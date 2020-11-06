В ДНР заявили о резкой эскалации конфликта в Донбассе

В Донбассе в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«В результате обстрелов украинских оккупантов, защищая нашу республику, погибли два наших героя», – цитирует Басурина «Донецкое агентство новостей».

Отмечается, что утром 6 ноября ВСУ обстреляли поселки Каштановое и Минеральное под Ясиноватой. Также украинские военные из минометов обстреляли район Донецкой фильтровальной станции (ДФС), персонал вынужден был перейти в укрытие.

МИД ДНР заявил, что на линии соприкосновения наблюдается значительная эскалация, республика подверглась массированным обстрелам. Глава ведомства Наталья Никонорова заявила, что ДНР призывает гарантов Минских соглашений повлиять на руководство Украины, которое срывает перемирие, сообщается на сайте МИД республики.

«Несмотря на оговоренные сроки – до среды текущей недели – мы получили версию проекта дорожной карты от украинской стороны только лишь вчера вечером. Как уже было очевидно из декламируемых в паблике тезисов представителей Киева, проект полностью противоречит сути минских соглашений и представляет собой очередную попытку переписать комплекс мер», – подчеркнула она.

Это демонстрирует, что взятые Киевом на себя обязательства – «очередной популистский ход, не имеющий ничего общего с реальными мирными намерениями руководства Украины».

Никонорова также привела данные представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Украине (СЦКК), согласно которым за прошедшие сутки зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, выпущено 182 боеприпаса, в том числе 35 мин калибром 82 мм.

«Сегодня (6 ноября – прим. ВЗГЛЯД) обстрелы продолжились – за полдня ВФУ четыре раза открывали огонь по территории ДНР, выпустив более 30 боеприпасов, в том числе 20 мин», – отметила она.

В сентябре украинская сторона заявила о гибели украинского военного в результате обстрела со стороны ополченцев, что стало первым убийством военного ВСУ после усиления контроля за перемирием в Донбассе.

Новые меры по соблюдению режима прекращения огня вступили в силу в Донбассе в июле.