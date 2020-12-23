Зеленский заявил Макрону о выполнении парижских договоренностей

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев якобы выполнил договоренности, достигнутые на саммите «нормандской четверки» в Париже в 2019 году.

Как сообщается на сайте президента Украины, Зеленский в телефонном разговоре пожелал Макрону, у которого выявлен коронавирус, выздоровления и поздравил его с днем рождения. Зеленский поблагодарил Макрона за «согласие помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19» для Украины.

Он также «проинформировал президента Франции об актуальных усилиях», которые Киев, по словам Зеленского, «прилагает для достижения устойчивого мира» в Донбассе. Зеленский утверждает, что украинская сторона якобы «выполнила все договоренности лидеров «нормандской четверки», достигнутые в прошлом году в Париже».

Макрон обещал продолжить принимать все необходимые меры для продвижения в мирном процессе и «подчеркнул важность соблюдения сторонами договоренностей», а также «подтвердил намерение осуществить официальный визит» на Украину, «как только позволит эпидемическая ситуация», сообщает Киев.

Напомним, полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов подвел итоги работы 2020 года. Как сообщил Грызлов, Контактная группа фиксирует, что «по вине официального Киева» не были выполнены «рекомендации лидеров Германии, Франции, России и Украины».

9 декабря 2019 года, на «нормандском» саммите в Париже лидеры России, Германии, Франции и Украины определили первоочередные шаги, которые должны были предпринять Киев, Донецк и Луганск. МИД России в декабре указал, что за год из семи парижских решений было реализовано только два, и то частично.