В ДНР заявили о выходе Киева из соглашения о прекращении огня

Киев вышел из соглашений по усилению выполнения режима прекращения огня, Донецк работает над подписанием актуализированного документа о перемирии, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Наталья Никонорова.

«На сегодняшний день мы можем сказать, что эти меры (по усилению режима прекращения огня) дезавуированы украинской стороной. В сентябре Украина отказалась выполнять важнейшую меру – верификацию нарушений режима прекращения огня. Без проверки, было ли нарушение или нет, эти меры становятся декларативными… Таким образом, Украина вышла из этого соглашения. … Сейчас мы работаем над тем, чтобы подписать новый актуализированный документ», – сказала Никонорова, отвечая на вопрос главы ДНР в ходе «прямой линии».

Кроме того, она отметила, что о выходе Киева из соглашения говорят и факты роста количества нарушений со стороны украинских силовиков на линии соприкосновения. «То, что Украина вышла из этого соглашения, подтверждается и фактами на линии соприкосновения, тенденция быстро идет по пути ухудшения. Мы наблюдаем все больше нарушений», – сказала Никонорова, передает РИА «Новости».

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Позже, после срыва в сентябре совместной инспекции позиций украинских силовиков в районе поселка Шумы, ЛНР и ДНР обвинили Киев в сознательном выходе из договоренностей о дополнительных мерах по перемирию и заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе.

Во вторник в МИД ДНР заявили, что подгруппа по вопросам безопасности в ходе заседания не согласовала новую редакцию мер по усилению режима прекращения огня в регионе из-за отказа Киева от совместных инспекций. Дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.