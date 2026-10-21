Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Глава Нацбанка Украины написал заявление об отставке после обысков
Глава Нацбанка Украины Пышный подал в отставку
Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный написал заявление об отставке по собственному желанию на фоне проведения обысков сотрудниками антикоррупционных ведомств.
Руководитель финансового регулятора объяснил увольнение состоянием здоровья, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание Delo.ua. Ранее стало известно, что сотрудники антикоррупционных органов проводят проверки в Нацбанке и по связанным с руководителем адресам.
Во время следственных действий силовики изъяли у Пышного два мобильных телефона. В отношении него на Украине уже завели уголовное дело по подозрению в даче ложных показаний парламентской следственной комиссии.
Расследование касается отмывания средств через Sense Bank, к которому, по версии следствия, причастны украинские депутаты и чиновники. На фоне этого скандала в Верховной раде потребовали отставки Пышного, обвинив его в том, что он не мог не знать о незаконных схемах.
Политическое положение главы Нацбанка связывали с покровительством бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. После увольнения последнего в финансовом секторе страны ожидали скорой отставки Пышного из-за накопившихся к нему претензий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сотрудники антикоррупционного бюро Украины пришли к главе Нацбанка.
Финансовый регулятор подтвердил проведение следственных действий.