Как наказывать гонителей русскоговорящих за рубежом

В Госдуме возникла идея ввести запрет на въезд в страну тем жителям зарубежья, которые проявили себя как активные русофобы, ненавистники русского языка. Поводом стало нападение на русскоязычную продавщицу в Киргизии. Однако в Совете Федерации инициативу не поддержали. Каковы плюсы и минусы данного предложения?

Некоторые депутаты Госдумы предложили запретить въезд в Россию тем, кто в своих странах притесняет русскоговорящих жителей. Об этом в понедельник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутат Леонид Калашников пояснил газете ВЗГЛЯД – с инициативой выступил профильный комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками, который возглавляет собеседник. Комитет уже внес предложение на рассмотрение нижней палаты.

По словам Калашникова, депутаты предлагают передавать списки тех, кто позволяет себе агрессию против русскоязычных в Главное управление по миграции МВД России, «которое будет заниматься этим вопросом». При этом один из авторов инициативы подчеркнул – в случае принятия этой инициативы Россия не пойдет по пути Украины, которая создает списки посещавших Крым, публикуя их на сайте «Миротворец».

Непосредственным поводом для появления инициативы стал инцидент, случившийся на прошлой неделе в столице Киргизии Бишкеке – один из посетителей детского центра развлечений, находясь в нетрезвом состоянии, напал на сотрудницу, которая разговаривала с ним на русском языке. Депутаты подготовили обращение на имя председателя Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии с просьбой взять на личный контроль эту ситуацию, передает слова Володина сайт Госдумы.

По совпадению, в тот же день Таганский суд Москвы арестовал на 10 суток стендап-комика Идрака Мирзализаде (выходца из Белоруссии азербайджанского происхождения) по обвинению в разжигании межнациональной вражды.

Происшествие в Бишкеке не единственное за последнее время инцидент на национальной – точнее русофобской – почве в Киргизии. В июне и июле широкий резонанс получила история девятилетнего мальчика из Бишкека регулярно избивали сверстники только за то, что он русский и православный.

Но, как подчеркнул один из авторов думской инициативы – депутат Калашников, депутаты предлагают противодействовать русофобии не только и не столько в отдельно взятой среднеазиатской республике. «В любой стране хватает отморозков, которые оскорбляют женщин или пожилых людей, говорящих на другом языке. В частности, это процветает на Украине, – подчеркнул глава комитета по делам СНГ. – Киргизия здесь не самая показательная страна, поскольку там русский язык имеет статус официального наряду с киргизским».

На Украине же вытеснение русского языка из общественной и политической жизни, подавление прав русскоязычных граждан возведено в ранг государственной политики, напоминают парламентарии. Напомним, что русский язык в этой стране (который считают родным не менее 29% населения, в том числе почти 15% этнических украинцев) находится в положении языка нацменьшинства, причем не коренного. Введены языковые квоты, а конституционный суд определил русскоязычных граждан как «политический конструкт , не имеющий права на юридическую защиту». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, скотское отношение к русским санкционировано президентом Владимиром Зеленским, который «предложил» русскоязычным убираться с Украины.

Депутат Калашников, впрочем, отмечает, что даже в случае принятия закона об ограничениях на въезд для активных русофобов, эта мера вряд ли затронет Зеленского. «Все-таки он – президент, поэтому находится в несколько иной категории граждан», – указал российский парламентарий. Но, судя по заявлениям думцев, в «черном списке» вполне могут оказаться украинские и другие иностранные политики, на чьей совести – ущемление прав русскоязычных.

Инициативу комитета по делам СНГ и соотечественников одобрил депутат Олег Морозов, член комитета Госдумы по законодательству и госстроительству. «Необходимо, чтобы в отношении конкретных лиц, проявляющих открытое и демонстративное неуважение к русскому языку, России и русскоязычным гражданам, применялись соответствующие рестрикции, в частности запрет на посещение России и на возможность работать здесь», – подчеркнул депутат Морозов.

По мнению собеседника, «хотя эта мера не будет распространяться на первых лиц государств, но если был Зеленский был рядовым должностным лицом, то, с точки зрения морально-этических соображений, за его действия в отношении русского языка и русскоязычных граждан к нему можно было бы применить и это ограничение».

Морозов добавил, что ограничение можно было бы распространить и на рядовых граждан, замеченных в откровенной русофобии. «В ряде постсоветских стран, в том числе и тех, где русский язык имеет статус государственного, отмечены насильственные действия и оскорбления в отношении русскоговорящих. Такой случай имел место в Киргизии», – подчеркнул Морозов. «Мы разрешаем трудовым мигрантам из постсоветских государств приезжать сюда и здесь зарабатывать на жизнь. Мы очень позитивно относимся к этому явлению. Но если кто-то совершает оскорбительные действия в отношении русскоязычных граждан, он должен столкнуться с определенными ограничениями и санкциями», – добавил член думского комитета по законодательству.

На эту тему

По мнению депутата Морозова, предложение Калашникова и его коллег заслуживает рассмотрения.

Однако в верхней палате – Совете Федерации предложение думцев восприняли со скепсисом. По мнению сенатора Владимира Джабарова, России следует «не запреты вводить, а вести переговоры с руководителями республик, где притесняются русскоговорящие». Упомянув инцидент в Киргизии, парламентарий заметил – в случае введения массовых запретов на въезд не только пострадает эта республика, но и не будет в выигрыше Россия. «Между нашими странами действует Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Кроме того, в России работает много мигрантов именно из Киргизии. У нас всегда были хорошие отношения».

Если же рассматривать ситуацию в целом, и иметь в виду не только Киргизию, – то остается непонятным, как предложение депутатов будет воплощено в жизнь, отметил член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

«Полагаю, нужно будет составлять списки людей, которые притесняют русскоговорящих.

Эти списки должны быть не абы кем написаны. Мы же не можем делать так же, как это делает пресловутый украинский «Миротворец». То есть произвола быть не должно», – подчеркнул сенатор.

По его словам, депутатам «не нужно изобретать велосипед, а в каждом конкретном случае необходимо использовать уже существующие законодательные нормы». «Я бы не раздувал эту историю до небес. Безусловно, выводы надо делать, но делать их надо спокойно, профессионально, просчитывая все возможные последствия с тем, чтобы не навредить еще большему количеству людей, – считает Климов. – Поэтому, на мой взгляд, законодательства вполне достаточно, чтобы наказать виновных. В том числе с использованием властей соответствующего государства».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД