претензии за несбывшиеся идеалы? Подробности...
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Россия там, где русские

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Если бы русские в Крыму вняли призыву «чемодан-вокзал», который им 25 лет подряд вбивали в головы и украинские, и российские диванные патриоты. Собрали бы они манатки в начале 1990-х и переехали бы в Московскую область. Или Вологодскую. И стал бы тогда в 2014 году Крым – наш? Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

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За что Зеленский любит Крым

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    За защиту русских в Казахстане можно сесть на семь лет

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		20 августа 2021, 12:22

    В Казахстане блогер Ермек Тайчибеков получил семь лет строгого режима по статье о разжигании межнациональной розни с использованием СМИ. Вы, наверное, подумали, что это какой-то казахский националист, призывавший изгнать из Казахстана русских и запретить русский язык? Нет, наоборот. Это защитник русского языка и активный сторонник ориентации на Россию.

    Поводом для уголовного преследования послужило его интервью о массовых беспорядках в Жамбылской области Казахстана в феврале 2020 года, в котором он высказался против казахского национализма.

    Тайчибеков, конечно, не всегда прав. Много в его выступлениях лишнего пафоса и эпатажа. Он отказывает казахскому народу в праве на собственную государственность, а это в корне неверно. Все народы имеют право на автономию или суверенитет, в зависимости от конкретных исторических обстоятельств.

    В своем «русском империализме» Тайчибеков часто перегибает палку. Но он выбрал для себя такую позицию, как бы юродивого, который может открыто говорить скандальные вещи, чтобы обратить внимание общества на реальные проблемы. Не стоит слишком серьезно воспринимать всё, что он, как юродивый, вещает. Но он не оправдывает никакого насилия, никаких противоправных действий. Для общества он не опасен, а, скорее, полезен, как противовес множеству казахских националистов, которые и говорят, и делают гораздо более экстремальные вещи, направленные против русского языка и русского населения.

    Столь суровое наказание выглядит несоразмерным ни тяжести правонарушения, ни степени общественной опасности самого Тайчибекова. Понятно, что казахское государство не может гладить по голове человека, который считает, что казахскую государственность нужно упразднить, а Казахстан присоединить к России. Но до тех пор, пока это всего лишь частное мнение, всего лишь слова, вряд ли нужно инакомыслящего закатывать на семь лет.

    Фото: Тотал Казахстан/YouTube

    Кстати, и в России так делать не надо. Сажать за блоги, посты, репосты, за лайки и интервью – это абсурд. Если только речь не идет о прямых призывах к розни, к террору и так далее. Тайчибекова в данном конкретном случае осудили именно за «призывы к розни», но, по мнению его адвокатов, ничего подобного в его высказываниях не было. Зачем такая жестокость? 

    Если Казахстан будет так же строг к казахским националистам, тогда другое дело. Если Куату Ахметову, организатору русофобских «языковых патрулей», тоже дадут семь лет, то мы ужаснемся, но признаем: таково суверенное право Казахстана. Русский империализм, казахский национализм – любая игра на национальной идее будет жестко пресекаться. Нельзя раскачивать лодку. Объявлен режим нулевой толерантности к любому национализму и экстремизму.

    Однако если казахские националисты отделаются легким испугом, административными штрафами либо вовсе будут освобождены от ответственности, то в свете строжайшего приговора Ермеку Тайчибекову позиция судебных властей Казахстана будет выглядеть двойными стандартами и поддержкой русофобии.

    Я вовсе не предлагаю поднять планку наказаний до приговора Тайчибекову, лучше опустить ее до того же уровня, который обычно применяется к казахским националистам, и применить ко всем, включая Тайчибекова. Если смягчить наказание Тайчибекову, то это будет и гуманно, и справедливо, и политически верно. Но если оставить защитнику русских строгий приговор, а при этом тех, кто русских притесняет, оправдать или осудить формально-условно, то это будет выглядеть как сигнал для казахских националистов, экстремистов и русофобов, что можно и нужно продолжать.

    Безусловно, мы не должны вмешиваться в дела соседнего суверенного государства. Не должны оказывать давление на его судебные органы. Тем более, что речь идет о гражданах этого государства, находящихся на его собственной территории. Нападки националистов и русофобов, возможно спонсируемых нашими геополитическими противниками, призваны расшатать сотрудничество между Россией и Казахстаном, развалить ЕАЭС. Евразийская интеграция у них как кость в горле. Они бы хотели, чтобы мы вечно враждовали друг с другом, так им легче делить «гешефт». Националистов в самом Казахстане поддерживает ничтожное меньшинство населения. Народы и России, и Казахстана понимают пользу от дружбы и сотрудничества.

    Однако нашей задачей является защита русскоязычного населения и поддержка русского языка. И хотелось бы, чтобы власти Казахстана посылали обществу ясно читаемые сигналы о недопустимости русофобии и пещерного национализма, о том, что способствующие разжиганию конфликтов призывы и действия будут наказываться одинаково, будь они «за казахов» или «против казахов». Поэтому нельзя наказывать Тайчибекова строже, чем казахских националистов. А лучше было бы, гуманнее и великодушнее, смягчить наказание и выпустить его на свободу.

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