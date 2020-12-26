Зеленский выставит против России армию дезертиров

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26 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 19:27  |  vz.ru
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Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа

Европейский рынок оценил стабильность поставок российского газа Алексей Филиппов/РИА Новости
Обвалившиеся в этом году до исторического минимума цены на газ, теперь ставят иные рекорды. Природный газ резко подорожал по всему миру. В Азии СПГ подскочил в цене почти в шесть раз, в Европе топливо штурмует рекордный с февраля 2019 года уровень. Но если для России – это благо, то для Украины появились плохие новости: Киеву придется где-то искать внезапно ставший дефицитом газ. Подробности...
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Пашинян удержал власть вопреки всему

Против Пашиняна теперь даже церковь, и священники обещают ему божий суд Владимир Смирнов/ТАСС
Свержение правительства Никола Пашиняна, запланированное оппозицией на эту неделю, похоже, не состоится. Армяне громогласно объявляют своего премьера предателем, однако отказываются принимать деятельное участие в его отстранении от власти. В чем причина того, что Пашинян удержался на своем посту вопреки большинству прогнозов? И каков в этом российский интерес?  Подробности...
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Десять главных технологических достижений России в 2020 году

Супертанкер «Владимир Мономах» – один из образцов российских технологических достижений 2020 года Пресс-служба ССК "Звезда"/ТАСС
Владимир Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий. Эта инициатива не случайна – несмотря на санкции Запада и пандемию, в России на первые роли все больше выходит инновационная экономика. Какие главные научно-технологические успехи достигнуты отечественными учеными и промышленностью в уходящем году? Подробности...
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Станет ли Зеленский последним президентом Украины

Комик Зеленский полностью дискредитировал институт президентства на Украине, считает оппозиция «Ржевский против Наполеона», «Централ Партнершип»
Зеленский позорит и разрушает институт президентства, считает украинская оппозиция. По ее мнению, народ может разочароваться в этой форме правления и Украина станет парламентской республикой. Удивительно, но подобную трансформацию власти поддерживают многие политические силы страны. Однако у президентской формы правления есть очень сильный защитник. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Между Россией, Белоруссией и Украиной нет границ

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Интернет знает про нас намного больше, чем друзья, психологи и священник на исповеди. Пожалуй, поисковая строка – единственное пространство в мире, где мы не врём сами себе. Подробности...
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ЕС указал Украине на ее место между Афганистаном и Монголией

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Профилактика коронавируса для украинских властей намного страшней самого вируса. Разваленное здравоохранение украинцы воспринимают как данность, а вот почему их власти не хотят покупать вакцину в России – не понимают. Подробности...
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Что на самом деле запретила Госдума «запретительными законами»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Депутаты Госдумы решили навести порядок на митингах и в интернете. В наступающем 2021 году порядок стране очень понадобится. Нас ждут выборы в Госдуму и начало работы администрации Байдена. Подробности...
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Коронавирус-мутант из Британии

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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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    Зеленский выставит против России армию дезертиров

    Зеленский пообещал призвать на войну с Россией все население Украины    26 декабря 2020, 19:05
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Алексей Нечаев

    Владимир Зеленский сообщил о готовности мобилизовать на «большую войну» с Россией всех – и мужчин и женщин. Такое заявление вызвало недоумение в Москве, а в Киеве – резкую критику. Как считают местные военные, идея президента Украины неосуществима и чревата риском массового дезертирства. Зачем, в таком случае, Зеленский вновь заговорил о войне с Россией?

    «Задумывались ли вы над тем, что Россия снова может напасть на Украину, но уже с другой стороны? Например, со стороны Крыма, где сейчас проблема с водоснабжением», – поинтересовались накануне журналисты издания «Фокус» у президента страны Владимира Зеленского.

    «Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», – ответил Зеленский.

    Он также добавил, что хотел бы провести «глобальный» разговор с президентом России Владимиром Путиным тет-а-тет по вопросам обмена удерживаемых лиц, Донбасса и Крыма. Однако украинский лидер признал, что пока «предмета для разговора нет», согласившись с ранее озвученной точкой зрения Кремля по этому вопросу. 

    Любопытно, что ответ на такие заявления Зеленского первым делом поступил не из Москвы, а из Киева, где президента подвергли резкой критике. В частности, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос назвал идею о мобилизации всего населения Украины неосуществимой, так как граждане страны не умеют держать в руках оружие и вряд ли захотят идти на фронт.

    «Окружение президента рассказывает ему, что они это способны сделать [массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нападения России]. А мы, которые это прошли и видели это в своих реалиях, понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин – а обучены ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли люди это делать? Нет», – цитирует Кривоноса HB.

    Как отметил генерал-майор, власти Украины не поддерживают патриотизм в стране, о чем свидетельствует 2014 год, когда «огромное количество мобилизованных шло воевать, но еще большее количество убегало от мобилизации». Потому одной мобилизации недостаточно – нужно еще научить людей выполнять боевые задачи, считает замсекретаря СНБО.

    «Мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч. Огромное количество мобилизованных людей не решит вопрос способности противодействовать врагу», – сказал Кривонос.

    Напомним, предшественник Зеленского на посту президента Украины – Петр Порошенко – уже заявлял о том, 89% украинцев якобы готовы воевать с Россией. Но на практике ситуация была совершенно иной. Например, в ноябре 2017 года доля уклонистов от призыва в ВСУ составила 40%, а в декабре того же года Минобороны Украины сообщало о неявке 70% призывников, из которых почти треть находилась в розыске. Кроме того, призывная кампания тех лет в Киеве стала своего рода мемом, потому что в военкоматы тогда явилось лишь 3,95% призывников. А если учесть массовое дезертирство, то такие результаты весьма красноречиво демонстрируют реальное отношение украинцев к войне.

    В 2020 году ситуация для украинской «партии войны» если и изменилась, то лишь в худшую сторону, считают эксперты. Киевский политолог Денис Гаевский напомнил, что военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, но за этот период времени каких бы то ни было военно-политических и экономических успехов официальный Киев не достиг, а украинское общество продолжает беднеть.

    «На фоне падения уровня жизни ожидаемо снижаются и милитаристские настроения в обществе. Для граждан Украины все более очевидным становится тот факт, что выгоду – политическую и финансовую – из этого конфликта извлекает только правящий класс. При этом вялотекущий конфликт в Донбассе может тянуться еще долгие годы, и на данный момент предпосылок для политического урегулирования ситуации не просматривается. Из-за этого люди задаются вопросом: а зачем в такой ситуации подвергать свою жизнь рискам?», – пояснил Гаевский.

    В Госдуме слова Зеленского и вовсе вызвали недоумение, потому что население Украины в такое простое время надеется на пособия и социальные льготы, а не на раздачу автоматов. «Думаю, что украинский народ испытал настоящий шок от заявления Зеленского. На какую войну и с кем он собрался мобилизовывать людей? Неужели украинский президент – единственный, кто не понимает, что Россия не собирается нападать? Думаю, этим заявлением Зеленский себе очков среди граждан не добавил, а вот возмущение из-за своей агрессивной риторики получил», – цитирует депутата Госдумы Руслана Бальбека РИА «Новости».

    Схожего мнения придерживается и председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. По ее словам,

    «несмотря на длительную и упорную русофобскую пропаганду, население Украины не считает себя враждебным по отношению к России».

    «Вся пропаганда проходит мимо корней волос даже самых обывательски настроенных слоев общества. Да, они могут побурчать на тему Крыма и Донбасса, но никто из них не собирается идти воевать», – сказала Шеслер газете ВЗГЛЯД.

    «Что касается более продвинутых украинцев, то они прекрасно понимают разницу между научно-техническим и военным потенциалом Украины и России, и они осознают то, что в случае реального конфликта ВСУ станет пушечным мясом. Это останавливает от каких-либо действий даже самые горячие головы», – убеждена собеседница.  

    «Кроме того, вся экономика Украины до сих пор тесно связана с экономикой России несмотря на разрушение кооперационных связей. Потому ни население, ни экономика, ни армия сегодня не готовы воевать с Россией», – отмечает эксперт.

    Она также предположила, что подобные заявления Зеленского направлены на то, чтобы приподнять его резко упавший рейтинг. «Теперь он, как и Порошенко, пытается сделать ставку на националистический электорат. Также он рассчитывает, что в связи с приходом Джо Байдена в Белый дом националисты вдохновятся возможной американской поддержкой и решатся на участие в военных провокациях против России. То есть, Зеленский дает сигнал о том, что он намерен продолжать политику Порошенко и рассчитывает на соответствующую поддержку со стороны Вашингтона», – заключила Шеслер.

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