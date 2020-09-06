Впервые после усиления контроля за перемирием в Донбассе убит военный ВСУ

Штаб силовой операции Киева в Донбассе заявил о гибели украинского военного в результате обстрела со стороны ополченцев. В ЛНР сообщили, что военнослужащий Вооруженных сил Украины стал жертвой перестрелки между украинскими силовиками.

Штаб украинской Операции объединенных сил заявил, что по позициям ВСУ «открыли огонь из стрелкового оружия» недалеко от Причепиловки – хутора в Новоайдарском районе Луганской области. Один военнослужащий «получил ранения, несовместимые с жизнью». Как заявили в штабе, ВСУ «в ответ на обстрел применили имеющиеся огневые средства»

Погибший украинский военный стал первой жертвой среди бойцов ВСУ после того, как в Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием, передает ТАСС.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что командование ООС «не в состоянии полностью контролировать действия боевиков вооруженных формирований Украины», передает «Луганский информационный центр».

По его словам, в районе Причепиловки произошла перестрелка между украинскими силовиками «восьмой роты третьего батальона 14-й бригады», двое украинских силовиков получили ранения, один из них погиб, другой «находится в тяжелом состоянии».

Чтобы скрыть «небоевые потери командир бригады (полковник Сергей) Войченко по согласованию с командованием ОТГ (оперативно-тактической группировки) «Север» принял решение представить убитого военнослужащего как погибшего в результате обстрела со стороны ЛНР», сказал Осадчий.

Он сообщил, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня «не фиксируют» нарушений перемирия со стороны ЛНР.

Народная милиция заверила, что «строго выполняет условия действующего перемирия и огонь не открывает», в «целях исключения обвинений в рамках координационного механизма украинская сторона в СЦКК уведомлена» об инциденте в районе Причепиловки.

Новые меры по соблюдению режима прекращения огня вступили в силу в Донбассе в июле.

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