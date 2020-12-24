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24 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 09:07  |  vz.ru
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Российские нефть и газ прошли испытание переизбытком

Уникальный 2020 год оставил след в истории нефти и газа Михаил Краснов/ТАСС
2020 год стал причиной серьезных трансформаций в нефтегазовой отрасли. Если 2019 год для России прошел под знаком ожиданий новой газовой войны с Украиной, то 2020 год запомнится сплошными обвалами и потерями. Впрочем, даже в этом уникально сложном году были положительные события. Подробности...
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Почему Макрон поверил вранью Зеленского

«Франция проглатывает откровенную ложь со стороны Украины, потому нам тяжело рассматривать Париж в качестве посредника», – заявили в ЛНР Aurelien Morissard/Global Look Press
Президент Украины наврал президенту Франции о ходе миротворческого процесса в Донбассе. Несмотря на то, что ложь была прозрачной и наглой, Макрон Зеленскому как будто бы поверил. Переговорная тактика Киева выглядит беспомощной только на первый взгляд: Европе проще идти на поводу у украинцев, чем признавать правоту Москвы. Выход из этого тупика только один – штрафовать Киев за бездействие.  Подробности...
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Россия ответила на усиление НАТО в Арктике

На Земле Александры возведена самая северная в мире военная база Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Земле Франца-Иосифа завершено строительство «Арктического трилистника» – самой северной военной базы в мире. Там возведены сотни современных зданий и аэродром, размещен гарнизон из 300 человек. Насколько теперь защищена наша северная граница, которая даже во времена СССР считалась самой уязвимой для ракетного нападения? Подробности...
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Российская вакцина наносит удар по всей украинской власти

Российская вакцина могла бы спасать и украинских граждан Валерий Шарифулин/ТАСС
Украина, похоже, останется одной из немногих стран Европы, у которой не будет в ближайшие месяцы вакцины от коронавируса. Запад, на который Киев так рассчитывал, вовсе не горит желанием срочно обеспечить граждан Украины спасительным лекарственным средством. В этом контексте российская вакцина «Спутник V» уже начала оказывать большое влияние на внутреннюю политику Украины. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Сталинисты зря мечтают командовать расстрельным взводом

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Каждый год в конце декабря в соцсетях происходит одно и то же. Лента расцвечивается красными флагами и звездами, в обрамлении которых на нас взирает лучший друг детей и физкультурников с богатыми усами. День рождения Вождя! Подробности...
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США толкают Москву и Пекин к стратегическому союзу

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Есть ли предел у российско-китайского взаимодействия? Мы движемся к военному союзу или просто дружим против американцев? И что будет, если Вашингтон изменит свою политику в отношении России или Китая? Подробности...
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Киркоров, Бузова и немного Дудя

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
При кровавом совке певцом года были бы: Высоцкий, Утёсов, Кристалинская, Шульженко, Зыкина, Бернес, Вертинский, Кобзон, Трошин. А теперь – так. Мы сами это сделали, мы в этом живём, это данность. Другого народа у нас для вас нет. Подробности...
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Додон решил забрать власть в Молдавии

Зачем в США признали славян «цветными»

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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Почему Макрон поверил вранью Зеленского

    «Франция проглатывает откровенную ложь со стороны Украины, потому нам тяжело рассматривать Париж в качестве посредника», – заявили в ЛНР    24 декабря 2020, 08:30
    Фото: Aurelien Morissard/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Президент Украины наврал президенту Франции о ходе миротворческого процесса в Донбассе. Несмотря на то, что ложь была прозрачной и наглой, Макрон Зеленскому как будто бы поверил. Переговорная тактика Киева выглядит беспомощной только на первый взгляд: Европе проще идти на поводу у украинцев, чем признавать правоту Москвы. Выход из этого тупика только один – штрафовать Киев за бездействие.

    Владимир Зеленский заявил Эммануэлю Макрону, что Киев «выполнил все договоренности» между лидерами «нормандской четверки», достигнутые на прошлогодней встрече в Париже. По крайней мере, так передала детали телефонного разговора двух президентов пресс-служба Зеленского.

    Кто-то тут нагло врет. Либо Зеленский – Макрону, либо пресс-служба президента – украинцам.

    Второе вполне вероятно. По большому счету основной метод работы администрации Зеленского – продуцирование вранья и информационных пузырей. Все это призвано прикрыть истинный принцип ее работы – бездействие в ожидании подачек от Запада и от судьбы (Запад пока что терпит, но судьба к Украине почти всегда жестока).

    Самый свежий пример: Зеленский подписал закон «о доступе украинских граждан к вакцинам от коронавируса». Документ призван «ускорить выход на украинский рынок вакцин, которые успешно пройдут клинические испытания» и «положительно повлиять на имидж Украины». Это абсолютно бессмысленный набор слов, потому что указ Зеленского никак не повлияет ни на имидж Украины, ни на скорость клинических испытаний западных вакцин, ни на начало их поставок в достаточном количестве (пока что самим не хватает).

    Реалистичный сценарий – наладить на Украине производство российской вакцины. Это было предложено Киеву, но предложение стало по сути своей ловушкой, в которую Зеленский не мог не угодить. Теперь ему нужно отбиваться от обвинений и упреков, поэтому и возникает набор слов, процитированный выше. Налицо имитация деятельности и то самое вранье, но в форме подписанного президентом закона – уж такая страна.

    В общем, в пресс-службе Зеленского способны банально дезинформировать население, благо «легенда» Киева такова, что Украина выполняет Минские соглашения, а Россия – нет, поэтому-то процесс «возвращения Донбасса» и застопорился. 

    В реальности всё ровно наоборот, что не является секретом ни для кого, кто следит за ситуацией в Донбассе: таких много и в Москве, и в Париже, но не так уж много в Киеве, поскольку простое оперирование информацией с донбасской стороны приравнивается там к измене родине, так что все наблюдатели принципиально слепы на один глаз.

    Но может быть и такое, что Зеленский прямо лжет Макрону. Тут надо представить ситуацию, что вам звонит какой-то украинец и начинает вешать лапшу на уши, сиречь держать вас за полного идиота.

    Напомним суть этого клубка противоречий. Украина подписалась под Минскими соглашениями, но саботирует их реализацию. Вместо нее Киев хочет собрать еще одну встречу в «нормандском формате» и переписать минскую сделку в свою пользу. Как именно Зеленский будет убеждать в этом лидеров России, Германии и Франции, он сам пока не понимает, но план именно таков – собрать всех и канючить.

    Позиция Москвы в том, что новой встречи не будет, пока Киев не выполнит все свои обязательства, обговоренные в Париже. Из девяти пунктов реализованы только два, это невозможно отрицать, но Зеленский лжет Макрону будто прораб заказчику, что работы выполнены в полном объеме. Из этого француз должен вынести, что украинские руки чисты, и все проблемы в одной России. Следовательно, нужно наложить на Россию новые санкции, а украинцам дать еще денег (очень нужны, вот-вот закончатся).

    Подобная переговорная тактика выглядит и нагло, и жалко одновременно, но в данном случае, как ни странно, может сработать. Причем не потому, что Макрон действительно идиот и искренне верит вранью Зеленского.

    Отложим в сторону вопрос о том, что на самом деле мешает Киеву выполнить свою часть минской сделки и не ставить главу государства в неприятное положение заведомого лжеца. Обычно при этом упоминают страх Зеленского перед немногочисленными, но пассионарными националистами. Но лучше признать, что для украинских властей – это осознанная тактика паразитического существования и движения к заранее очерченной цели.

    По этой тактике Донбассе должен оставаться в том положении, в котором он находится сейчас – его реальная реинтеграция для украинских властей нежелательна. Во-первых, она потребует больших расходов, во-вторых, обеспечит избирателями пророссийскую оппозицию. Однако ответственность за простой должна быть возложена на Москву, что даст украинцам некое моральное право требовать от Запада помощи для «жертв российской агрессии» и тратить эту помощь на текущие нужды.

    Это может продолжаться еще пять, десять, двадцать, тридцать лет. Все это время украинцы планируют жить за чужой счет и выжидать возможности вернуть Донбасс на своих условиях. Они это формулируют как «вырвать из лап ослабевшей империи», но даже если подобное никогда не станет осуществимым, Москва продолжит нести убытки из-за санкций, а Киев получать мзду в виде милостыни. Для русских время стоит денег, а украинцам, наоборот, деньги приносит (даже если в реальности это не так, верить в такое удобно).

    Макрону и Меркель вряд хочется выглядеть дураками: они неоднократно заявляли, что Минские соглашения должны быть выполнены, а ложь Зеленского до смешного прозрачна. Однако ситуация «ни войны, ни мира» их в целом устраивает, как устраивала 25 лет применительно к Карабаху – главное, что нет реальных боев. А констатировать реальность в пользу России Париж и Берлин не станут – мы с ними в ссоре сразу по нескольким причинам, в отношении же Зеленского они воспринимают себя скорее как экзаменаторов, которые сами ищут возможность вытянуть нерадивого студента хотя бы на тройку.

    «Врет, что знает, но будем считать, что правда знает», – такая примерно логика у профессора Макрона, если он действительно проглотил поданное ему Зеленским вранье, как о том сообщает пресс-служба украинского президента. «Мели, Емеля, твоя неделя».

    В таком случае не приходится ожидать, что европейские гаранты Минских соглашений будут как-то подталкивать Киев в их реализации. Как следствие, мы застреваем в украинской парадигме бездействия, и выйти из нее можно будет не раньше, чем Киев сам согласится на это.

    Добиться его согласия реально лишь через экономическое давление, чтобы простой стоил украинцам дороже, чем исполнение обязательств. Если мы хотим, чтобы время работало на нас, а не на них, необходимо применение действительно жестких санкций, то есть переход в режим нападения вместо пассивной защиты, когда Москва опровергает и высмеивает ложь Киева, но ситуация не движется с мертвой точки, а именно это Киеву и нужно.

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