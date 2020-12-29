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29 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 11:11  |  vz.ru
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Одной из главных примет экономики 2020 года стал взлет курьерских услуг Евгений Биятов/РИА Новости
Уходящий 2020 год для российской экономики оказался парадоксальным. Коронавирусный кризис сильно ударил по многим отраслям, но для ряда других он послужил причиной мобилизации, ажиотажного спроса и даже взрывного роста. А главным инструментом этого роста стала перестройка всей экономики на цифровые рельсы, «цифровая мобилизация». Какую роль во всем этом сыграла государственная политика и поддержка? Подробности...
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Новороссию реанимируют как угрозу для Запада

Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области, напомнил Москаль 112.ua
Помимо Донецка и Луганска, Украина рискует потерять еще как минимум шесть областей – от Одессы до Харькова. В этом убежден признанный специалист по борьбе с сепаратизмом Геннадий Москаль, работавший в Донбассе в самые тяжелые дни войны. Означает ли это, что Украина наконец-то «дошла до ручки» и проект Новороссии близок к возрождению?  Подробности...
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Как принимают «Спутник V» на Дальнем Востоке

Первая вакцинация от коронавируса. Поселок Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край Юрий Васильев
За год российские медики научились очень многому, нащупывая методы противодействия COVID-19. Масштабная вакцинация, начавшаяся в России, – очередной этап, где даже самым опытным врачам приходится многое усваивать в процессе. В этом убедился специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, посетивший районную больницу в Хабаровском крае, ставшую одним из основных региональных форпостов борьбы с коронавирусом. Подробности...
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Присоединение Техаса доказывает лицемерие Америки

Техасцы считают, что обладают уникальной культурой, отличной от культуры других американцев REUTERS/Todd Korol
Ровно 175 лет назад Техас стал 28-м штатом США, обнулив тем самым свой статус независимого государства. Это стало финалом сложной интриги, растянувшейся на десять лет и явившей миру новую Америку – ту, что не считается с интересами других стран, поскольку мнит себя исключительным центром силы. В случае с Техасом ей пришлось дорого заплатить за эту веру. Возможно, еще придется.  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Сталина и Дзержинского невозможно примирить с православной Россией

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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    Новороссию реанимируют как угрозу для Запада

    Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области, напомнил Москаль    29 декабря 2020, 11:10
    Фото: 112.ua
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Помимо Донецка и Луганска, Украина рискует потерять еще как минимум шесть областей – от Одессы до Харькова. В этом убежден признанный специалист по борьбе с сепаратизмом Геннадий Москаль, работавший в Донбассе в самые тяжелые дни войны. Означает ли это, что Украина наконец-то «дошла до ручки» и проект Новороссии близок к возрождению?

    «Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это всё. Проект «Новороссия» включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области».

    Эти слова, внезапно произнесенные отставным генерал-лейтенантом украинской милиции Геннадием Москалем в интервью «Апострофу», вызвали нездоровый ажиотаж в русском мире – среди тех патриотичных людей, кто сам верит в то, что «проект Новороссии» жив и что в обозримом будущем юго-восток Украины поделят между собой новые «народные республики».

    Мол, Москаль – мужчина серьезный, бывалый, компетентный – зря не скажет. А это значит, что «наши» по-прежнему сильны и просто ждут своего часа.

    Правда тут в том, что касается характеристик Москаля. Низкое качество госуправления и госуправленцев на Украине ни для кого не секрет, но этот выпускник Академии МВД СССР довольно яркое исключение – умный человек и опытный деятель с богатой биографией, где нашлось место работе в руководстве СБУ, СНБО и МВД, а также в парламенте и в аппарате президента.

    Москаль был главным «ментом» в Закарпатье, Днепропетровской области и в Крыму, причем во втором и третьем случае одновременно числился заместителем министра внутренних дел. Дважды возглавлял Луганскую область, в том числе во время войны, когда от этой области остался один огрызок и работать приходилось с учетом близости «передовой». Оттуда президент Порошенко перенаправил его в Закарпатье, где с оружием в руках делили рынок контрабанды и пытались шантажировать Киев (глава государства прямо заявил, что перевел Москаля, поскольку регион «стал похож на ДНР и ЛНР»).

    Сейчас Москаль никаких постов не занимает, но по-прежнему считается ведущим специалистом по борьбе с сепаратистами и по «русскому миру». Не из-за фамилии (по отцу он, кстати, Гайфуллин), а из-за учебы в Москве, службы в Крыму и кандидатской диссертации на тему «Институт временного генерал-губернатора в Украине в конце XIX – начале XX веков».

    Такой, да – зря не скажет. Однако никаких предпосылок к тому, чтобы идея Новороссии, как отдельного государственного образования и особой нации, реализовалась бы сейчас в столь широких границах – увы, нет. Все активисты сидят или в эмиграции, население занято выживанием, а внешние игроки или не заинтересованы в расколе (Москва делает ставку на поддержку пророссийских сил, а не на дальнейшее дробление Украины), или заинтересованы в обратном (ЕС и США).

    Разговоры о неизбежности распада Украины сопровождают всю ее новейшую историю и имеют для этого все основания: судьба стран, решивших стоить национальное государство там, где судьбой и географией предначертано государство для нации, как правило, печальна. Квебек был бы сейчас независимым государством, если бы Канада представила, что она моноэтнична, и начала бы загонять свое население с разными языками и взглядами на историю в прокрустово ложе местечкового национализма, как это делает Киев, ориентируясь на провинциальный галицийский стандарт.

    Однако в современном мире цена сепаратизма выше, чем 30 лет назад, когда в заголовки попадали Приднестровье, Абхазия и Сербская Краина. Санкции обостряются по ходу научно-технического прогресса, и невозможное прежде весьма чувствительно теперь. Кто-то к издержкам готов, кто-то – нет, но невозможно отрицать, что они будут. Даже Сбербанк не функционирует в Крыму, а в Донбассе с экономикой, сервисом и социальными гарантиями все еще хуже.

    Это то, что лишний раз подчеркивает подвиг донбасского ополчения.

    Если вашим детям вдруг отказывают в образовании на родном языке и велят славить тех, кого ваши земляки почитают за упырей, это может делать только оккупант, а вооруженная борьба с оккупантом во всех государствах весьма благородное дело.

    Но опыт Донецка и Луганска все равно не получается воспринимать как сугубо положительный. Там рассчитывали на присоединение к России по кейсу Крыма, а не на судьбу Приднестровья, однако получили второе, и Москва не демонстрирует готовности к первому. Жить в как бы независимом Донбассе тяжело, в как бы оккупированном галичанами Харькове тоже не сахар, но в плане работы, образования и быта все же полегче.

    Короче говоря, Украина еще может распасться, а русские люди на ее юго-востоке еще могут восстать, но произойдет это не завтра, не через год. И через пять лет тоже вряд ли. У корявого украинского государства есть определенный запас прочности, подпитываемый с Запада. И доводить свое население до ручки в экономическом и социальном плане там будут на более длительных отрезках исторического процесса, пока однажды любой вариант, включая войну и нужду, не окажется более привлекательным, чем жизнь на Украине.

    В этом плане в украинцев можно верить – рано или поздно такой день наступит (такова планида государства-неудачника), но все-таки не сейчас. Однако именно сейчас Москаль кричит «волки» – Украина-де близка к распаду, и его «тревожит» перемещение российских войск в Крыму.

    Понимать это нужно не так, что наши побеждают и что такой умный враг, как Геннадий Москаль, признает русско-новороссийскую историческую правоту. Это нужно понимать так, что деньги опять заканчиваются. Не у Москаля – у Украины.

    Есть мнение, что реанимация новороссийского «волка» не совсем случайно совпала с тем, что президент Владимир Зеленский вдруг перенял наиболее ядреную риторику периода Порошенко. То есть политику он всегда проводил тут же самую, но слова вокруг нее были другие, а теперь глава государства вещает о «коварстве северного соседа» и обещает воевать с ним до последнего украинца

    Он бы и про перспективу распада страны обязательно задвинул, но первым лицам высказывать столь апокалиптические прогнозы не к лицу (это примерно, как самого себя обругать), а через чужую голову – вполне, тем более что голова у Москаля, как было сказано выше, умная. И как политик, генерал-лейтенант печется отнюдь не за интересы Зеленского, а за общегосударственный интерес.

    Все эти тезисы транслируются не столько для внутреннего потребления, сколько для «уважаемых партнеров» из ЕС, США, НАТО и МВФ: российский агрессор наступает, Украина трещит по швам, война стучится в дом – пришлите еще оружия, дайте кредит, помогите хоть чем-нибудь для сдерживания общего противника.

    Самое смешное (и одновременно самое грустное), что это, скорее всего, сработает: и денег дадут, и оружия, и вообще на Джо Байдена в Киеве в этом смысле большие надежды. Но даже без Байдена консенсус о сохранении Украины как единого буфера у российских границ – это общезападный консенсус. Украинцы надеялись, что под таким соусом их провинциальную страну озолотят, чего не произошло, не произойдет и произойти не может. Однако дойти до ручки и до состояния распада им не дадут тоже.

    Другое возможное последствие подобных заявлений – новый виток репрессий.

    Угроза распада страны – удобное и работающее обоснование для сколь угодно жестких мер против не только отдельных активистов или политиков, но и против русского языка, русской культуры, русской истории: в общем, всего того, что является скрепой для Новороссии и жупелом для современной Украины.

    «Жесткая рука националиста» – не то, чего ждали от Зеленского внутри и вовне страны, но он быстро учится. Скорее всего, речь все же идет об очередной серии выцыганивания средств, а не о репрессиях, но и их перспектива выглядит реальнее, чем скорое возрождение Новороссии.

    Оно, увы, пока что «москальская пропаганда». В обоих смыслах.

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