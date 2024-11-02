Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица назвал Россию лидером открытий в музыке и литературе

Tекст: Мария Иванова

Кустурица высказался о значимости вклада России в области музыки и литературы, передает ТАСС. В интервью Кустурица отметил, что многие открытия в этих областях произошли именно в России, приводя в пример таких композиторов, как Сергей Рахманинов и Модест Мусоргский.

«Большинство открытий в музыке, литературе случились у вас. От Рахманинова до Мусоргского. Большинство писателей и композиторов жили в России. Можно вспомнить Францию, там много отличных авторов, но не таких, как русские. И даже там считают, что лучший роман, написанный за две тысячи лет, – это «Война и мир» Толстого», – сказал он.

По его мнению, попытки Запада «отменить» русскую культуру бесполезны.

Кроме того, Кустурица высказался о перспективности совместного кинопроизводства России и Китая. Соответствующее решение было принято в рамках саммита БРИКС в Казани, где лидеры двух стран поручили российскому Минкульту и Государственному управлению КНР по делам кинематографии подготовить меморандум о развитии сотрудничества. В конце октября стало известно, что Минкультуры РФ и Медиакорпорация Китая разработают дорожную карту для поддержки продюсеров и компаний обеих стран.

Кустурица назвал инициативу «очень хорошей идеей», подчеркивая важность взаимодействия двух стран.

Напомним, сербский режиссер Эмир Кустурица подчеркнул важность сохранения уникальности российского кино, отметив присутствие «очень сильной» души в советских фильмах. Кустурица призвал российских режиссеров вернуться к своим корням, противопоставляя это технологичным, но пустым работам Голливуда.

Известный своей любовью к России, Кустурица ранее не исключил возможности официального оформления российского гражданства.