В Казахстане ищут способы оправдать нацистских пособников

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18 августа, среда  |  Последнее обновление — 22:59  |  vz.ru
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Между Россией и Китаем возникла новая связь

Россию и Китай впервые соединит железнодорожный мост imago images/Xinhua/ТАСС
Закончено строительство крупнейшего инфраструктурного проекта на Дальнем Востоке России – речь идет о мосте через реку Амур. Почему этот мост имеет важнейшее значение для торговли России с Китаем, какие товары по нему будут перемещаться и какие сложности пришлось преодолеть при его создании? Подробности...
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Руцкой: Ельцин принес огромное зло нашей стране

Руцкой рассказал, что после своей отставки Ельцин прислал ему письмо, в котором признал его правоту Валентин Кузьмин, Александр Сенцов/ТАСС
«Поведение Горбачева, который не отстоял своих товарищей, заключенных в СИЗО «Матросская тишина» и не смог навести элементарный порядок в стране, привело в конечном итоге к уничтожению страны», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший вице-президент РСФСР Александр Руцкой, комментируя 30-летие августовского путча. Подробности...
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В катастрофе Ил-112В появился главный подозреваемый

Последний полет первого Ил-112В Овчинников Дмитрий/ТАСС
Драматическая видеозапись разлетелась во вторник по соцсетям – очевидец запечатлел возгорание двигателя и падение нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Единственный летный экземпляр машины разбился, погиб экипаж прославленных летчиков-испытателей. Некоторые обстоятельства уже позволяют выдвинуть версии о причинах этой трагедии – и внимание специалистов привлек прежде всего двигатель. Подробности...
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Кто станет лидером нового Афганистана

Гульбеддин Хекматияр (справа) и Абдулла Абдулла рассчитывают снова вернуться к власти, но уже с помощью талибов OMAR SOBHANI/REUTERS
В захваченном Кабуле нормализуется обстановка. На улицах возобновилось движение автомобилей, открываются пекарни и кафе. На этом фоне руководство «Талибана» начало консультации по формированию «инклюзивного исламского правительства». Кто может войти в его состав и что может помешать успеху переговорного процесса? Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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СССР можно было спасти раньше, чем попытался ГКЧП

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Главный урок ГКЧП заключается в том, что спасать страну нужно не тогда, когда она уже потеряна в сердцах людей, а тогда, когда они дорожат ею, отождествляют себя с ней и готовы сами трудиться для ее возрождения. Подробности...
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Шейхи и полиаморы вряд ли поженятся

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Есть потребность в картинках, на которых веганы и полиаморы взялись бы за руки с шейхами, племенными вождями и дамами в элегантных никабах, и все, кроме белого гетеросексуального мужчины, ушли бы в лучшее будущее, и там ходили бы на терапию и рассказывали друг другу о своих травмах. Подробности...
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А было ли падение Римской империи?

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Своего высочайшего подъёма, взлёта, который ей уже никогда не удастся повторить, Римская империя достигла через полтора века после своего пресловутого «падения». Подробности...
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Афганистан: что будет дальше

Олимпиада в Токио и честь России

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За что Зеленский любит Крым

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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
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    В Казахстане ищут способы оправдать нацистских пособников

    В Казахстане вновь превращают участников Туркестанского легиона в бойцов идеологического фронта    18 августа 2021, 22:30
    Фото: Общественное достояние
    Текст: Наталья Макарова,
    Андрей Резчиков

    В Казахстане вновь призвали реабилитировать участников Туркестанского легиона, воевавшего против СССР в годы Великой Отечественной. Кто и как попадал в это подразделение вермахта, почему ставится под сомнение факт их пособничества нацизму и как на это стоило бы реагировать России?

    В рамках проходящего на этой неделе форума «Сохранение памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войне» в Алма-Ате вновь прозвучала идея реабилитировать часть пособников нацистов – воевавших против СССР казахских солдат в составе так называемого Туркестанского легиона (был сформирован из числа советских тюркоязычных военнопленных по инициативе руководства Третьего рейха во время Второй мировой войны).

    Как сообщает Sputnik, такое предложение озвучил глава президиума Совета генералов Казахстана Махмут Телегусов. По его словам, нужно разбирать каждый случай попадания в легион и отделить от сознательных пособников нацистов тех, кто вступил туда из-за обиды на советскую власть или стремления выжить.

    Телегусов назвал историю Туркестанского легиона «внутренним делом» стран Средней Азии. «Политизировать то, что власовцы сдались, командующий сдался, бандеровцы... – это проблемы этих стран. Тот же самый Туркестанский легион – это проблема наша, среднеазиатских государств», – заявил глава президиума Совета генералов Казахстана.

    Вопрос по поводу Туркестанского легиона активно обсуждается в Казахстане в последние месяцы. Этой темой занимается госкомиссия по реабилитации жертв политических репрессий, но оценку действиям солдат из легиона может дать только суд. В Казахстане говорят, что в Туркестанском легионе служили в основном пленные, которые «были вынуждены» воевать против СССР на стороне фашистов.

    Историк, член центрального совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Армен Гаспарян напомнил, что в Туркестанский легион входили также узбеки, туркмены, киргизы, уйгуры, волжские татары, каракалпаки и даже один азербайджанский батальон.

    По оценке историков, там был большой процент добровольцев. Информация об этом сохранилась в немецких архивах в городе Фрайбурге.

    «Численность легиона – около 11 тысяч. Условно – дивизия. Она не могла вести масштабные боевые действия. Легион не был монолитен с точки зрения идеологии. Он создавался в рамках колониальной немецкой политики и прежде всего имел под собой некий пропагандистский характер. Нужно было подчеркивать потенциал рейхскомиссариата «Туркестан», который так и не был создан», – напомнил историк.

    Легион участвовал в боевых действиях, но не на уровне кадровых немецких дивизий. «Все эти пресловутые восточные добровольцы, как их называли в Рейхе, были скорее предметом дополнительной головной боли немецкого командования, нежели успешной войсковой историей. Но все же они были преступниками и предателями», – пояснил Гаспарян.

    Доктор политических наук Бахыт Садыкова пишет в книге «История Туркестанского легиона в документах», что в советской историографии эта тема «освещалась односторонне». «Выдвигались огульные обвинения в адрес военнопленных, оказавшихся в легионе, а создание самого легиона приписывалось Мустафе Шокаю, эмигрировавшему в 1918 году за границу. При этом не приводились документальные подтверждения сотрудничества Мустафы Шокая с нацистами», – говорится в книге.

    По ее словам, из 5,7 млн советских военнопленных на территории Германии одну треть – 1 млн 700 тыс. – составляли туркестанцы. Также есть сведения о том, что в годы войны было немало случаев нападений легионеров на немецких военнослужащих: «туркестанцы» убивали своих командиров – немецких офицеров, в бою выступали против фашистов. Они нередко сбегали и присоединялись к партизанам или возвращались в Красную армию.

    Добавим, что закон «О реабилитации жертв массовых политических репрессий» был принят в Казахстане в 1993 году. По нему реабилитировали осужденных, расстрелянных по приговорам судов и «троек». Также этим законом был реабилитирован Мустафа Шокай. В республике о нем сняты фильмы, установлен памятник.

    Гаспарян уверен, что тема Великой Отечественной войны – это то, что по-настоящему связывает Россию и Казахстан, поэтому «подобного рода реабилитация способна нивелировать их отношение к подвигам своих собственных солдат и офицеров в годы войны». «Я считаю, что мы должны выработать четкую государственную позицию и следовать ей. Россия должна донести до бывших советских республик свое мнение о том, как будет относиться к подобного рода переписыванию истории и к каким последствиям это может привести. В том числе – экономическим», – убежден собеседник.

    В то же время казахский политолог Марат Шибутов не согласен с тем, что тема Великой Отечественной войны – это единственное, что связывает обе страны. Он подчеркивает, что отношения между Казахстаном и Россией строятся на основе торгово-экономических, политических и военных связей.

    «Строить отношения только на исторических событиях не очень правильно. Так можно вспомнить, что мы жили в Улус Джучи (Золотая Орда) и строить политику, исходя из этого. Вопрос реабилитации – сугубо исторический. Современные политики не имеют особого отношения к этой теме. Если идти спиной вперед, то можно упасть. Достаточно сомнительная позиция – рефлексировать на тему прошлого, потому что люди живут в настоящем», – считает Шибутов. 

    Эксперт заверил: идея реабилитации солдат Туркестанского легиона «никак не популярна в обществе Казахстана».

    «Эта тема не близка широким массам, – пояснил собеседник. – Телегусов скорее высказал свое личное мнение – и это предложение не имеет особого смысла». Таким образом, не идет речи о том, что Казахстан на государственном уровне поддерживает идеи реабилитации пособников нацизма. И все же некоторые тенденции заставляют задуматься.

    «Мы все время пытаемся говорить о том, что победа в Великой Отечественной войне – это наша общая победа, всех народов бывшего СССР. Это действительно так. Но все же 70% воевавших – русские, и самые большие потери в этой войне понесли русские, – отметил специалист по региону, депутат Мосгордумы Андрей Медведев. – В то же время отдельные представители элит Казахстана все чаще говорят о том, что русские преступным образом втянули их в войну. Понимают ли они, что тем самым предают своих же дедов и плюют на могилы предков? Думаю, нет», – полагает депутат.

    «Да, наша победа общая, вместе с нами против нацистов воевали разные народы. Но если они хотят предать эту победу, то ее следует забрать. Пусть это будет наша победа и победа тех казахов, для которых это по-прежнему ценно», – считает Медведев.

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