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    Эксперт: После испытания Россией «Орешника» Зеленский не контролирует свои слова
    ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска
    Рогов: СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу»
    Шарий заявил об отъезде сотрудников посольств США и Британии из Киева
    Стало известно об отставке командующего группировкой войск «Юг»
    Американский эксперт заявил об ужасе на Западе после удара «Орешником»
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    29 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    3 комментария
    24 ноября 2024, 03:10 • Новости дня

    Путин поздравил режиссера Кустурицу с 70-летием

    Президент отметил многогранный талант и вклад Кустурицы в мировое искусство

    Tекст: Максим Попов

    Президент России Владимир Путин поздравил сербского режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием, подчеркнув его роль в укреплении взаимопонимания между народами.

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эмиру Кустурице по случаю его 70-летия, что передает ТАСС. Путин отметил, что режиссер по праву завоевал славу одного из самых известных кинорежиссеров современности, состоялся как востребованный актер, музыкант и писатель.

    «Уважаемый господин Кустурица! Поздравляю вас с 70-летием. Человек смелого, многогранного дарования, истинный художник – вы по праву завоевали славу одного из самых известных кинорежиссеров современности, состоялись как востребованный актер, музыкант и писатель, автор неординарных творческих проектов. Своими талантливыми работами вписали яркую страницу в историю мирового искусства», – говорится в поздравлении.

    До этого Кустурица назвал Россию лидером открытий в музыке и литературе.

    23 ноября 2024, 15:18 • Новости дня
    Песков объяснил, почему ранее не было известно о разработке «Орешника»
    Песков объяснил, почему ранее не было известно о разработке «Орешника»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разработки новейших российских вооружений ведутся без широкой огласки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему ранее не было известно о разработке ракеты «Орешник».

    «Я уверен, что мы с вами не знаем и сейчас о новых грядущих разработках», – сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин поддержал предложение принять на вооружение российскую ракетную систему средней дальности «Орешник». Он подчеркнул, что результаты использования ракетной системы «Орешник» сопоставимы по эффекту с оружием стратегического назначения, при этом средств перехвата такой ракеты на сегодня в мире не существует.

    Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.

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    23 ноября 2024, 16:43 • Новости дня
    Американский эксперт заявил об ужасе на Западе после удара «Орешником»

    Американский эксперт Шрайвер заявил об ужасе на Западе после удара «Орешником»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные политические и военные круги охвачены ужасом после удара российской ракеты «Орешник» по военному объекту ВСУ, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

    Эксперт подчеркнул, что этот удар разрушил иллюзии Запада о собственной непобедимости и надежности их стратегий, передает РИА «Новости».

    «Этот запах... Западные политические и военные круги пронизывает особый запах после того, как удар «Орешника» разрушил их хрупкие иллюзии о непобедимости», – написал Шрайвер в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Запад пытается скрыть испуг от испытания российской ракеты «Орешник», но неудачно.

    Издание Financial Times писало, что боевое испытание этой ракеты продемонстрировало способность России опередить западные страны в ответных мерах.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    23 ноября 2024, 14:51 • Новости дня
    Рогов: СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу»
    Рогов: СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины оцепила «Южмаш» в Днепропетровске после удара ракеты «Орешник», а Запад ошеломлен ее появлением у России, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов отметил, что территория завода оцеплена, а любые данные о произошедшем не разглашаются для предотвращения утечек, передает РИА «Новости». По его словам, все собранные сведения передаются западным спецслужбам, «страны которых поставлены в ступор от появления у России ракеты «Орешник».

    По мнению Рогова, ракета «Орешник» обладает значительным потенциалом для изменения текущего международного баланса сил, и ее появление может существенно повлиять на позиции западных правительств и политиков.

    Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в намерении обмануть граждан Украины, назвав его «клоуном», после заявления о причинах отмены заседания Рады на фоне российского удара системой «Орешник».

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    23 ноября 2024, 14:21 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения украинского МиГ-29
    Минобороны показало видео уничтожения украинского МиГ-29

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России обнародовало кадры уничтожения самолета МиГ-29 Вооруженных сил Украины на аэродроме Днепр.

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Минобороны, показан удар ОТРК «Искандер» по украинскому МиГ-29 на аэродроме Днепр.

    «В результате точного попадания уничтожен один истребитель ВСУ МиГ-29 и до 15 человек инженерно-технического состава», – говорится в сообщении.

    Напомним, в субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВС России уничтожили на земле украинский МиГ-29. Ранее российские войска поразили аэродромы и склады беспилотников ВСУ.

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    23 ноября 2024, 19:38 • Новости дня
    Стало известно об отставке командующего группировкой войск «Юг»

    РБК: Стало известно об отставке командующего группировкой войск «Юг»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-полковник Геннадий Анашкин снят с должности командующего группировкой войск «Юг», сообщают СМИ.

    Как передает РБК со ссылкой на источник в Минобороны, знакомый с кадровыми перестановками, Анашкин снят с должности в рамках плановой ротации.

    «Анашкин – заслуженный командующий, имеющий огромный боевой опыт – воевал с первых дней СВО. Ранее руководил соединениями и объединениями в различных операциях, включая миротворческие», – приводит агентство его слова.

    Ранее о возможной отставке генерала сообщили военкор Юрий Котенок и Telegram-каналы «Мир с Юрием Подолякой» и «Рыбарь». Официальных заявлений о назначении или увольнении Анашкина на данный момент не поступало.

    Анашкин родился в 1968 году в Куйбышеве (ныне Самара) и начал военную службу в составе Советской армии в 1987 году. В его карьере значится участие в Первой и Второй чеченских войнах, а также командование миротворческими силами в Боснии и Герцеговине.

    До назначения командующим войсками «Юг» Анашкин занимал ряд высокопоставленных должностей, включая пост заместителя командующего 58-й и 8-й армий Южного военного округа, а также командира воинского формирования в Нагорном Карабахе.

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    23 ноября 2024, 18:12 • Новости дня
    Военкор Коц опроверг удар по командному пункту в Курской области
    Военкор Коц опроверг удар по командному пункту в Курской области
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Александр Коц заявил об отсутствии потерь на командном пункте в Курской области, опровергнув слухи о якобы гибели 500 корейских солдат и руководства группировки «Север».

    В Telegram-канале Коц заявил, что распространяемые заявления о массовых потерях и гибели 500 корейских солдат не соответствуют действительности.

    «Там, оказывается, 500 корейцев еще погибли. А что, простите, такому количеству корейских солдат делать на командном пункте? Где вы вообще видели командные пункты с таким количеством людей?», – подчеркнул он.

    Кроме того, Коц отверг утверждения о гибели руководства группировки «Север». «Ну и про гибель руководства группировки «Север» такая же брехня», – написал военкор.

    Ранее офицер украинской армии добровольно сдался в плен и раскрыл расположение командного пункта ВСУ, что позволило нанести по нему удар.

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    23 ноября 2024, 23:04 • Новости дня
    Ракета ВСУ стоимостью 2,5 млн долларов уничтожила пустые бочки в Бердянске

    ВСУ поразили в порту Бердянска бочки из-под топлива, которые не утилизировали

    Tекст: Максим Попов

    В результате ракетного удара ВСУ в порту Бердянска были уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива, которые ранее не были утилизированы, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов.

    «Ударом ракеты стоимостью 2,5 млн долларов США уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива. Ранее данные бочки были выведены из эксплуатации, но не сданы в переработку или утилизированы», – приводит ТАСС слова Рогова.

    По предварительным данным, порт был атакован британской крылатой дальнобойной ракетой Storm Shadow.

    До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что атака ВСУ на порт Бердянска не повлияла на его работу.

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    23 ноября 2024, 18:53 • Новости дня
    Захарова обвинила Францию в желании «добить» Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Слова министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о разрешении ударов дальнобойными ракетами по российской территории ведут не к поддержке, а к «добиванию» Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это не поддержка Украины, а ее добивание», – сказала Захарова, комментируя слова Барро о возможности использования Украиной дальнобойных ракет для ударов вглубь России, передает ТАСС.

    Ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов заявил, что Франция и Британия понесут ответственность за оказание помощи Украине в ракетных ударах по России, и Москва ответит на эти действия. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил страны НАТО в управлении ракетными ударами по территории России.

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    23 ноября 2024, 15:06 • Новости дня
    Захарова предупредила об опасности недооценивать «скукоженную британскую империю»

    Захарова указала на активное участие Британии в антироссийской гибридной войне

    Захарова предупредила об опасности недооценивать «скукоженную британскую империю»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказалась о недооценке роли Британии в антироссийской гибридной войне, подчеркнув опасность таких разговоров.

    «Сейчас начинают у разных экспертов, в том числе отечественных, проскакивать идеи о том, что Британия не так уж сильно вовлечена в антироссийскую гибридную войну. Эти разговоры не столько смешны, сколько опасны», – написала она в своем Telegram-канале.

    Захарова напомнила о переговорах между лидерами США и Британии, которые состоялись два месяца назад. В ходе встречи с британским премьером американский президент Джо Байден отметил ведущую роль Британии в поддержке Украины на фоне конфликта с Россией. «В первую очередь, Украина. Я хотел бы поблагодарить Вас за ведущую роль Соединенного королевства на этом фронте. США будут поддерживать Британию в оказании помощи Украине в отражении российского нападения и агрессии», – приводит Захарова слова американского лидера.

    Дипломат также подчеркнула, что русофобские настроения сосредоточены именно в Британии, и выразила обеспокоенность тем, что в России есть эксперты, которые не замечают этого. Она назвала британскую империю «скукоженной» и заявила, что к тем, кто не видит ее роли, есть вопросы.

    «Гниль русофобская как раз и сосредоточена в складках скукоженной британской империи. А к тем, кто у нас этого «не замечает», есть вопросы», – написала Захарова.

    Ранее Захарова заявила, что Запад не планирует мирное урегулирование конфликта и намерен продолжать гибридную войну против России.

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    23 ноября 2024, 19:29 • Новости дня
    Путин утвердил штрафы до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, вводящий штрафы до 5 млн рублей за пропаганду идеологии чайлдфри.

    Закон добавляет изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, приравнивая популяризацию отказа от деторождения к пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола, передает ТАСС.

    Теперь за продвижение чайлдфри гражданам грозит штраф до 100 тыс. рублей, должностным лицам – до 200 тыс. рублей, а юридическим лицам – до 1 млн рублей. Последним также может грозить административное приостановление деятельности на срок до трех месяцев.

    Наказание усиливается, если идеология продвижения отказа от деторождения осуществляется через интернет, СМИ или направлена на детей. В таких случаях максимальный штраф для граждан составляет 400 тыс. рублей, для должностных лиц – 800 тыс. рублей, и для юридических лиц – 5 млн рублей.

    Отмечается, что распространение сведений о монашестве и монашеском образе жизни, о соблюдении обета безбрачия (целибата) и о связанном с ними отказе от деторождения не относится к пропаганде чайлдфри.

    Принятый закон не затрагивает «решение женщины отказаться от рождения ребенка», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что документ направлен на защиту подрастающего поколения от деструктивного влияния, но не затрагивает права женщин на личный выбор.

    Спикер Госдумы подчеркнул, что необходимо обеспечивать ориентацию будущих поколений на традиционные семейные ценности. Закон предусматривает включение сайтов, распространяющих идеи отказа от деторождения, в реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Владельцы соцсетей обязаны отслеживать и удалять такие материалы.

    Пропаганда чайлдфри в СМИ теперь будет считаться злоупотреблением свободой информации, а в рекламе – нарушением требований. В кино идеи чайлдфри могут стать причиной отказа в выдаче прокатного удостоверения на фильм.

    В октябре Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий введение штрафов до 5 млн рублей за пропаганду отказа от деторождения с ужесточением наказаний в случае пропаганды среди несовершеннолетних.

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    23 ноября 2024, 17:05 • Новости дня
    Экипажи Су-25 ударили по технике ВСУ на границе с Курской областью

    Минобороны: Экипажи Су-25 ударили по технике ВСУ на границе с Курской областью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны.

    На опубликованном Telegram-канале Минобороны видео видно, как самолеты Су-25 выходят на боевой курс, а затем запускают ракеты по наземным целям.

    В ведомстве подчеркнули, что атаки были направлены на военные объекты и технику противника, находящиеся в непосредственной близости от границы.

    Ранее вертолеты Ка-52М провели успешные обстрелы бронетехники и личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области, а штурмовики Су-25 нанесли ракетные авиаудары по бронетехнике и личному составу украинских войск, запуская ракеты парами с малых высот, что позволило эффективно уничтожить цели в этих районах.

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    24 ноября 2024, 00:27 • Новости дня
    В офисе Зеленского опровергли существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»

    Подоляк заявил об отсутствии в России ракеты «Орешник», ударившей по Днепру

    Tекст: Максим Попов

    Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об отсутствии гиперзвуковой ракеты «Орешник», которая якобы нанесла удар по военному объекту в Днепре.

    Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» не существует. «Нет никаких «Орешников» в России», – приводит РБК слова политика.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Подоляка. В своей публикации в Telegram, Захарова напомнила о предыдущих заявлениях Киева: «Многие годы они отрицали существование Крымского моста, но потом начали призывать его уничтожить,» – написала она.

    «Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?», - задалась вопросом дипломат. 

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям. Как отметили в Минобороны, ракета «Орешник» была использована в безъядерном исполнении и все ее боевые блоки достигли цели. После этого СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».

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    23 ноября 2024, 18:05 • Новости дня
    ВСУ признали утрату значительной части территории в Курской области

    Reuters: Киев утратил контроль над более чем 40% территории в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев утратил контроль над значительной частью территории в Курской области, ранее занятой ВСУ, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, Киев потерял контроль над более чем 40% территорий в Курской области, которые ранее удерживались Вооруженными силами Украины, передает ТАСС. Источник в Генштабе ВСУ уточнил, что в лучшем случае Украина контролировала около 1376 кв. км, но сейчас эта цифра сократилась до 800 кв. км

    Подчеркивается, что главной целью атаки Киева на Курскую область было замедление наступления российских сил в Донбассе. Контроль над территорией предполагалось использовать как рычаг в будущих мирных переговорах. Однако российские войска продолжают активно продвигаться, усложняя планы Украины, говорится в материале агентства.

    Ранее экипажи самолетов Су-25 совершили авиационные удары по бронированной технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области. Кроме того, сообщалось, что в результате ударов группировки «Север» в Сумской области потери вооруженных сил Украины составили до 360 военнослужащих.

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    23 ноября 2024, 21:47 • Новости дня
    Писториус: Конфликт на Украине перестал быть региональным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский конфликт перестал быть региональным, заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус.

    Писториус считает, что конфликт на Украине больше «не является региональной войной», сообщает DPA, передает ТАСС. Такое заявление министр сделал на мероприятии, организованном Фондом имени Фридриха Эберта, близким к Социал-демократической партии Германии. По словам Писториуса, Россия перешла на военную экономику и производит за три месяца столько оружия и боеприпасов, сколько весь Евросоюз производит за год.

    Он подчеркнул, что безопасность Европы находится под угрозой и потребовал от Германии активнее инвестировать в оборонные возможности страны. «Наша безопасность – хрупкое благо», – отметил министр, акцентируя внимание на необходимости усиления военных мощностей.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью каналу Al Arabiya обвинил страны НАТО в участии в полномасштабной войне против России после ракетных ударов по Курской и Брянской областям.

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    23 ноября 2024, 14:18 • Новости дня
    Конгрессмен Маккол рассказал о переговорах Трампа с Путиным по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный президент США Дональд Трамп лично обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине, сообщил в интервью Atlantic Council конгрессмен Майкл Маккол.

    По его словам, Трамп лично общался с российским лидером по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает RT.

    Конгрессмен добавил, что несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно решения конфликта.

    Маккол также подчеркнул важность предоставления Украине американского дальнобойного вооружения. Он выразил мнение, что такие системы, как ATACMS, необходимы Украине для усиления ее позиций в случае переговоров о прекращении огня.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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