В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Левобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.5 комментариев
Власти Мали выявили обученных на Украине операторов дронов-камикадзе
Власти Мали располагают доказательством того, что часть террористов, совершающих атаки на страну, проходила обучение на Украине, заявил вице-президент комиссии по обороне переходного совета страны Фусейну Уаттара.
Вице-президент комиссии по обороне переходного совета страны Фусейну Уаттара сообщил о поименной идентификации преступников, передает ТАСС. «Эти молодые лица известны, теперь они внесены нами в списки, у нас есть их имена», – сказал политик.
Уаттара подчеркнул украинское происхождение используемых радикалами беспилотников. Кроме того, ряды нападающих пополняются наемниками из Алжира и Ливии, а их подготовку курируют специалисты французского Иностранного легиона. Захваченные боевики-туареги говорят на нетипичных для местного населения диалектах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о подготовке украинскими наемниками боевиков для переворота в Мали.
Инструкторы украинской разведки обучали африканских террористов использованию беспилотников.
Премьер-министр Мали Абдулайе Маига обвинил Киев в поставках дронов-камикадзе вооруженным группировкам.