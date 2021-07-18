Украина истребляет русских юридически

Конституционный суд Украины принял решение, наглядно показывающее, кем украинские власти считают людей, относящих себя к русскому народу. Согласно формулировке высшей судебной инстанции страны, русских на Украине не существует, а значит, они не нуждаются ни в каких правах и юридически гарантированной защите. Как же такое произошло?

Для начала - цитата. «...русскоязычные граждане Украины не представляют цельной социальной единицы как группа, имеющая право на юридическую защиту как этническая или языковая единица, зато являются политическим конструктом». Так постановил Конституционный суд Украины.

Выверено каждое слово. Именно «русскоязычные», а не «русские», это важно. Нет, мол, на Украине никаких русских, как диаспоры, этнической группы, заселяющей территории исторического проживания. Есть какие-то русскоязычные. Они, видимо, как-то стихийно выучились на этом языке говорить, да так и живут. А уж кто они там с точки зрения этнического происхождения, как они себя идентифицируют - Бог весть.

В принципе, само слово «русский» на Украине уже давно под негласным запретом, теперь это лишь зафиксировали в документах. Во-первых, самого слова в украинском языке нет, есть лишь «росіянин». Во-вторых, если власть делает вид, что никаких русских на Украине нет, то якобы защищающая права этих самых русских украинская оппозиция (ОПЗЖ) старается пореже вспоминать о национальности своих избирателей (опасаясь обвинений в сепаратизме и работе пятой колонной). Собственно, КСУ даже не сам этих русскоязычных придумал, там лишь воспользовались терминологией из обращения ОПЗЖ (см. далее).

Если прежде это говорили украинские политики, то теперь это закреплено в решении Конституционного суда Украины. Само решение посвящено совсем не русским жителям Украины, а разбору соответствия Конституции Украины закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (или если проще - закона об украинизации).

И чтобы понять, откуда там взялись русские, которым теперь запрещается считаться русскими, придётся ненадолго нырнуть в это болото.

Долгая волокита

Сам закон об украинизации Верховная рада (ВР) Украины одобрила в ещё апреле 2019 года. Летом того же года группа депутатов ВР (в основном из фракции ОПЗЖ) направила в Конституционный суд обращение с просьбой проверить закон на соответствие Конституции. В частности в обращении высказывалось допущение о том, что «...положениями статей закона... ограничивается доступ граждан к культурной продукции на родном языке, создаётся атмосфера нетерпимости к языковому разнообразию, исторически присущему многонациональному народу Украины, не урегулируется порядок использования языков национальных меньшинств Украины». К тому же закон принимался с нарушением регламента: в зале голосовали карточки отсутствовавших депутатов.

Однако против закона тогда протестовала не только парламентская оппозиция, опирающаяся на поддержку избирателей юго-восточных регионов Украины (с традиционно высоким процентом русских и русскоговорящих жителей). Против закона выступали также другие меньшинства. Среди которых громче прочих звучал голос венгерской общины Закарпатья и собственно Венгрии. Ещё на этапе подготовки закона Венгрия начала пакостить Украине (например, блокируя проведение саммитов «Украина-НАТО»).

Кроме венгров, следовало учесть также интересы крымских татар: закон об украинизации не должен был их затронуть. Иначе сложно было бы доказывать в ЕС, что крымских татар угнетает и притесняет Россия, а не Украина. Эту проблему решили недавно принятым законом о коренных народах Украины. Русских в число коренных, само собой, не включили.

Кроме этого, проблемой была Венецианская комиссия и её позиция по этому закону. Если коротко, то комиссия настаивала на изменении отдельных статей закона для приведения их в соответствие с Европейской хартией региональных языков (её юридическая сила выше закона Украины). К тому же в законе о ратификации данной хартии (2003) Украина сама перечислила, какие языки будут находиться под защитой. И русский язык там также упомянут.

Венецианская комиссия распекает Украину за юридически безграмотную русофобию уже не впервые. В 2017-м похожим образом комиссия критиковала обновлённую редакцию закона об образовании. Основная часть критики касалась дискриминации русского языка в сравнении с прочими языками этнических меньшинств. В тот раз Украина пробовала обойти возражения комиссии делением используемых на Украине языков на 4 группы: языки коренных народов; английский язык; официальные языки ЕС; прочие. Позднее закон также рассматривался в КСУ и был признан конституционным, однако комиссия свои возражения так и не сняла.

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Теперь, как видим, киевские власти решили зайти с другой стороны. Если в Европе отказываются брать «взятку» в виде деления этнических меньшинств на Украине на «полноценные» (из стран входящих в ЕС) и «неполноценные» (собственно, русских), то сделаем иначе: объявим, что русские вообще не этническое меньшинство. И даже вовсе, как выясняется, не народ.

Есть ещё одна «кочка» в этом «болоте» - сам Конституционный суд. Рассмотрение депутатского запроса затянулось. В начале ноября 2019 года обращение рассматривалось на Большой палате КСУ, однако тогда вердикт не был вынесен. После чего у КСУ и власти резко испортились отношения. Спустя 1,5 месяца Зеленский отстранил от должности главу КСУ Александра Тупицкого.

Закон о языке был не единственным разногласием КСУ и Банковой, но убрали Тупицкого явно после проволочки с языковым законом. Назначенный вместо него и.о. и прочие судьи намёк поняли верно, решение готово. Причём поговаривают, что оно уже давно было готово и Офис президента держал его как туз в рукаве.

Шпиономания и поиск врагов

Теперь вернёмся к самой формулировке. Итак, по мнению КСУ и Офиса президента, русские на Украине - не этническая группа, а политический конструкт. Сегодня на Украине связывают публикацию решения КСУ с 16 июля (вступают в силу последние отсроченные пункты украинизаторского закона), а также с решением Верховного суда Украины по делу Тупицкого (его отстранение признано незаконным). Однако не исключено, что публикация стала своеобразным ответом Зеленского на статью Владимира Путина о единстве русского и украинского народов.

По сути, русским на Украине отказывают в праве на любое единство и обвиняют их в скрытом сепаратизме. Вы, мол, не этническое меньшинство, а коллективный агент влияния, отстаивающий не свои права, а право на Русскую Украину.

И вряд ли это станет последним подобным шагом. По сути, уже сейчас русским гражданам Украины предлагается совершать акты морального покаяния (в духе культурной революции в КНР), отрекаясь от собственных этнических и исторических корней, признавая себя ущербным русскоязычным украинцем и т.п.

Пока что подобные покаяния совершают в основном герои языковых скандалов (которых вначале ограничениями и запретами доводят до градуса ненависти к украинскому языку, а затем заставляют публично каяться за срывы). Если евреям оставляли хотя бы гетто, то у русских уже и его не осталось.

Госслужба, сфера обслуживания, свой бизнес - всё это для русских на Украине уже фактически закрытые сферы: ты или говоришь на украинском, или не работаешь. И тот факт, что до 29% жителей Украины являются носителями русского языка, а почти все свободно его понимают, ничего не меняет. Можно нарушать, но это вопрос времени. К тому же, ситуация постоянно накаляется: уже доходит до драк.

Тезис о том, что русские - не этническое меньшинство вместе с тезисом об обязательности владения украинским языком для гражданина Украины (это также закреплено решением КСУ) создают условия для дальнейшего закручивания гаек: введения статуса неполноценных граждан. А, возможно, и неполноценных территорий, которые начнут украинизировать с особым старанием.

Инфрастуктура уже есть: экзамены на владение языком на Украине уже сдают, правда пока они обязательны лишь для чиновников, работников сферы образования и структур, находящейся в государственной собственности. Однако ничего не мешает сделать их массовыми.

Самое смешное, что своим решением украинская власть по сути определила живущих на Украине русских как своего коллективного врага и объявила им войну. Признав тем самым их единство как социальной группы - признав, несмотря на отказ его признавать.

Зеленский и его окружение сегодня ведут себя как лорд Волдеморт, который, узнав часть пророчества, выбрал из двух рождённых в июле мальчиков Гарри Поттера - как угрозу, с которой необходимо расправиться. И тем самым отметил «...его как равного себе». Русские жили на Украине задолго до шоумена Зеленского и президента Зеленского. И будут жить после. Но именно он сделает русских врагами украинского государства. С чем его и поздравляем.