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Почему первому «Северному потоку» повезло больше второго

Германия защитила «Северный поток – 1» от европейских законов Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Северный поток – 1» получил от Германии освобождение от норм Газовой директивы ЕС на 20 лет. Берлин сделал для него ровно то же самое, что не сумел сделать для строящегося «Северного потока – 2». Это исключение важно для первого северного морского газопровода. Но есть ли шансы добиться аналогичного решения для второго газопровода из России? Подробности...
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Как Европа и США ошиблись с выходом из карантина

Испанцев внезапно обязали носить маски в 40-градусный зной на улицеФото: Jesus Merida/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Россию коронавирус пришел позже, чем в другие страны. А поэтому у нас есть возможность изучить зарубежный опыт выхода из карантина. Тем более, что в США и странах ЕС были сделаны определенные ошибки, отметили политологи на прошедшем в среду круглом столе. Они положительно оценили российский план по выходу из режима ограничений, который учитывает эпидемиологические показатели и обстановку в регионах. Подробности...
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Какие тайны выдаст туркам захваченный в Ливии «Панцирь»

Трофейный «Панцирь» власти Триполи успешно превратили в инструмент пропагандыФото: Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press
В боях на подступах к ливийской столице попала в плен российская самоходная зенитка «Панцирь-С1Э». Ракетно-пушечный комплекс стал трофеем армии, воюющей при поддержке турецких интервентов. Смогут ли турки извлечь ценные сведения из захваченного «Панциря», разобрав его до винтика? Как вообще в России налажена система защиты боевой современной техники от попадания в руки потенциального неприятеля? Подробности...
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Мир в Донбассе возможен только при государственной измене на Украине

Андрей Ермак и Леонид КучмаФото: Максим Блинов/РИА «Новости», Pavlo Gonchar/Global Look Press
Андрея Ермака и Леонида Кучму, отвечавших за переговоры с ДНР и ЛНР в рамках т. н. трехсторонней контактной группы, пытаются обвинить в государственной измене. Служба безопасности Украины, пускай и нехотя, уже начала проверку на этот счет. Почему украинцы запрещают сами себе прямой диалог с Донбассом и на что нацелена их стратегия по непризнанию реальности? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Лучше рискнуть и попробовать, чем быть «умным»

Антон Любич, экономист
Россия таит не меньше вызовов и возможностей для тех, кто решает здесь самореализоваться. Здесь так же, как и в Кремниевой долине, успех не дают на блюдечке с голубой каемочкой Подробности...
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Если на Украине что-то меняется, то не в лучшую сторону

Андрей Манчук, политолог
События начала этой недели показали, кто является настоящей властью на Украине. И это не президент Зеленский. Националисты добились, по сути, оправдания убийцы Стерненко и покаяния журналиста Гордона. Подробности...
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В России неравенство переживается острее

Герман Садулаев, писатель, публицист
Перед всем миром стоит сейчас одна общая проблема: неприемлемо высокий уровень социально-экономического неравенства. Неравенства между странами, между регионами и между гражданами в каждой из стран. Само по себе оно не рассосется. Подробности...
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              Мир в Донбассе возможен только при государственной измене на Украине

              Андрей Ермак и Леонид Кучма   21 мая 2020, 08:22
              Фото: Максим Блинов/РИА «Новости», Pavlo Gonchar/Global Look Press
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Андрея Ермака и Леонида Кучму, отвечавших за переговоры с ДНР и ЛНР в рамках т. н. трехсторонней контактной группы, пытаются обвинить в государственной измене. Служба безопасности Украины, пускай и нехотя, уже начала проверку на этот счет. Почему украинцы запрещают сами себе прямой диалог с Донбассом и на что нацелена их стратегия по непризнанию реальности?

              Если воспринимать всю поступающую с Украины информацию буквально, руководителя офиса президента страны Андрея Ермака готовятся посадить за государственную измену. В реальности Ермак – один из ключевых людей в команде Владимира Зеленского (как, кстати, и глава СБУ Иван Баканов), поэтому сам кого хочешь посадит.

              Очевидно, что дело кончится ничем, да и вряд ли оно вообще появится – уголовное дело. СБУ проведет проверку, не найдет состава преступления, а Ермак и бывший президент Украины Леонид Кучма будут жить, как раньше жили.

              Формально по их душу пришел особенно вредный депутат из порошенковской фракции «Европейская солидарность» – бывший глава Института нацпамяти, пропагандист от историографии и дистиллированный галичанин-западенец Владимир Вятрович. Сначала он жаловался на СБУ напрямую, потом давил через суд, а повод к этому всему – то, что в один удивительный день обычно нежизнеспособная украинская делегация на переговорах по Донбассу внезапно решила сделать шаг вперед и обсудить актуальную проблематику непосредственно с представителями ДНР и ЛНР в рамках специально созданного формата.

              Подчеркнем: не обсудила, а только согласилась обсудить, впоследствии все переиграв. Кучма был главным переговорщиком с украинской стороны, Ермак курировал их по линии президента – вот и подставились под «государственную измену».

              Но дело тут не в истеричном самопиарщике Вятровиче, который своего не упустит. Роль этого в целом бессмысленного персонажа в принципе можно отбросить и перейти сразу к сути. Вести переговоры с ополчением Донбасса напрямую по любой проблеме – это по современным украинским меркам ересь и табу, предательство и подсудное дело. Это позиция не Вятровича, а властей как таковых.

              «Украина никогда не вела и не будет вести прямого диалога (с ДНР и ЛНР)», – заявил все тот же Ермак еще в марте.

              Истоки этой категоричности – то единственное, что в данной истории представляет хоть какой-то интерес.

              Подобную позицию Украины называли и называют деструктивной, инфантильной, попросту глупой. Ведь выход практически из любого конфликта и любой войны всегда искали и находили в прямых переговорах.

              Знаменитая «безоговорочная капитуляция» времен Второй мировой – это не правило, а яркое исключение, как правило, неприменимое к сепаратистским и гражданским конфликтам.

              Вели между собой переговоры власти Сербии и Косово. Встречались с глазу на глаз президенты Молдавии и ПМР. Руководство стран Латинской Америки лазило в джунгли к «красным повстанцам». Происходило все это с явного одобрения международного сообщества, а Украина, что называется, не лучше других (если по совести, то хуже).

              Пытаясь обосновать такое упрямство хоть какой-то логикой, украинские чиновники обычно твердят: «Мы не ведем переговоров с террористами» – путая теплое с мягким. Сию формулу употребляют в некоторых пораженных террором странах по отношению к тем, кто захватил заложников и выдвигает требования. В общей международной практике переговоры ведут в том числе и с террористами.

              Израильтяне вели их, например, с ПНА времен Арафата, а США при посредничестве России – с «Талибаном», притом что талибы признаны террористической организацией на уровне Совета Безопасности ООН, а ополченцев ДНР-ЛНР террористами официально величают только в Киеве.

              Прямой уголовный запрет на переговоры с другой стороной конфликта – это практически ноу-хау Украины, если забыть, что почти так же (и с нулевым, как известно, успехом) ведет себя Грузия, где никак не могут забыть о мечтах об Абхазии и Южной Осетии. По сути, украинской дипломатии и любой украинской власти, пытающейся разрешить конфликт, как будто отрубили одну руку, лишив ключевого инструмента для достижения мира (и единственного инструмента, если исключать войну «до победного конца»).

              Однорукая дипломатия и ограниченная власть украинской корявой государственности весьма походят – соответствуют оной. И все-таки за этим топаньем ногой – «не будем! не допустим! не позволим!» – кроется нечто большее, чем инфантильное упрямство (иногда также называемое украинским национальным характером).

              Да, такой стратегией, якобы направленной на решение конфликта, невозможно добиться мира. Но она и рассчитана совсем на другое.

              Во-первых и в-главных, отказ от любых контактов с представителями Донбасса – это способ коммуникации Киева с теми странами, которые пообещали поддерживать его позицию. Это попытка задать рамки дозволенного, на которые должны ориентироваться западные партнеры Украины и поступать аналогичным образом «в знак солидарности».

              Подобный подход действительно применяется в дипломатии, поскольку «поддержка» не равна официальному испрашиванию разрешения на любой чих в сторону конфликта.

              Иными словами, ополченцы ДНР-ЛНР не должны иметь возможности для переговоров и прояснения своей позиции не только с украинцами, а вообще ни с кем. Кто требование проигнорирует, кто поступут иначе, тот «предает Украину» и «подыгрывает ее врагам».

              Этот морально-дипломатический шантаж необходим Киеву для того, чтобы его оценка происходящего оставалась не просто доминирующей, а вообще единственной. Оценка эта, если кто вдруг забыл, сводится к тому, что никаких ДНР-ЛНР не существует, а есть российская армия и «коллаборационисты». Поэтому разговаривать нужно непосредственно с Москвой, требуя от нее отказаться от любой поддержки народных республик, а через эти «гарантии безопасности» устроить для них блицкриг.

              Другого варианта развития событий в Киеве не признают, а когда говорят, что признают, попросту врут и пытаются отвести глаза.

              Понятно, что прямой диалог с властями ДНР-ЛНР как с отдельными акторами не оставит от этой легенды камня на камне и высветит гражданскую природу конфликта. Отказываясь от диалога, Украина держится за чистый миф и борется за его сохранение. Это – ее истинный приоритет, а никак не урегулирование ситуации.

              Донбасс должен страдать (и в конце концов «одуматься»), Россия должна платить (то есть терпеть убытки из-за санкций), европейцы и американцы должны прислушиваться только к Киеву – такая примерно программа действий, которая, как надеются украинцы, когда-нибудь приведет их к «перемоге». А пока что чем дольше держатся ложь и морок, тем лучше.

              Что же касается «во-вторых», когда-то оно было «во-первых». Конкретно – сразу после начала войны, когда еще никто не мог представить, какими будут границы народных республик и сколько их будет всего – только ДНР и ЛНР или целая Новороссия с Харьковом, Одессой и Николаевом?

              Отказом от любых переговоров украинская сторона демонстрировала потенциальным бунтовщикам в Харькове, Николаеве и т. д., что при донбасском сценарии действий с их стороны она «добавит их в игнор». Следовательно, бузить незачем – получите только войну, а больше ничего не получите, никакого диалога, никаких уступок.

              Этими двумя обстоятельствами – сбережением пропагандистского мифа о природе войны и наглядным уроком для сепаратистов из других регионов – в конечном счете и руководствуется Киев, приравнивая переговоры с Донецком и Луганском ни много ни мало к государственной измене.

              Как показывает практика, пока такой подход, в общем-то, работает – позволяет не делать ничего и «ждать у моря погоды». Как может выглядеть удачная погода, в Киеве и сами точно не знают – надеются то ли на то, что Донбасс вымрет, то ли на то, что Россия провалится сквозь землю, то ли на превращение ВСУ в «непобедимую армаду» на тачанках.

              Одно очевидно: если кто-нибудь (например, Берлин или Париж, если верить им на слово) действительно заинтересован не в потакании украинской «хотелке», а в достижении надежного мира в регионе, Киев придется принудить к прямым переговорам с ополчением и исполнению своей части Минских соглашений.

              Есть надежда, что дело так или иначе к этому и идет. Но обрушение украинской переговорной стратегии произойдет не раньше, чем Трамп переизберется на второй срок, а Евросоюз устанет терпеть убытки от украинской «гидности» и прибегнет к экономическим рычагам давления.

              В противном случае все будет оставаться как есть: Россия и ЕС будут терять деньги, Донецк – жить под обстрелами, а украинцы – лелеять мечту, что когда-нибудь им все-таки представится возможность отомстить.

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