Станет ли Зеленский последним президентом Украины

Зеленский позорит и разрушает институт президентства, считает украинская оппозиция. По ее мнению, народ может разочароваться в этой форме правления и Украина станет парламентской республикой. Удивительно, но подобную трансформацию власти поддерживают многие политические силы страны. Однако у президентской формы правления есть очень сильный защитник.

Депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, выступая в эфире телеканала «Прямой» заявил о том, что действующий президент может оказаться последним в истории независимой Украины. Так депутат ответил на вопрос, кто может стать преемником Зеленского.

«Есть вариант, что Владимир Зеленский своей деятельностью просто уничтожит институт президентства в Украине. И переходим просто в парламентскую республику. Люди скажут: слушайте, не получается у нас с экспериментами как-то. Давайте парламентскую республику, больше какие-то балансы, пусть договариваются элиты, с президентом что-то не то получилось. Это возможный вариант. Я не говорю, что так будет. Но, когда мы говорим «кто» – то есть ответ, что «никто», – сказал Гончаренко.

Как пояснил Гончаренко газете ВЗГЛЯД, Зеленский своей деятельностью действительно дискредитирует собственный пост. «Я допускаю, что это может завершиться принятием новой конституции, где должность главы государства в том виде, в котором она есть сегодня, будет упразднена, – предположил депутат. – Но такие глобальные изменения возможны только через всеукраинский референдум. Без согласия народа такие решения принимать нельзя». Депутат добавил, что пока не готов рассуждать о том, какой процент граждан страны поддержали бы такую идею на референдуме.

Высказанная Гончаренко идея, на самом деле, уже давно витает в воздухе. Считается, что в таком случае Украине больше не придется непрерывно играть роль государства-маятника, курс которого непрерывно меняется с Востока на Запад, и поскольку депутаты Верховной рады представляют все части страны, и западные, и восточные, то курс страны станет более сбалансированным. Еще летом 2018 года лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, объявляя о намерении выдвинуться в президенты на выборах 2019 года, пообещала в случае победы немедленно провести референдум с целью перехода к парламентской форме правления.

«Возможно, я буду последним президентом, которого вы выберете. Но если мой план станет реальностью, вы сможете всенародно избирать канцлера, вместе с большинством в парламент», - сказала Тимошенко, отметив, что вместо слова «канцлер» можно использовать слова «гетман» или «премьер-министр». При этом Тимошенко особо отметила, что предлагаемая ею «канцлерская форма правления» никоим образом не означает превращения Украины в федеративное государство, которое недопустимо для страны, которую испытывают на прочность очень сильные центробежные силы.

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Идею передать всю власть Верховной раде, которой и будет подчиняться правительство, продвигают не только националисты из «Батькивщины» или «Европейской солидарности», но и оппозиция с другого фланга – представляющая интересы пророссийского востока Украины «Оппозиционная платформы – За жизнь» (ОПЗЖ).

Минувшим летом примерное такое же предсказание, как Гончаренко, сделал его оппонент, сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович. Он напомнил, что Зеленский на выборах завоевал 75% поддержки, однако большинству избирателей хватило года, чтобы разочароваться в бывшем кумире. У Зеленского был шанс сделать страну процветающей, однако оказалось, что новый лидер попросту не знает, что ему делать, возмущался Рабинович, и теперь Украину, вероятно, ждут упразднение института президента и переход к парламентской республике.

Рейтинги Зеленского с тех пор продолжали неуклонно падать. В декабре социологи из центра Разумкова опубликовали результаты опроса, согласно которым 42% жителей Украины назвали Зеленского главным «разочарованием года». По данным фонда «Демократические инициативы», почти треть украинцев присвоили президенту звание «неудачник года». Правда, Зеленский все еще остается наиболее популярной фигурой среди политиков – 20% опрошенных центром Разумкова украинцев считают его «политиком года»; нижние позиции рейтинга занимают экс-президент Петр Порошенко и лидер ОПЗЖ Юрий Бойко.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский тоже отмечал, что Зеленскому просто необходимо перевести Украину к парламентскому управлению, если он хочет обезопасить себя и близких после отставки.

Впрочем, предупреждает Погребинский, нынешний состав Верховной рады не заинтересован в реформе. «Они пришли туда благодаря бренду Зеленского, большое число депутатов. И отказаться от этого бренда, и проголосовать за отмену президентского поста, за переход к парламентской республике, им невыгодно. Делать это они не будут. Поэтому пока у нас действующий президент Зеленский и Верховная рада – такой переход нереален», – цитировал политолога «Политэксперт».

При этом Погребинский не исключил, что президент и парламент просто не досидят положенный им срок и будут вынуждены объявить досрочные выборы. В этом случае, если в стране не окажется харизматической фигуры, которая устраивает большинство населения, даже нынешняя Рада может согласится на реформу, чтобы не допустить избрания очередного популиста. «Так что перспективы такие есть. Рабинович говорит об этом для того, чтобы еще раз подчеркнуть полную бессмысленность президентства Зеленского», – заключил эксперт.

Живущий в Москве политэмигрант, бывший главный редактор одной из киевских газет Владимир Скачко напоминает, что на территории современной Украины уклад жителей всегда был связан с самоуправлением – казачьим, общинным, с советами, так что президентская форма для этой территории вообще чужеродна. «Все 29 лет существования «независимой Украины» она превращается из парламентско-президентской в президентско-парламентскую и потом обратно. Три или четыре раза были такие шатания с переписыванием Конституции», – отметил Скачко.

«Уже есть силы, готовые превратить Украину «во вторую Германию», где президент обладает декоративными функциями, а реальная власть принадлежит канцлеру.

В первую очередь за это выступает «олигархический консенсус» – финансово-промышленные группы, которые устали от того, что на пост президента выбивается один из них, из олигархов, и тут же начинает давить своих вчерашних конкурентов, все «дербанить» под себя. Олигархам нужна парламентская республика, где их консенсус заключался бы исключительно в стенах Верховной рады. Возможен и вариант двухпалатного парламента, как в России, в котором нижняя палата будет представлять как бы весь народ, а верхняя – интересы регионов, как западных, так и восточных», – пояснил Скачко.

«Так что планы такие есть, но вероятность их реализации пока не выше 50%. Потому что есть главный «банкующий» – внешний куратор Украины: коллективный Запад, «коллективный Джо Байден», которому выгодно иметь одного человека на верху власти, через которого можно навязывать всей Украине свою волю», – посетовал эксперт.

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