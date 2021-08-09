Как наказывать гонителей русскоговорящих за рубежом

Взгляд
9 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 19:30  |  vz.ru
Разделы

Рекордные цены на газ в Европе могут продержаться до весны

Высокие цены на газ не позволяют европейцам запастись им к зиме REUTERS/Ints Kalnins
Газпром начал отбор газа из хранилищ газа в ЕС и РФ. Это событие, а также пожар на газоконденсатном заводе в Уренгое напугали рынок – цены на газ достигли 540 долларов. Если раньше аналитики предсказывали падение цен осенью, то сейчас фьючерсы на газ превышают 500 долларов вплоть до II квартала 2022 года. И это при том, что европейские хранилища пока пусты, а насколько морозной будет зима – никто не знает. Подробности...
Перейти в раздел…

Как НАТО ведет подрывную пропаганду в России

Центры пропаганды в Прибалтике и Польше – это сугубо военные учреждения в структуре НАТО Visar Kryeziu/AP/ТАСС
Для ведения идеологической войны против нашей страны созданы особые базы НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, они расположены в Риге, Таллине и Варшаве, и служат на этих базах в том числе и граждане России. Их главная задача – вести подрывную пропаганду в соцсетях, под видом обычных блогеров разжигая конфликты в обществе. Как же устроена натовская информационная машина? Подробности...
Перейти в раздел…

Вместо реванша Швеция подверглась еще большему унижению от России

Триста лет назад Швеция была опаснейшим геополитическим соперником России общественное достояние
Почти 300 лет назад, 8 августа 1741 года, Швеция объявила войну России – стремясь вернуть территории, отобранные у нее Петром I. Эта война сегодня почти полностью забыта – и совершенно напрасно. Ведь по итогам попытки реванша Швеция не только не достигла успеха, но потеряла даже то, что имела. Как же это произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Зреющий кризис заставляет поляков оглядываться на Россию

АЭС гораздо более экологически чисты, чем угольные электростанции EPA/ТАСС
Евросоюз выкручивает Польше руки: ее угольные шахты и работающие на угле электростанции в ближайшие годы должны быть закрыты. Страна рискует остаться без собственного электричества, а спасти ее от этого могут только АЭС. Угроза очень серьезна, и в Польше уже озвучивается мысль, что спасти страну от энергетического голода может только Россия. Каким же образом? Подробности...
Перейти в раздел…

Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
Перейти в раздел…

Восприятие дискуссии о климате вскоре изменится

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Россия рискует проспать энергопереход так же, как в свое время проспала сланцевую революцию в США, создавшую впоследствии немало проблем для российского нефтегазового сектора, в том числе для проекта «Северный поток – 2». Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Не стоит жалеть о «бумажных медалях»

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Олимпиада – это мероприятие на стыке спорта, шоу-бизнеса, фармацевтики, бизнеса и политики, щедро сдобренное толерантно-элгэбэтэшной повесткой. И оно стремительно скатывается в подобие «Евровидения» и теряет последние остатки авторитета. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Чем грозит американцам преследование российских дипломатов

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Белый дом больше боится негативной реакции американской прессы, нежели провала российско-американских договоренностей в Женеве. Провала, который будет иметь катастрофичные последствия для интересов Соединенных Штатов. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 10 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
Подробности...

Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
Подробности...

Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
  • Полностью доволен

  • Скорее доволен

  • Скорее не доволен

  • Полностью разочарован

  • Не следил за их выступлением
Что делать проживающим на Украине русским?
  • Уезжать

  • Оставаться
Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
  • С одобрением

  • С осуждением

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров: Запад готовит почву для дискредитации результатов выборов в Госдуму
    В Совфеде раскритиковали идею запрета на въезд в Россию за притеснение русскоговорящих Эксперт объяснил значение взятия Кундуза талибами для стран Средней Азии Соловьев оценил условие Лукашенко для признания Крыма российским Мужчина с ножом ворвался в детский сад под Петербургом
    Путин поручил правительству увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ Грузия захотела нормализовать отношения с Россией за 10 лет Посла Молдавии в России отозвали с должности Умерла актриса из фильма «Москва слезам не верит»
    Лукашенко заявил о скором уходе с поста президента Белоруссии Подозреваемого в убийстве инвалида депутата КПРФ исключили из партии В Европарламенте призвали ЕС готовить революцию в Белоруссии Климат в Москве за 70 лет стал теплее на один градус

    «если бы горбачев меня послушал»


    Лукашенко рассказал, как в 1991 году «мог спасти СССР»

    «эффективная стратегия»


    Байден назначил спецпосланника США по «Северному потоку – 2»

    выезд за границу


    Юрист допустил сделку между Соболь и правоохранителями

    Видео

    Жестокость и малодушие


    Как Сталин проявил себя в качестве военного лидера

    выручка Газпрома


    Когда упадут рекордные цены на газ в Европе

    план шойгу


    Как переселение чиновников в Сибирь поможет России

    новое правительство


    Молдавия оказалась в женских руках

    Олимпийские игры в Токио


    Гегемонию России остановили судейским беспределом

    вестник Апокалипсиса


    Тимур Шерзад: Возможна ли сегодня ядерная война?

    делегировать полномочия


    Алексей Алешковский: Чего хотят революционеры, и главное – зачем

    Кто ты?


    Алексей Нечаев: Зеленский показал скотское отношение к русским

    на ваш взгляд


    Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?

    Как наказывать гонителей русскоговорящих за рубежом

    На Украине атаки на русский язык – не отдельный инцидент, а государственная политика    9 августа 2021, 19:10
    Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
    Текст: Анастасия Куликова,
    Елена Лексина

    В Госдуме возникла идея ввести запрет на въезд в страну тем жителям зарубежья, которые проявили себя как активные русофобы, ненавистники русского языка. Поводом стало нападение на русскоязычную продавщицу в Киргизии. Однако в Совете Федерации инициативу не поддержали. Каковы плюсы и минусы данного предложения?

    Некоторые депутаты Госдумы предложили запретить въезд в Россию тем, кто в своих странах притесняет русскоговорящих жителей.  Об этом в понедельник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Депутат Леонид Калашников пояснил газете ВЗГЛЯД – с инициативой выступил профильный  комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками, который возглавляет собеседник. Комитет уже внес предложение на рассмотрение нижней палаты.

    По словам Калашникова, депутаты предлагают передавать списки тех, кто позволяет себе агрессию против русскоязычных в Главное управление по миграции МВД России, «которое будет заниматься этим вопросом». При этом один из авторов инициативы подчеркнул – в случае принятия этой инициативы Россия не пойдет по пути Украины, которая создает списки посещавших Крым, публикуя их на сайте «Миротворец».

    Непосредственным поводом для появления инициативы стал инцидент, случившийся на прошлой неделе в столице Киргизии Бишкеке – один из посетителей детского центра развлечений, находясь в нетрезвом состоянии, напал на сотрудницу, которая разговаривала с ним на русском языке. Депутаты подготовили обращение на имя председателя Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии с просьбой взять на личный контроль эту ситуацию, передает слова Володина сайт Госдумы.

    По совпадению, в тот же день Таганский суд Москвы арестовал на 10 суток стендап-комика Идрака Мирзализаде (выходца из Белоруссии азербайджанского происхождения) по обвинению в разжигании межнациональной вражды.

    Происшествие в Бишкеке не единственное за последнее время инцидент на национальной – точнее русофобской – почве в Киргизии. В июне и июле широкий резонанс получила история девятилетнего мальчика из Бишкека регулярно избивали сверстники только за то, что он русский и православный.

    Но, как подчеркнул один из авторов думской инициативы – депутат Калашников, депутаты предлагают противодействовать русофобии не только и не столько в отдельно взятой среднеазиатской республике.  «В любой стране хватает отморозков, которые оскорбляют женщин или пожилых людей, говорящих на другом языке. В частности, это процветает на Украине, – подчеркнул глава комитета по делам СНГ. – Киргизия здесь не самая показательная страна, поскольку там русский язык имеет статус официального наряду с киргизским».

    На Украине же вытеснение русского языка из общественной и политической жизни, подавление прав русскоязычных граждан возведено в ранг государственной политики, напоминают парламентарии. Напомним,  что русский язык в этой стране (который считают родным не менее 29% населения, в том числе почти 15% этнических украинцев) находится в положении языка нацменьшинства, причем не коренного. Введены языковые квоты, а конституционный суд определил русскоязычных граждан как «политический конструкт, не имеющий права на юридическую защиту». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, скотское отношение к русским санкционировано президентом Владимиром Зеленским, который «предложил» русскоязычным убираться с Украины.

    Депутат Калашников, впрочем, отмечает, что даже в случае принятия закона об ограничениях на въезд для активных русофобов, эта мера вряд ли затронет Зеленского. «Все-таки он – президент, поэтому находится в несколько иной категории граждан», – указал российский парламентарий. Но, судя по заявлениям думцев, в «черном списке» вполне могут оказаться украинские и другие иностранные политики, на чьей совести – ущемление прав русскоязычных.

    Инициативу комитета по делам СНГ и соотечественников одобрил  депутат Олег Морозов, член комитета Госдумы по законодательству и госстроительству. «Необходимо, чтобы в отношении конкретных лиц, проявляющих открытое и демонстративное неуважение к русскому языку, России и русскоязычным гражданам, применялись соответствующие рестрикции, в частности запрет на посещение России и на возможность работать здесь», – подчеркнул депутат Морозов.

    По мнению собеседника, «хотя эта мера не будет распространяться на первых лиц государств, но если был Зеленский был рядовым должностным лицом, то, с точки зрения морально-этических соображений, за его действия в отношении русского языка и русскоязычных граждан к нему можно было бы применить и это ограничение».

    Морозов добавил, что ограничение можно было бы распространить и на рядовых граждан, замеченных в откровенной русофобии. «В ряде постсоветских стран, в том числе и тех, где русский язык имеет статус государственного, отмечены насильственные действия и оскорбления в отношении русскоговорящих. Такой случай имел место в Киргизии», – подчеркнул Морозов. «Мы разрешаем трудовым мигрантам из постсоветских государств приезжать сюда и здесь зарабатывать на жизнь. Мы очень позитивно относимся к этому явлению. Но если кто-то совершает оскорбительные действия в отношении русскоязычных граждан, он должен столкнуться с определенными ограничениями и санкциями», – добавил член думского комитета по законодательству.

    По мнению депутата Морозова, предложение Калашникова и его коллег заслуживает рассмотрения.

    Однако в верхней палате – Совете Федерации предложение думцев восприняли со скепсисом. По мнению сенатора Владимира Джабарова, России следует «не запреты вводить, а вести переговоры с руководителями республик, где притесняются русскоговорящие». Упомянув инцидент в Киргизии, парламентарий заметил – в случае введения массовых запретов на въезд не только пострадает эта республика, но и не будет в выигрыше Россия. «Между нашими странами действует Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Кроме того, в России работает много мигрантов именно из Киргизии. У нас всегда были хорошие отношения».

    Если же рассматривать ситуацию в целом, и иметь в виду не только Киргизию, – то остается непонятным, как предложение депутатов будет воплощено в жизнь, отметил член комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

    «Полагаю, нужно будет составлять списки людей, которые притесняют русскоговорящих.

    Эти списки должны быть не абы кем написаны. Мы же не можем делать так же, как это делает пресловутый украинский «Миротворец». То есть произвола быть не должно», – подчеркнул сенатор.

    По его словам, депутатам «не нужно изобретать велосипед, а в каждом конкретном случае необходимо использовать уже существующие законодательные нормы». «Я бы не раздувал эту историю до небес. Безусловно, выводы надо делать, но делать их надо спокойно, профессионально, просчитывая все возможные последствия с тем, чтобы не навредить еще большему количеству людей, – считает Климов. – Поэтому, на мой взгляд, законодательства вполне достаточно, чтобы наказать виновных. В том числе с использованием властей соответствующего государства».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •