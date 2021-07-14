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14 июля, среда  |  Последнее обновление — 16:11  |  vz.ru
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Почему Россия не может побороть бедность

По-прежнему не менее 12% россиян можно назвать бедными Павел Лисицын/РИА «Новости»
Средняя зарплата в России должна в этом году вырасти, а уровень бедности – опуститься ниже показателей до коронакризиса. Но это не снимает более масштабную проблему. По доле граждан, чей уровень жизни далек от достойного, мы по-прежнему не приближаемся к уровню Европы. Чем объяснить большое число бедных в России и как преодолеть этот порок? Подробности...
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Зеленский делает Украину по-настоящему фашистской

Разговоры о фашизации Украины начались задолго до 2014 года и вышли на пик после Евромайдана Sergey Dolzhenko/EPA/ТАСС
Утверждение о том, что Украина превращается в фашистское государство, может прозвучать парадоксально. С точки зрения одних, она стала им уже давно. С точки зрения других, в принципе не может им стать, особенно под руководством русскоязычного комика. Однако именно при Владимире Зеленском правящий класс Украины перешагнул через «красную черту», сделав фашизм частью государственного правления.  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Предприниматели вынуждены увольнять непривитых сотрудников

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Олег Сирота, фермер, предприниматель
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Сергей Мардан, публицист
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Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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Сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы по футболу

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  • Должна вмешаться в любом случае

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  • Не должна вмешиваться ни при каком раскладе
Считаете ли вы правильной отставку тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова?
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    Зеленский делает Украину по-настоящему фашистской

    Разговоры о фашизации Украины начались задолго до 2014 года и вышли на пик после Евромайдана    14 июля 2021, 14:58
    Фото: Sergey Dolzhenko/EPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Утверждение о том, что Украина превращается в фашистское государство, может прозвучать парадоксально. С точки зрения одних, она стала им уже давно. С точки зрения других, в принципе не может им стать, особенно под руководством русскоязычного комика. Однако именно при Владимире Зеленском правящий класс Украины перешагнул через «красную черту», сделав фашизм частью государственного правления.

    Разговоры о постепенной фашизации Украины начались задолго до 2014 года и вышли на пик после Евромайдана. Формальных оснований к тому было множество – от культа Бандеры и факельных маршей по центру Киева до ультраправого батальона «Азов» с «белым вождем» Билецким и высказываний деятелей разного калибра о неполноценности русских, русского языка и русской культуры. 

    Это была фашизация снизу. Она шла от общественно-политических движений, чиновников на местах и идейных националистов, мнение которых стало восприниматься не как проявление радикализма отдельных личностей, а как голос фронта и «революции достоинства». Но утверждение о том, что Украина при всем этом стала фашистским государством, не выдерживало критики.

    Фашисты в ней, разумеется, были, в том числе с полномочиями и «крышей» со стороны как бы правоохранительных органов. Но фашизм – это не только массовые репрессии по этнополитическому принципу (они, прямо скажем, не стали массовыми), но и жесткая управленческая вертикаль, которой на Украине, как казалось, вообще быть не может. Украина – это «дикое поле», вечный бардак, вопиющая коррупция. О фашизме в такой обстановке иногда мечтают (как о «жесткой руке»), но реализовать не способны, как не способна кустарная мастерская под Винницей производить хронометры немецкого качества.

    До сих пор «скептики» (то есть сами украинцы) высмеивают замечания о фашизации их страны со ссылкой на Владимира Зеленского. Хороша, мол, фашистская страна, где президентом избран русскоязычный человек с еврейским происхождением, ранее заявлявший, что «русские и украинцы по сути один народ» (теперь он спорит с аналогичным утверждением Владимира Путина, но это теперь). 

    Однако именно сейчас, при Зеленском, Украина переходит к ключевому этапу фашизации. И это уже не стилистический фашизм на уровне деклараций, а фашизм классический, посконный, категорично осужденный по следам Второй мировой войны.

    Газета ВЗГЛЯД уже писала о том, что в рамках противодействия тому самому хроническому бардаку Зеленский избрал диктаторскую систему правления и быстро вошел во вкус, когда выяснил, что это положительно отражается на его рейтинге, который прежде падал угрожающими для президента темпами.

    Например, полностью подконтрольный президенту СНБО (Совет по национальной безопасности и обороне) взял на себя невозможные в правовом государстве функции – функции судебной системы, вводя санкции как меру наказания для граждан страны. И если сперва это были единичные случаи прицельной «стрельбы» по политическим оппонентам (в первую очередь по Виктору Медведчуку), то теперь санкционный список расширяют по сотне человек за раз, а в Верховной Раде уже лежит закон, по которому эти санкции нельзя будет оспорить в суде.

    Без таких особенностей государственного управления фашизма быть не может. Их наличие, впрочем, не доказательство именно фашистского строя – подобное «делопроизводство» характерно, к примеру, и для коммунистических диктатур. Но Зеленский избрал для обоснования своих действий именно национал-патриотическую риторику. Секретарь того самого СНБО Алексей Данилов так и заявляет: Зеленский – первый национал-патриотический президент в истории Украины. Тот самый комик, за которого русскоязычные жители юго-востока страны голосовали как за своего, теперь своего рода вождь, каким не были ни Порошенко, ни Ющенко.

    В случае Данилова такое определение прежде всего – лесть начальнику. Но тот новый образ, который взял для себя Зеленский, и тот характер управления страной, который он выбрал, накладывает отпечаток на весь государственный аппарат. Теперь фашизация Украины происходит уже сверху, причем ярко, грубо, зримо – и весьма пугающими темпами.

    Два свежих, но показательных примера. После принятия скандального закона о коренных народах Украины, в список которых не вошли русские, депутат от президентской партии «Слуга народа» Олег Семинский заявил, что русские «больше не смогут в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, которые определены нормами международного права», и что это «справедливо».

    Пост Семинского с данным заявлением уже удален, но осуждать его фракция не стала, из партийных рядов он тоже исключен не был. Надо понимать это так, что пропрезидентская сила и президентский офис с его оценкой ситуации согласны и не считают Семинского провокатором, который подставляет партию откровенно фашистскими рассуждениями.

    Меж тем в современном мире права человека в принципе являются неотчуждаемыми, а доступ к ним национальных меньшинств не может зависеть от одобрения большинства. Если национальное законодательство той или иной страны нарушает этот принцип, она превращается в страну-изгоя и обкладывается санкциями по линии ООН, как, например, ЮАР в период апартеида.

    Другой пример, еще более показательный. Как заявил вице-премьер Украины Алексей Резников, после возвращения Крыма оттуда будут депортированы полмиллиона россиян (или русских; на украинском языке это одно слово), ведь они находятся там «незаконно». По его словам, в кабмине есть разные мнения на этот счет, но лично он – сторонник «выдворения».

    Хорошая новость в том, что Крым Украина не вернет себе ни под каким соусом. Плохая – что разговоры о депортации полумиллиона человек позволяет себе профильный министр: Резников отвечает за «реинтеграцию временно оккупированных территорий» и переговоры с народными республиками Донбасса, то есть ни за что, по сути, не отвечает, кроме идеологического наполнения этой темы.

    Ему, львовянину, депортация как способ решения этнополитических конфликтов кажется чем-то нормальным и естественным, ведь нечто подобное после Второй мировой войны уже происходило на западе Украины.

    Тогда из Галиции и Волыни выселили поляков, обменявшись таким образом населением с Польской народной республикой, откуда в УССР переехали украинцы. Для двух коммунистических режимов это стало способом минимизировать давнюю «вражду народов», для украинских националистов – исполнением мечты о размежевании с польскими панами.

    На беду Резникова, такие методы решения национального вопроса в современном праве считаются этнической чисткой. Нигде в более-менее цивилизованном мире не рассуждают в категориях принудительного отселения полумиллиона человек – ни по национальному принципу, ни по какому-либо еще. Это дикость и – да, это фашизм, пускай пока что теоретический.

    И Семинский, и Резников проговаривают столь немыслимые вещи, надо полагать, от чистого сердца – над ними довлеет глубокая провинциальность украинской политики. Но, являясь частью «вертикали власти» Зеленского, они соответствуют тому курсу, каким сейчас пытается следовать новый «национальный лидер Украины», когда не пытается врать «уважаемым западным партнерам» о своих истинных намерениях (а врет он постоянно).

    Именно на такого рода вещи нужно указывать сейчас международному сообществу, говоря, что Украина превращается в фашистскую страну. Подобные утверждения на Западе обычно списывают на «российскую пропаганду» и локальные эксцессы, в конце концов, свои фашисты есть у всех. Но к вопросу равенства этносов там относятся очень серьезно, и вышеупомянутый батальон «Азов» обличали те же американские конгрессмены, которые требовали ужесточения санкций против РФ.

    Одно дело – уличные нацики, скелеты былых вождей и «борьба с российским влиянием». Другое – законодательное ограничение прав человека по этническому принципу и насильственная депортация сотен тысяч лиц. Даже размышления на этот счет – переход за «красную черту», после которого утративший чувство реальности режим предписано приводить в чувство.

    Не как нацистскую Германию, конечно. Но – как Южно-Африканскую Республику. 

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