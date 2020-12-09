Захарова раскритиковала Германию и Францию за позицию по Донбассу

Германия и Франция не проявляют должную реакцию на деструктивные действия Украины по теме Донбасса, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

«Вызывает обеспокоенность продолжающееся нежелание Киева выполнять свои обязательства в соответствии с минским «Комплексом мер» и договоренностями «нормандского формата», а также потакание Берлина и Парижа деструктивной линии украинских властей», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте министерства иностранных дел.

«К сожалению, деструктивные действия Украины не вызывают должной реакции коспонсоров урегулирования – Германии и Франции. Сомнения в искренности их намерений содействовать преодолению кризиса на Украине подтвердили их усилия по срыву заседания Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» 2 декабря 2020 года, посвященного выполнению Минских соглашений, в котором приняли участие представители Донецка и Луганска. Испугавшись услышать правду, Германия, Франция, Украина и ряд других стран отказались от участия в этой встрече», – подчеркнула она.

Захарова отметила, что подобная ситуация была после «нормандского» саммита в Берлине 2016 года. «Рассчитываем, что на этот раз Франция и Германия помогут убедить наших украинских партнеров в необходимости реализации простой последовательности практических шагов, недвусмысленно прописанных в «Комплексе мер» и решениях парижского саммита «нормандского формата», в прямом диалоге с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», – добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что ровно год назад, 9 декабря 2019 года, на «нормандском» саммите в Париже лидеры России, Германии, Франции и Украины подтвердили безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования конфликта в Донбассе и определили семь первоочередных шагов, которые должны были предпринять Киев, Донецк и Луганск. Речь шла о соблюдении режима прекращения огня, разведении сил, разминировании, обмене удерживаемых лиц, открытии пунктов пропуска на линии соприкосновения, согласовании всех правовых аспектов особого статуса Донбасса с включением в украинское законодательство «формулы Штайнмайера», которая определяет порядок поэтапного вступления в силу особого статуса.

Захарова уточнила, что из семи парижских решений реализовано только два, и то частично. «Киев продолжает подменять практическую работу имитацией бурной деятельности и показной конструктивностью. Яркий пример – фарс с открытием в начале ноября пунктов пропуска «Счастье» и «Золотое» в Луганской области. На протяжении всего года Киев тормозил этот процесс, не давал гарантий безопасности, скрывал от ОБСЕ и Луганска информацию о работах на своей территории. В итоге оборудовал переходы только для пешеходов, прекрасно зная, что Луганск готовил автомобильные пункты пропуска, крайне важные для доставки гуманитарной помощи», – добавила она.

Хуже всего обстоят дела с политическими аспектами: Киев до сих пор ничего не сделал для согласования с Донбассом всех аспектов политического урегулирования, в том числе включения «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса, срок действия которого истекает 31 декабря.

Захарова отметила, что серьезным раздражителем, блокировавшим работу Контактной группы, стало июльское постановление Верховной рады о проведении местных выборов на всей территории Украины, кроме Донбасса. «Условия, которые парламентарии выдвинули для Донецка и Луганска, грубо нарушают «Комплекс мер». Чтобы выйти из тупика, Донбасс предложил Киеву согласовать для депутатов план действий в русле Минских договоренностей и дал проект такого документа. В ответ Киев представил свой «План совместных шагов», ещё в большей степени попирающий «Комплекс мер», а предложения Донбасса проигнорировал. В Контактной группе представители. Украины договорились до абсурда: предложено внесенный и официально полученный Украиной проект Донбасса признать «несуществующим», – заявила представитель МИД России.

Напомним, в среду по инициативе России в Совете Безопасности ООН прошло заседание по «формуле Аррии», посвященное Минским соглашениям по Донбассу. На нее были приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и представитель ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.

При этом Украина заявила о том, что будет бойкотировать встречу. «Заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны – участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез», – сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отказ Франции и Германии от участия в неформальной встрече СБ ООН стал поводом для сомнений в целесообразности новых «нормандских» саммитов со стороны постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.