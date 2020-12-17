Состоялось итоговое для 2020 года заседание Контактной группы по Донбассу

Последнее в 2020 году заседание Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе «было во многом посвящено итогам 2020 года», сообщил полпред России в группе Борис Грызлов.

Оценивая итоги встречи, он напомнил об «обещаниях президента (Украины) Владимира Зеленского выполнить нормандские обязательства». Однако Контактная группа фиксирует, что «по вине официального Киева» не были выполнены «рекомендации лидеров Германии, Франции, России и Украины». Киев «вместо предметной работы» с Донбассом «подменяет ее некими процедурными инициативами», а парламент Украины «принимает акты, противоречащие Минским соглашениям». Это «сводит на нет усилия всех сторон на переговорах по урегулированию конфликта», сказал Грызлов.

Он указал, что на площадке ООН состоялся диалог с участием представителей Донбасса, что стало следствием «нежелания Украины говорить» с ними «в рамках Контактной группы». По словам Грызлова, «если украинская власть отталкивает от себя Донбасс, то самостоятельное участие представителей Донбасса в других форматах, в том числе международных, становится неизбежным», передает ТАСС.

Грызлов заявил, что Киев «продолжает блокировать переговорный процесс на политическом треке, отказываясь рассматривать дорожную карту Донбасса по урегулированию конфликта». Украинская сторона «настаивает на безальтернативности своих подходов», хотя те и нарушают Минские соглашения. Верховная рада «формально продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». По словам Грызлова, «фактически украинская власть расписалась в саботаже минских и нормандских договоренностей, которые предусматривают не временный, а постоянный особый статус Донбасса». Кроме того, Украина «официально расписалась в том, что за год не сделала ничего для достижения мира в Донбассе», сказал он.

Полпред России подчеркнул, что сейчас этот закон – «просто политическая бутафория». При этом «держатся в секрете украинские предложения о правовых аспектах функционирования особого статуса на постоянной основе». Киев продолжает уклоняться от согласованных мер по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе, а «украинское военно-политическое руководство продолжает предпринимать действия, позволяющие судить о намерениях при возможности прибегнуть к силовому разрешению конфликта». ОБСЕ сообщает, что сейчас перемирие «в целом соблюдается», но «количество нарушений растет», сказал Грызлов. По его словам, «от верификации нарушений при участии обеих сторон внутриукраинского конфликта Киев настойчиво уклоняется».

Накануне ДНР заявила, что Киев вышел из соглашений по усилению выполнения режима прекращения огня, Донецк работает над подписанием актуализированного документа о перемирии. Во вторник в МИД ДНР заявили, что подгруппа по вопросам безопасности в ходе заседания не согласовала новую редакцию мер по усилению режима прекращения огня в регионе из-за отказа Киева от совместных инспекций.

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