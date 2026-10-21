Глава Нацбанка Украины написал заявление об отставке после обысков

Глава Нацбанка Украины Пышный подал в отставку

Tекст: Ольга Иванова

Руководитель финансового регулятора объяснил увольнение состоянием здоровья, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание Delo.ua. Ранее стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят проверки в Нацбанке и по связанным с руководителем адресам.

Во время следственных действий силовики изъяли у Пышного два мобильных телефона. В отношении него на Украине уже завели уголовное дело по подозрению в даче ложных показаний парламентской следственной комиссии.

Расследование касается отмывания средств через Sense Bank, к которому, по версии следствия, причастны украинские депутаты и чиновники. На фоне этого скандала в Верховной раде потребовали отставки Пышного, обвинив его в том, что он не мог не знать о незаконных схемах.

Политическое положение главы Нацбанка связывали с покровительством бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. После увольнения последнего в финансовом секторе страны ожидали скорой отставки Пышного из-за накопившихся к нему претензий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сотрудники антикоррупционного бюро Украины пришли к главе Нацбанка.

Финансовый регулятор подтвердил проведение следственных действий.