Путин поздравил режиссера Кустурицу с 70-летием

Президент отметил многогранный талант и вклад Кустурицы в мировое искусство

Tекст: Максим Попов

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эмиру Кустурице по случаю его 70-летия, что передает ТАСС. Путин отметил, что режиссер по праву завоевал славу одного из самых известных кинорежиссеров современности, состоялся как востребованный актер, музыкант и писатель.

«Уважаемый господин Кустурица! Поздравляю вас с 70-летием. Человек смелого, многогранного дарования, истинный художник – вы по праву завоевали славу одного из самых известных кинорежиссеров современности, состоялись как востребованный актер, музыкант и писатель, автор неординарных творческих проектов. Своими талантливыми работами вписали яркую страницу в историю мирового искусства», – говорится в поздравлении.

До этого Кустурица назвал Россию лидером открытий в музыке и литературе.