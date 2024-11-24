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Путин поздравил режиссера Кустурицу с 70-летием
Президент отметил многогранный талант и вклад Кустурицы в мировое искусство
Президент России Владимир Путин поздравил сербского режиссера Эмира Кустурицу с 70-летием, подчеркнув его роль в укреплении взаимопонимания между народами.
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эмиру Кустурице по случаю его 70-летия, что передает ТАСС. Путин отметил, что режиссер по праву завоевал славу одного из самых известных кинорежиссеров современности, состоялся как востребованный актер, музыкант и писатель.
«Уважаемый господин Кустурица! Поздравляю вас с 70-летием. Человек смелого, многогранного дарования, истинный художник – вы по праву завоевали славу одного из самых известных кинорежиссеров современности, состоялись как востребованный актер, музыкант и писатель, автор неординарных творческих проектов. Своими талантливыми работами вписали яркую страницу в историю мирового искусства», – говорится в поздравлении.
До этого Кустурица назвал Россию лидером открытий в музыке и литературе.