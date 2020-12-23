В ЛНР указали на ложь Зеленского Макрону

«Франция проглатывает откровенную ложь со стороны Украины, потому нам тяжело рассматривать Париж в качестве посредника», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского в разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном о якобы выполнении Киевом договоренностей, достигнутых на саммите «нормандской четверки» в Париже в 2019 году.

«Из девяти пунктов, которые содержатся в совместном заявлении лидеров «нормандской четверки», Украина частично выполнила два пункта, и то лишь наполовину. Один из них касается режима прекращения огня, который регулярно срывается обстрелами», – отметил советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«В результате количество пострадавших людей в ходе так называемого «режима тишины» за этот год перевалило за 200 человек. Это сложно назвать режимом прекращения огня и можно сравнивать разве что со статистикой годичной давности», – считает собеседник.

«Также Украина попыталась выполнить пункт о частичном обмене пленными. Было проведено два тура обмена, но они прошли не по формуле «всех на всех», и даже не по формуле «всех установленных на всех установленных», – пояснил Мирошник. – Кроме того, две трети удерживаемых лиц, которые были переданы республикам, не прошли процессуальную очистку. То есть, с людей не были сняты обвинения, не были закрыты уголовные дела, и они до сих пор остаются в розыске со стороны украинских правоохранительных органов. Без окончания процессуальной очистки обмен нельзя считать завершенным».

«Об остальных пунктах говорить практически бесполезно», – добавил представитель ЛНР. Он подчеркнул, что ни одного действия, связанного с политическим урегулированием, сделано не было. «Украинская сторона даже умудрилась принять несколько постановлений Верховной рады, которые прямо или частично нарушают Минские соглашения. Это касается, например, постановления о проведении местных выборов», – напомнил собеседник. Мирошник обратил внимание на то, что

«Париж проглатывает откровенную ложь со стороны Украины».

«Это при том, что Франция является непосредственным участником «нормандской четверки», а советник Эммануэля Макрона и сам президент достаточно глубоко погружены в процесс урегулирования конфликта. Потому они не могут не знать, что украинская сторона не выполнила большинство пунктов соглашения», – сказал эксперт.

«Видимо, логика Парижа заключается в том, что Украина – это «сукин сын, но наш сукин сын». Поэтому нам тяжело рассматривать Францию в качестве посредника», – заключил Мирошник.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев якобы выполнил договоренности, достигнутые на саммите «нормандской четверки» в Париже в 2019 году.

Макрон обещал продолжить принимать все необходимые меры для продвижения в мирном процессе и «подчеркнул важность соблюдения сторонами договоренностей», а также «подтвердил намерение осуществить официальный визит» на Украину, «как только позволит эпидемическая ситуация», сообщает пресс-служба Зеленского.

Напомним, полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов подвел итоги работы 2020 года. Как сообщил Грызлов, Контактная группа фиксирует, что «по вине официального Киева» не были выполнены «рекомендации лидеров Германии, Франции, России и Украины».

9 декабря 2019 года, на «нормандском» саммите в Париже лидеры России, Германии, Франции и Украины определили первоочередные шаги, которые должны были предпринять Киев, Донецк и Луганск. МИД России в декабре указал, что за год из семи парижских решений было реализовано только два, и то частично.

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