Новая комедия с Зеленским грозит ему импичментом

Острый политический кризис на Украине стал еще острее. Попытавшись отстранить от работы главу Конституционного суда Тупицкого, президент Зеленский не только поставил себя в дурацкое положение, но и дал оппонентам основания для вынесения себе импичмента. Кто победит в этой схватке, одним из ключевых участников которой является американское посольство?

На новый 2014 год, который многие киевляне решили встретить не в семейном кругу, а на предреволюционном майдане, в прокат вышла очередная кинокомедия с Владимиром Зеленским в главной роли. Не важно, как она называлась, сиквел это был или триквел. Главное, что это своего рода традиция тогдашнего кинопроизводства: выпускать на Новый год какую-нибудь дрянь, чтобы было смешно и тупо, а в главной роли – Зеленский.

Впрочем, качество фильмов с Зеленским – это отдельный разговор. Важнее другое: если бы не было Евромайдана, разрушившего политическую систему страны, а потом и саму страну, эту традицию наверняка продолжили бы соблюдать – такие картины российско-украинского производства почему-то любил массовый зритель (или, по крайней мере, смотрел и платил за билеты).

У украинцев, ностальгирующих по тем временам (а их наверняка много; немудрено ностальгировать по временам без войны и идеологического террора, когда нужды и разрухи было гораздо меньше), есть прекрасная возможность окунуться в них опять. На экранах очередная комедия с Зеленским в главной роли, в которой президент Украины ведет войну с Конституционным судом.

Войну не как у графа Толстого или в Донбассе, а в стиле «Шоу Бенни Хилла».

Во вторник Зеленский на два месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого. И сразу спойлеры: полномочий на это президент не имел, поэтому судья решению главы государства не подчинился. В Офисе президента решили настоять на своем и потребовали у госохраны аннулировать пропуск Тупицкого в здание КСУ, но в итоге главный судья спокойно прошел на свое рабочее место по временному пропуску, выписанному ему секретарем.

Уровень бардака наглядно показывает, что это уже украинская национальная комедия, а не как прежде - фильм совместного с Россией производства.

Теперь расклад такой, что КСУ решения президента не признает, обвиняет в нарушении конституции и угрожает уголовной ответственностью. Чем ответит на это Зеленский - вопрос, но чем-нибудь ответит обязательно: ставки в этом фарсе чрезвычайно высоки.

Дело в том, что ранее КСУ аннулировал часть актикоррупционного законодательства страны, принятого после Евромайдана и не соответствующего, по мнению суда, конституции. Однако это законодательство является частью сделки между Киевом и Западом, другие части которой - помощь со стороны международных финансовых институтов и безвизовый режим с ЕС, выданный украинцам авансом.

Проще говоря, если КСУ не отменит своего решения, безвиз могут аннулировать, а денег больше не дадут. Но деньги Киеву нужны - и срочно.

По сути антикоорупционное законодательство Украины, как и специальный антикоррупционный орган - НАБУ, является инструментом внешнего контроля за государством . Тут можно долго возмущаться торговле суверенитетом, но Запад понять тоже можно: какой смысл выделять Украине средства «на развитие», если их банально разворовывают?

В глазах Зеленского всё происходящее - козни пророссийской оппозиции, которая пытается его подставить. В праве так считать ему уже не откажешь. Запрос в КСУ, с которого все началось, отправила партия «Оппозиционная платформа - За жизнь», объяснив это желанием вырвать рычаг управления страной из рук иностранцев, а судью Тупицкого по президентской квоте в свое время назначил Виктор Янукович.

Правда, единолично Тупицкий такое решение принять не мог - ему содействовали судьи, назначенные другим президентом, Петром Порошенко. Значительная часть оскандалившихся законов и поправок антикоррупционного пакета как раз при нем и была принята, но сейчас националисты действуют по схеме «чем хуже Зеленскому, тем лучше».

Глава украинского государства пытается как-то разрулить возникший кризис - этого от него требуют из Вашингтона, Брюсселя и МВФ. Но в гармонии с действующими законами этого сделать нельзя, а распускать КСУ с нарушением конституции не захотела пропрезидентская фракция «Слуга народа» в Верховной Раде.

Хотя многие из этих людей, в буквальном смысле набранных по объявлению, обязаны своей политической карьерой и местом в парламенте бренду Зеленского, они, тем не менее, не хотят разделять с патроном бремя возможной ответственности. Кроме того, ряд депутатов контролирует скандальный олигарх Игорь Коломойский - предполагаемый автор проекта «Зеленский». Сейчас у них с президентом сложные отношения - МФВ категорически возражает против отмены решения о национализации Приватбанка, то есть президент попал меж двух огней, но МВФ для него значительно более важный спонсор.

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Тогда Зеленский решил показать зубы и всё сделать сам, но на выходе получился традиционный для его прежней профессии фарс. Запрос об отстранении главы КСУ составила генпрокуратура, однако подозрения озвучила неубедительные - судье приписывают дачу ложных показаний

Другую подозрительную дачу - в Крыму двумя месяцами ранее нашло еще одно «силовое гнездо» - ГБР, возбудив против Тупицкого дело с громким обвинением в государственной измене. По версии следствия, в 2018 году Тупицкий приобрел участок на «оккупированной территории». По версии самого Тупицкого, участок в Крыму у него был и раньше, а покупка была лишь переоформлением. При этом воспользоваться этой собственностью судья не может - внесен в санкционные списки с российской стороны. Так себе выходит «измена родине».

Несмотря на очевидно заказной характер этих дел, население Украины по большей части на стороне Зеленского и антикоррупционных законов, то есть против КСУ. Западные кураторы, теоретически, тоже, а посольство США остается одним из важнейших центров силы в стране, что признают все местные политологи. Однако свою методику по разрешению кризиса Зеленскому придется как-то объяснять, и не факт, что он будет правильно понят: в американской традиции конституционный суд (в США он называется Верховным) - это всемогущая организация, в чью деятельность никто не имеет права вмешиваться, а иначе под угрозой окажется сама американская государственность.

Что будет с украинской государственностью, и кто выйдет из этой драки с наименьшими потерями - будем посмотреть. Происходящее может стать как личной викторией Зеленского, наконец-то показавшего силу и заставившего с собой считаться, так и началом его конца.

«В украинской конституции существует четко прописанный перечень полномочий президента. В соответствии с ним Зеленский не имел права отстранять судью Конституционного суда даже на два месяца. Такое нарушение вполне может стать еще одним основанием для начала процедуры импичмента президента», – прокомментировал ситуацию для газеты ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский.

«Сегодня сил в парламенте для возбуждения и проведения процедуры импичмента нет, потому что для этого необходимы три четверти голосов депутатов. Но со временем это случится», – добавил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Риск бунта на президентском корабле (точнее - в пропрезидентской фракции) будет возрастать тем больше, чем увереннее рейтинг Зеленского продолжит стремиться к нулю. Запас электоральной прочности еще недавно очень популярного лидера на исходе, что ставит перед его командой вопрос - стоит ли связываться с нарушением основного закона, если главный выгодополучатель скоро обанкротится как политик?

Если решат, что нет, не стоит - finita la commedia. О том, что кинофильмы не обязаны заканчиваться хорошо, звезде легкого жанра Зеленскому еще только предстоит узнать.

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