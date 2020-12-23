В ЛНР указали на ложь Зеленского Макрону

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23 декабря, среда  |  Последнее обновление — 11:42  |  vz.ru
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США испугались вхождения России в мировую элиту авиастроения

США снова играют нечестно Максим Блинов/РИА «Новости»
США наносят удар по российской гражданской авиации. Случилось это почти сразу после того, как свой первый полет совершил конкурент американского Boeing – российский самолет МС-21 с отечественным, а не американским двигателем. Как и с «Северным потоком – 2», цель у новых санкций конкретная.  Подробности...
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Коронакризис показал сильные стороны России

41% россиян полагает, что Россия пришла испытание «коронакризисом» легче, чем другие страны Антон Денисов/РИА «Новости»
COVID-19 изменил мир в уходящем году. В России угроза коронавируса значительно сплотила общество, заставив власть искать решения для спасения человеческих жизней, экстренной разработки вакцины и поддержки экономики. На Западе пандемия вызвала протесты и раскол в обществе. Почему Россия проходит испытание коронавирусом лучше многих других стран? Подробности...
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Россия ответила на усиление НАТО в Арктике

На Земле Александры возведена самая северная в мире военная база Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На Земле Франца-Иосифа завершено строительство «Арктического трилистника» – самой северной военной базы в мире. Там возведены сотни современных зданий и аэродром, размещен гарнизон из 300 человек. Насколько теперь защищена наша северная граница, которая даже во времена СССР считалась самой уязвимой для ракетного нападения? Подробности...
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«Самый успешный славянский народ» стал таким из-за аферы

США выступали против распада Югославии и признали независимость Словении на несколько месяцев позже, чем страны Западной Европы Gert Eggenberger/AP/ТАСС
Ровно 30 лет назад жители Словении проголосовали за ее независимость, что стало последним гвоздем в крышку гроба Югославии. Созданное Иосипом Броз Тито государство рассыпалось даже несмотря на то, что его целостность поддерживали в США. А словенцы, запустившие процесс распада, казались единственным выигравшим от него народом. Заплатить за предательство им пришлось позднее.  Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Германия России не друг, а соперник

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Германия долгие годы оставалась ключевым партнёром России на Западе. Но завершающееся председательство этой страны в ЕС показало, что иллюзии насчёт «понимающих нас немцев» пора оставить. Подробности...
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Весь мир – погорелый театр

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди в Европе реально сходят с ума от бесконечных запретов и разрушения их бизнесов. Они не видят больше перспектив жить и выходят в окно. Кто ответит за это? Да никто. Все будет списано на пандемию. Подробности...
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Быть угнетенным выгодно, но опасно

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В американском Портленде славян – выходцев из бывшего СССР – официально исключили из белой расы и признали цветными. Вы будете смеяться, но в сложившейся идеологической атмосфере это проявление дружелюбия и даже отчасти здравого смысла. Подробности...
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Зачем в США признали славян «цветными»

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Большая пресс-конференция Владимира Путина

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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
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    В ЛНР указали на ложь Зеленского Макрону

       23 декабря 2020, 11:10
    Фото: Aurelien Morissard/
    Global Look Press
    Текст: Наталья Макарова

    «Франция проглатывает откровенную ложь со стороны Украины, потому нам тяжело рассматривать Париж в качестве посредника», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского в разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном о якобы выполнении Киевом договоренностей, достигнутых на саммите «нормандской четверки» в Париже в 2019 году.

    «Из девяти пунктов, которые содержатся в совместном заявлении лидеров «нормандской четверки», Украина частично выполнила два пункта, и то лишь наполовину. Один из них касается режима прекращения огня, который регулярно срывается обстрелами», – отметил советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

    «В результате количество пострадавших людей в ходе так называемого «режима тишины» за этот год перевалило за 200 человек. Это сложно назвать режимом прекращения огня и можно сравнивать разве что со статистикой годичной давности», – считает собеседник.

    «Также Украина попыталась выполнить пункт о частичном обмене пленными. Было проведено два тура обмена, но они прошли не по формуле «всех на всех», и даже не по формуле «всех установленных на всех установленных», – пояснил Мирошник. – Кроме того, две трети удерживаемых лиц, которые были переданы республикам, не прошли процессуальную очистку. То есть, с людей не были сняты обвинения, не были закрыты уголовные дела, и они до сих пор остаются в розыске со стороны украинских правоохранительных органов. Без окончания процессуальной очистки обмен нельзя считать завершенным».

    «Об остальных пунктах говорить практически бесполезно», – добавил представитель ЛНР. Он подчеркнул, что ни одного действия, связанного с политическим урегулированием, сделано не было. «Украинская сторона даже умудрилась принять несколько постановлений Верховной рады, которые прямо или частично нарушают Минские соглашения. Это касается, например, постановления о проведении местных выборов», – напомнил собеседник. Мирошник обратил внимание на то, что 

    «Париж проглатывает откровенную ложь со стороны Украины».

    «Это при том, что Франция является непосредственным участником «нормандской четверки», а советник Эммануэля Макрона и сам президент достаточно глубоко погружены в процесс урегулирования конфликта. Потому они не могут не знать, что украинская сторона не выполнила большинство пунктов соглашения», – сказал эксперт.

    «Видимо, логика Парижа заключается в том, что Украина – это «сукин сын, но наш сукин сын». Поэтому нам тяжело рассматривать Францию в качестве посредника», – заключил Мирошник.

    Во вторник президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев якобы выполнил договоренности, достигнутые на саммите «нормандской четверки» в Париже в 2019 году.

    Макрон обещал продолжить принимать все необходимые меры для продвижения в мирном процессе и «подчеркнул важность соблюдения сторонами договоренностей», а также «подтвердил намерение осуществить официальный визит» на Украину, «как только позволит эпидемическая ситуация», сообщает пресс-служба Зеленского.

    Напомним, полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов подвел итоги работы 2020 года. Как сообщил Грызлов, Контактная группа фиксирует, что «по вине официального Киева» не были выполнены «рекомендации лидеров Германии, Франции, России и Украины».

    9 декабря 2019 года, на «нормандском» саммите в Париже лидеры России, Германии, Франции и Украины определили первоочередные шаги, которые должны были предпринять Киев, Донецк и Луганск. МИД России в декабре указал, что за год из семи парижских решений было реализовано только два, и то частично.

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