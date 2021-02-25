Зеленский стал диктатором не от хорошей жизни

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25 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 18:27  |  vz.ru
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Российскому газу не страшна зеленая энергетика

Запад рано списывает голубое топливо Сергей Гунеев/РИА Новости
Спрос на природный газ в ближайшие десятилетия будет расти, даже несмотря на развитие солнечной и ветряной энергии. Такой прогноз сделал российский вице-премьер Александр Новак. По его мнению, стоит ожидать рост потребления газа в мире в ближайшие десять и даже тридцать лет. Почему же зеленой энергетике не удастся одержать верх над ископаемым топливом? Подробности...
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Пашинян обвинил «Искандеры» в потере Карабаха

Никол Пашинян назвал российские ракеты одной из главных причин недавнего поражения в Карабахе Асатур Есаянц/РИА Новости
Премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. Зачем Никол Пашинян позволил себе грубый выпад в сторону Москвы именно сейчас? Подробности...
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Как командование Красной армии выиграло «битву с велосипедами»

Широко известно использование велосипедов в Вермахте – но и Красная армия этим не гнушалась German Federal Archives/wikimedia.org
Архивы Минобороны раскрыли одну из забытых страниц Великой Отечественной. Вступление Красной армии на территорию Германии породило новое массовое явление – захваченные советскими военными трофейные велосипеды «растаскивались и варварски использовались отдельными военнослужащими». В чем было значение велосипедов для военного дела и почему возникли злоупотребления ими? Подробности...
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За критику «Искандеров» Пашинян потерял армию

Необоснованная критика комплексов «Искандер» привела Пашиняна к конфликту с военными Hayk Baghdasaryan/REUTERS
Генштаб ВС Армении обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в некомпетентности и потребовал его отставки. Пашинян в ответ назвал заявление генералов попыткой военного переворота и начал мобилизацию на улицах своих сторонников. Чем конфликт власти с военными грозит Армении и самому Пашиняну? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Зачем мы ругаемся из-за мертвецов

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Москвичам предлагается сделать выбор между двумя идеологическими фантомами советского времени: главным героем фильма Сергея Эйзенштейна 1938 года и скульптурным шедевром Евгения Вучетича 1958 года. Подробности...

США будут управлять Украиной в ручном режиме

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зеленский, который начинал, как кукла Игоря Коломойского, сделав пару неудачных попыток выстроить новые отношения с олигархами, понял, что ни компетентности, ни ресурсов его команды не хватит. А если уж и ложиться, то под самого главного, глобального олигарха, то есть США. Подробности...
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С беззаконием нельзя бороться беззаконием

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Обливать человека мочой – крайне позорно и унизительно для того, кто обливает. У человека, который так поступает, нет представления о своем – не только о чужом – достоинстве. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
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Зеленский стал диктатором

Обсуждение: 6 комментариев

Байден увеличит США на пару штатов

Москва и Минск наказали Литву

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Обсуждение: 80 комментариев

Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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17:54

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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
  • Зеленский

  • Порошенко
Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
  • Да, и он уже возвращен

  • Да, и сейчас выплачиваю

  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
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    на ваш взгляд


    Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?

    Зеленский стал диктатором не от хорошей жизни

    Главная задача Зеленского на следующие полгода - удержать власть    25 февраля 2021, 18:25
    Фото: Централ Партнершип
    "Ржевский против Наполеона"
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Президент Украины перестал изображать из себя главу демократического государства и перешел к авторитарным методам управления, характерным для самых одиозных режимов планеты. Более того, попытка Зеленского примерить погоны Пиночета получила одобрение Запада, что также отсылает нас к диктатурам в «банановых республиках». Причина в том, что весной украинскую власть ожидает очередная «проверка майданом».

    Расстояние от «президента-надежды» до «президента-недоразумения» Владимир Зеленский прошел чуть больше чем за год. Обвальное падение рейтинга главы государства связывали преимущественно с тем, что новый президент во всем дублировал политику старого, Петра Порошенко, а на свою собственную - ту, на которую намекал в период предвыборной кампании, у Зеленского не хватило решимости. Якобы он находится в условиях перманентного риска «майдана», на который выйдут не то чтобы многочисленные, но пассионарные националисты, шантажирующие власть беспорядками и бунтом в том случае, если она откажется от подавления русскоязычия или попытается найти общий язык с Москвой, Донецком и Луганском.

    Так это или нет, в конце 2020 года Зеленского как будто подменили. Он перешел в атакующие позиции, и ведет себя теперь не как «президент-тряпка», а как политик, замахнувшийся на строительство авторитарного режима.

    Наиболее серьезный в этом плане шаг был сделан в декабре, когда Зеленский решил распустить или хотя бы обезглавить, лишив председателя, единственный орган конституционной юрисдикции на Украине - Конституционный суд (КСУ), в работу которого вообще не имел права вмешиваться.

    Выглядело это весьма комично и содержало многочисленные приметы бардака, характерного для украинской государственности, но пока что у сторон конфликта «пат». Судьи, заявляющие о незаконности действий президента, остаются при своем мнении, но сам орган, по словам Зеленского, «заблокирован из-за одного товарища». «Мы шаг за шагом избавимся от товарища», - пообещал он журналистам.

    Товарищ, о котором идет речь, это глава КСУ Александр Тупицкий, отстраненный Зеленским от должности. Сейчас его в буквальном смысле не пускает на работу местный аналог ФСО. И стоит заметить, что подобного «наезда» на главную судебную инстанцию страны позволяли себе далеко не все латиноамериканские диктаторы, пришедшие к власти в результате военного переворота. Случалось, конечно, всякое, но чаще с судьями все-таки пытались договориться, сохранив хотя бы видимость принципа разделения властей.  

    Следующим смелым (а если точнее, наглым) шагом со стороны президента стала массовая зачистка информационного пространства от нелояльных президенту изданий. Еще в 2019-м Зеленский клялся, что ничего подобного делать не будет, резонно замечая, что у главы государства попросту нет полномочий отрубать от эфира неугодные телеканалы. Но именно это и было проделано в начале 2021-го, когда лицензии на вещание лишились «112 Украина», NewsOne и ZIK. 

    Это стало актом обыкновенной государственной цензуры, которая не нуждается в пояснениях. При этом офис президента быстро вошел во вкус: уже на этой неделе Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи, заблокировала более 420 сайтов, включая, например, такую ныне непопулярную, но почти легендарную блог-платформу как «Живой Журнал». 

    На ваш взгляд

     
    Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?


    Обсуждение:  4 комментария

    По той же, цензурной части, проходят и обвинения в измене родине, выдвинутые СБУ против известного блогера Анатолия Шария. То есть это, разумеется, цензура в одном пакете с политическими репрессии, но основание для этих репрессий прямо так и сформулировано - Шария обвиняют в организации «информационных операций», целью которых была дискредитация украинской политики в СМИ.

    Положа руку на сердце, почти любая объективная новость из современной Украины будет примером дискредитации украинской политики, такова уж эта политика. Таким образом, Шария, ничтоже сумняшеся, обвинили в том, в чем можно обвинить любого оппозиционного журналиста или блогера.

    В этом Зеленский уже ничем не отличается от типичного «вождя-генерала» и «отца отечества» из Южной Америки: журналистов к ногтю прижимал каждый из них, пусть и не у каждого это сопровождалось человеческими жертвами. Авторитарный режим не терпит многоголосья.

    Еще одной обязательной чертой таких режимов является устранение лидеров системных оппозиционных партий, подчас без суда и следствия. Пока что до убийств и похищений на таком уровне дело, опять-таки, не дошло, но от суда и следствия в Киеве уже отказались. Речь идет о введении санкций в отношении ряда политиков, в том числе против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его супруги

    Тут уже необходимы пояснения, поскольку это настоящее ноу-хау начинающего диктатора Зеленского. Отличительная особенность санкций в том, что их применяют против иностранных граждан и юридических лиц, а не против собственных, на то они и санкции. В рамках одного государства ограничения на гражданина и его имущество может накладывать только суд, это неотменяемая истина для любой страны мира.

    Но не такова Украина, где в качестве суда выступил Совет по национальной безопасности и обороне, запретив Медведчукам распоряжаться своей собственностью. Это уже даже не Латинская Америка, а та Африка, которую ассоциируют с Иди Амином. И это уже не шутки: когда гражданам отказывают в базовых правах, все предельно серьезно.

    В каждом из описанных случаев у Зеленского были причины для того, чтобы грохнуть кулаком по столу, показать характер и начать действовать «по-плохому». Так, КСУ обнулил, признав неконституционной, большую часть антикоррупционного пакета реформ, проведение которых является обязательным условием для дальнейшего кредитования Киева со стороны МВФ и Всемирного банка: отсрочка очередного транша даже на месяц-другой чревата для страны дефолтом.

    Зачистки информационного пространства напрямую связана с обвальным падением рейтинга Зеленского, ведь личная популярность была его главным активом, без которого в политике вообще делать нечего и

    нужно возвращаться к производству более привычных кинокомедий.

    Что же касается репрессий, они стали реакцией на выход ОПЗЖ в лидеры электоральных симпатий, а также на то, что в Москве, осознав полную недоговороспособность Зеленского, стали оказывать информационную поддержку партии Медведчука в надежде на смену власти на Украине в будущем. Почувствовав себя загнанным в угол, действующий глава украинского государства решил перейти к войне без правил.

    Стоит признать, что промедление для него и впрямь смерти подобно. Украину ожидает очень «горячая» весна: политологи и социологи прогнозируют резкий рост недовольства населения, вызванный ростом коммунальных тарифов. Это еще одно требование западных финансовых институтов, которые Киев должен выполнить для обеспечения долговых обязательств и во избежание дефолта. Вот он и выполняет, параллельно завинчивая гайки, чтобы война народного гнева не выжала «президента-тряпку» досуха.

    Зеленский не решился бы на это, если бы не поддержка со стороны Запада: борьбу с Тупицким, Медведчуком и оппозиционными СМИ официально одобрили в Вашингтоне и Берлине, где ничего подобного невозможно представить. Заткнуть рот недовольным там тоже умеют, но все же не через разгон судов и предоставление главе государства чрезвычайных полномочий - такое только для Африки и Латинской Америки.

    Подобная поддержка для Зеленского, как ни странно, основа легитимности. На Украине ненавидят в том признаваться, но в целом поддерживают схему внешнего управления страной, когда одним из главных центров власти в Киеве являются посольства США и крупных европейских государств. В том числе потому, что хронически не доверяют собственным политикам и не верят в них, на что, прямо скажем, имеют основания. «Уж лучше натовские оккупанты, чем собственные идиоты» - такая там, примерно, линия рассуждений.

    Только в идеальной ситуации, так называемой «чистой политологии» внешний источник легитимности национальных властей эту самую легитимность перечеркивает. С точки зрения реальной политики мы имеем дело с хорошо знакомой, а потому узнаваемой схемой «своего сукина сына», по которой «цитадели демократии» опекали откровенно людоедские режимы в странах третьего мира. Собственное население хоть на завтрак кушай, если гарантируешь внешнеполитическую лояльность (конкретно - фронду в отношениях с Москвой) и управляемость на подведомственной территории.

    Сохранил ли новый «их сукин сын» эту самую управляемость и сможет ли сдержать натиск оппозиции и доведенного до ручки народа за счет диктаторских мер, узнаем скоро - в третьей серии трагикомедии с Владимиром Зеленским в главной роли, рабочее название которой «Тарифный майдан». Ждите ее весной на всех экранах страны.

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