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    США оказались на пороге «японского сценария» удушения экономики
    СК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
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    В Полтавской области военкомат объявил в розыск 30 тысяч человек
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    Путин назвал регионы, где будут построены курорты по проекту «Пять морей и озеро Байкал»
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    Военный самолет упал в море в Севастополе
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Предатели вынуждены старательно вылизывать сапоги новых хозяев

    Реакция на трагедию в «Крокусе» показала, что у несистемной оппозиции, уехавшей из страны, за громкими словами о борьбе с тираническим государством и авторитарной властью скрывается ненависть к стране и ее народу.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что такое геноцид по-украински

    Из всех национальных групп, находящихся на территории Украины, самоорганизовываться запрещено только русским. Им также отказано в праве попасть в список «коренных народов». Это и есть тот самый нацизм, ради искоренения которого и была начата российская спецоперация на Украине.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему на месте большой литературы обнаружилась дыра

    Отменив попечение культуры, мы передали ее в руки собственных идеологических и геополитических противников. Неудивительно, что к началу СВО на месте «большой» русской литературы обнаружилась зияющая дыра.

    13 комментариев
    29 марта 2024, 08:23 • Новости дня

    Кустурица заявил о готовности получить российское гражданство

    Tекст: Александра Юдина

    Известный своей любовью к России сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица не исключил возможности официального оформления российского гражданства.

    Имеющий гражданство Сербии и Франции режиссер заверил, что является гражданином мира, а особенно – России, передает ТАСС.

    Кроме того, Кустурица отметил, что готов сотрудничать с Россией, в частности, с сербским актером Милошем Биковичем.

    В прошлом году сербский режиссер посетил фестиваль «Александровская крепость» в Усть-Лабинске Краснодарского края, где сообщил, что планирует посетить новые регионы России.

    Также Кустурица заявил, что решил снять фильм «Лавр» на русском языке.

    28 марта 2024, 02:11 • Новости дня
    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

    Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

    Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против Вооруженных сил России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

    «Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС

    Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия? и пообещал учитывать это при боевом планировании.

    «F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

    Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

    При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава Минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

    Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.

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    28 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в «Крокусе»

    Пугачева о теракте в «Крокусе»: Скорбь должна быть в душе

    Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в «Крокусе»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Певица Алла Пугачева спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях.

    «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД). Аминь», – написала она на своей странице в соцсетях.

    Как отмечает Telegram-канал RT, при этом едва ли не треть ленты певицы в соцсети, вопреки ее собственным словам, занимают соболезнования в связи с кончиной известных людей.

    Ранее Пугачева оставила извинения на странице исполнительницы из Таджикистана Манижи под публикацией о том, какие «последствия» для граждан ее республики якобы могут наступить в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

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    27 марта 2024, 10:46 • Новости дня
    Стало известно о начале процедуры присвоения Пугачевой статуса иноагента

    Активист: В России началась процедура присвоения Алле Пугачевой статуса иноагента

    Стало известно о начале процедуры присвоения Пугачевой статуса иноагента
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    Активист Виталий Бородин заявил, что получил ответ из российской Генеральной прокуратуры о требовании признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом.

    В своем Telegram-канале сообщил, что Генпрокуратура призвала Министерство юстиции начать процесс признания Аллы Пугачевой иноагентом.

    Бородин выразил надежду, что контролирующие органы доведут дело до конца.

    Концертный директор певицы Елена Чупракова отказалась комментировать изданию «Газета.Ru» информацию о том, что Пугачеву признают иноагентом.

    Ранее продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова Аллы Пугачевой, грубо ответившей певцу Стасу Михайлову на критику уехавших артистов, отметил, что певица такого масштаба не должна опускаться до таких шуток.

    Народная артистка СССР певица Алла Пугачева дала ответ певцу Стасу Михайлову, заявившему, что уехавшие артисты «на коленях приползут» в Россию. По ее словам, «нормальные люди не возвращаются» в Россию.

    Позже активисты потребовали признать Пугачеву иноагентом.

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    27 марта 2024, 08:41 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам тщательно взвешивать риски при поездках за границу
    МИД рекомендовал россиянам тщательно взвешивать риски при поездках за границу
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В связи с участившимися случаями задержаний и арестов россиян в иностранных государствах, при планировании поездки за границу следует взвешивать все возможные риски, заявили в МИД России.

    В частности, дипведомство напомнило о недавних запретительных мерах ЕС, касающихся ввоза личных вещей, въезда и пребывания автомобилей с российскими номерами, передает РИА «Новости».

    Также МИД сообщил о поступающих обращениях от россиян, столкнувшихся с проблемами из-за санкций.

    Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что при пересечении границы россияне «добровольно подпадают под иностранную юрисдикцию», что означает обязанность соблюдать законы страны пребывания.

    В этой связи МИД рекомендует перед поездкой ознакомиться с актуальной информацией о безопасности на сайте министерства, сайтах дипмиссий, консульского департамента и ДСКЦ МИД России.

    В МИД напомнили о мобильном приложении «Помощник за рубежом», где размещают сведения о военно-политических кризисах, террористических угрозах, эпидемиологической обстановке и других возможных вызовах безопасности для россиян.

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    26 марта 2024, 13:48 • Новости дня
    Эксперты объяснили необходимость скорого освобождения Часова Яра

    Военный эксперт Леонков: ВСУ долгое время обстреливали Артемовск с позиций в Часовом Яре

    Эксперты объяснили необходимость скорого освобождения Часова Яра
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Часов Яр является важным опорным пунктом ВСУ на пути ко второй полосе обороны противника. Взятие города позволит России не только обезопасить Артемовск, но и существенно продвинуться в сторону Краматорска и Славянска, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Алексей Леонков и Константин Сивков. Ранее стало известно о колоссальных трудностях украинской армии в рамках обороны Часова Яра.

    «Часов Яр расположен на возвышенности и предоставляет значительное преимущество той стороне, которая контролирует населенный пункт», – говорит военный эксперт Алексей Леонков. Он напомнил, что после освобождения Артемовска именно из этого населенного пункта противник вел огонь по нашим позициям. «В ходе контрбатарейной борьбы мы проредили артиллерию ВСУ, но обстрелы, к сожалению, еще происходят», – указал спикер.

    Освобождение Часова Яра изменит ситуацию, убежден он. «С одной стороны, это будет способствовать прекращению артиллерийских обстрелов Артемовска. С другой стороны, этот плацдарм открывает нам дорогу к укрепрайону Краматорск – Славянск», – подчеркнул Леонков.

    О стратегическом значении Часова Яра говорит и доктор военных наук Константин Сивков. По его словам, это важный опорный пункт на пути ко второй полосе обороны противника. «Данный город ранее был тыловым пунктом снабжения группировки ВСУ на передней полосе обороны. Там находились склады, командные пункты», – напоминает собеседник.

    Эксперт настаивает: Часов Яр важно освободить, это позволит обезопасить Артемовск. При этом говорить о том, как именно будет происходить освободительная операция, пока преждевременно, считает спикер. «Очевидно, что самой эффективной тактикой станет окружение населенного пункта», – резюмировал Сивков.

    Ранее стало известно, что ВСУ в Часовом Яре на Донецком направлении из-за колоссальных потерь испытывают трудности с обороной и нехваткой личного состава. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, комбинированные удары ВС РФ по живой силе и технике противника на данном участке фронта серьезно сказались на ситуации вблизи населенного пункта.

    Он также подчеркнул, что образовавшаяся нехватка боеприпасов и вооружений в украинской армии деморализует солдат ВСУ. В их среде наблюдаются «панические настроения». «В ходе самовольного оставления позиций был оголен участок линии боевого соприкосновения порядка 300 метров юго-восточнее Часова Яра», – подчеркивает Марочко.

    О плачевной для украинской армии ситуации в населенном пункте ранее сообщало британское издание The Times. Как рассказал газете Виталий Овчаренко, офицер спецназа ВСУ, положение войск в городе давно стало сложным, и оно продолжает ухудшаться с каждым днем.

    Между тем Российская армия продолжает свое продвижение на Донецком направлении. В субботу ВС РФ освободили населенный пункт Красное. Также силами подразделения южной группировки войск были заняты более выгодные рубежи на данном участке фронта. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министерство обороны.

    В понедельник в районах Белогоровки (ЛНР), Клещеевки, Андреевки, Миньковки, Максимильяновки и Новомихайловки (ДНР) было нанесено поражение третьей штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной, 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ.

    В общей сложности противник потерял до 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были ликвидированы две самоходные артиллерийские установки Krab, а также две станции радиоэлектронной борьбы: «Нота» и «Анклав-Н».

    По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, взятие Красного в совокупности с постепенным приближением к Часову Яру позволяет говорить о скорой возможности начала восстановления Артемовска. Он отметил, что до этого Россия не могла начать разминирование населенного пункта и разбор завалов из-за угрозы непрекращающихся обстрелов.

    Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко описал необходимые для освобождения Часова Яра условия.

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    27 марта 2024, 17:02 • Новости дня
    Посол: Москва и Париж не обсуждают перемирие на Украине на время Олимпиады

    Посол Мешков: Россия и Франция не ведут диалог по перемирию на Украине на время Олимпиады

    Посол: Москва и Париж не обсуждают перемирие на Украине на время Олимпиады
    @ Michael Kalyanov/URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва и Париж не ведут обсуждений по вопросу приостановки боевых действий на Украине на время проведения Олимпийских игр, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    В эфире телеканала «Россия 24» Мешков заявил, что стороны не ведут диалог по этой теме на государственном уровне, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады.

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    28 марта 2024, 16:56 • Новости дня
    В Херсонской области задержали диверсанта с американскими минами

    Силовики задержали диверсанта с двумя американскими минами в Херсонской области

    Tекст: Александра Юдина

    В Херсонской области силовики задержали гражданина Украины, планировавшего совершить теракт с помощью двух противопехотных мин американского производства, сообщают в региональном управлении ФСБ.

    Отмечается, что в Херсонской области пресекли действия гражданина жителя города Алешки (Украина) 1991 года рождения, готовящего диверсионно-террористические акты на территории области, передает РИА «Новости».

    Так, во время обыска по месту жительства подозреваемого изъято одно самодельное взрывное устройство и две противопехотные мины американского производства M18A1 «Клеймор».

    Уточняется, что задержанный в 2022 году был завербован сотрудником ГУР МО Украины, под его руководством он прошел обучение минно-взрывному делу.

    Диверсант планировал совершить теракт в отношении представителей органов госвласти, правоохранителей и военнослужащих.

    Ранее в Белоруссии заявили о возможных диверсантах с Украины. До этого в Забайкалье в суд передали дело о 13 диверсантах.

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    27 марта 2024, 11:05 • Новости дня
    Вучич предупредил об угрозе национальным интересам Сербии

    Президент Сербии Вучич заявил о тяжелых вызовах для страны в ближайшее время

    Вучич предупредил об угрозе национальным интересам Сербии
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Сербии в ближайшее время предстоит столкнуться c тяжелыми вызовами, угрожающими национальным интересам страны, заявил сербский президент Александр Вучич.

    В своем Instagram (запрещен в России) он отметил, что в течение последних 48 часов получил важную информацию о том, что Сербии и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) предстоит выстоять перед вызовами, угрожающими национальным интересам стран, передает ТАСС.

    Вучич заверил, что жителям «будет тяжело», однако они «будут сражаться».

    «Сербия победит», – написал президент республики.

    Ранее стало известно, что спустя 25 лет после бомбардировок Сербии Запад пытается внушить республике, что агрессия НАТО была совершена для развития страны.

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    26 марта 2024, 11:51 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт в пункте гумпомощи в Самарской области

    Tекст: Александра Юдина

    В Самарской области силы ФСБ предотвратили теракт в пункте приема гуманитарной помощи волонтерской организации, сообщили в Центре общественных связей службы.

    Известно, что пособник террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещен в России) по указанию куратора планировал подорвать самодельное взрывное устройство в здании пункта, передает ТАСС.

    По данным службы, россиянин 1994 года рождения планировал взорвать здание пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций.

    В ходе задержания мужчина подорвал самодельное взрывное устройство, после чего погиб.

    Сотрудники ФСБ и гражданское население не пострадали.

    Уточняется, что мужчина открыто дискредитировал деятельность ВС России с 2022 по 2024 год. В прошлом году его завербовали украинские спецслужбы. В его доме были обнаружены лаборатория по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их изготовления и готовое к применению СВУ.

    Ранее ФСБ задержала группировку из руководителей Минэка на рабочих местах.

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    28 марта 2024, 04:53 • Новости дня
    Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет

    Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет и отправки на Украину немецких военных

    Шольц подтвердил отказ от поставок Киеву дальнобойных ракет
    @ Juliane Sonntag/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил отказ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, а также отправлять на Украину немецких военных.

    «Как глава правительства я должен взять ответственность в вопросах войны и мира, это относится и к вопросу о Taurus... Мы не будем отправлять солдат на Украину. И при каждой поставке оружия мы тщательно оцениваем, что это означает», – приводит слова Шольца ТАСС.

    Немецкий канцлер подчеркнул: он сделает «все возможное, чтобы не допустить эскалации войны...  между Россией и НАТО».

    В то же время глава правительства ФРГ напомнил, что «Германия оказывает Украине такую мощную поддержку оружием, какую не оказывает ни одна другая страна в Европе».

    «На это мы тратим свыше 28 млрд евро. Больше, чем многие другие страны вместе взятые. И будем делать это столько, сколько потребуется», – подчеркнул Шольц.

    Ранее Шольц объяснял, что для эффективного применения ракет Taurus требуется участие германских военнослужащих.

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    27 марта 2024, 00:49 • Новости дня
    В Подмосковье на трассе М2 столкнулись восемь машин

    На федеральной трассе М2 «Крым» в Подмосковье столкнулись восемь машин, есть пострадавшие

    Tекст: Денис Тельманов

    На 28-м километре автодороги М2 «Крым» в Ленинском городском округе Московской области произошло массовое ДТП с участием восьми машин.

    «В результате ДТП пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, передает РИА «Новости»

    По предварительной информации, около 21:30 грузовой автомобиль столкнулся с семью легковыми машинами, которые двигались в попутном направлении.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на данном участке трассы затруднено.

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    26 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    ФСБ показала видео задержания пособника РДК в Самарской области

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ показала видео задержания участника «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен), который планировал устроить теракт в Самарской области, однако при задержании подорвал себя.

    На видеокадрах видно, что силовики в темное время суток обходят гаражи, а от выходящего к ним террористу требуют, чтобы он остановился, поднял руки и отбросил в сторону «то, что в руках», после чего прогремел взрыв, передает РИА «Новости».

    На кадрах видно, что у россиянина была организована лаборатория, где он хранил электротехнические приборы, батарейки, режущий инструмент, материалы для изготовления взрывных устройств.

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    28 марта 2024, 08:18 • Новости дня
    Умер актер сериала «Молодежка» Юрий Ваксман

    Tекст: Александра Юдина

    Заслуженный работник культуры, актер и продюсер Юрий Ваксман ушел из жизни в возрасте 62 лет, сообщили в Ярославском ТЮЗе.

    На странице в сообществе госорганизации во «ВКонтакте» указано, что известный по фильмам и сериалам российский актер и продюсер ушел из жизни в возрасте 62 лет.

    Ваксман известен по роли в сериале «Молодежка», а также сериалах «Шулер», «По законам военного времени», «Живая мина» и по ролям в фильмах «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Портной из Бруклина».

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    28 марта 2024, 06:37 • Новости дня
    Потребление мяса в России достигло в 2023 году 80,8 кг на человека

    Потребление мяса в России достигло в 2023 году 80,8 кг на человека, что является рекордным показателем

    Tекст: Денис Тельманов

    Потребление мяса в России в 2023 году достигло рекордных показателей в 80,8 кг на человека, подсчитал Россельхозбанк.

    «В 2023 году потребление мяса в России продолжило рост и достигло 80,8 кг на человека. В 2024 году, как ожидается, будет поставлен новый рекорд – 83 кг», – приводит сообщение Россельхозбанка РИА «Новости».

    Ожидается, что в 2024 году потребление свинины достигнет 31,9 кг на человека в год, бройлера – 33 кг, говядины – 12,6 кг на человека в год.

    Небольшой рост ожидается по прочим видам птицы, например, по индейке и утке – до 3,7 кг.

    Отмечается, что норма Минздрава – 73 кг мяса в год, однако этот продут является ценным источником всех девяти не синтезируемых нашим организмом аминокислот и большинства незаменимых жирных кислот, подчеркнули в Россельхозбанке.


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    28 марта 2024, 17:12 • Новости дня
    Эксперт: СВО объединила бойцов разных национальностей и вероисповеданий в борьбе за победу

    Политолог Манойло: Деструктивным силам не удастся разжечь вражду между гражданами России

    Эксперт: СВО объединила бойцов разных национальностей и вероисповеданий в борьбе за победу
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Путин – последовательный и убежденный сторонник единства народов России. Каждый раз, когда кто-то изнутри или снаружи нашей страны хочет расшатать ситуацию, президент вынужден давать жесткий ответ. Это особенно актуально сейчас», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. В среду Владимир Путин посетил центр боевого применения и переучивания летного состава в Торжке, где во время встречи с военными заявил о важности бережного отношения к межнациональному и межконфессиональному миру в России.

    «Для Владимира Путина очень важна прямая коммуникация с военнослужащими. Так он получает значительную часть информации о ходе СВО из первых уст от людей, непосредственно сражающихся на поле боя. Это позволяет ему отслеживать процессы, происходящие в наших Вооруженных силах», – сказал Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГИМО.

    «Кроме того, открытый диалог с военными демонстрирует заботу президента о них. Путин показывает, что ему не безразлично, чем живут бойцы и их семьи. Это особенно важно в условиях, когда защитники Родины находятся в зоне СВО и оторваны от дома», – отмечает собеседник.

    «Также наш президент в очередной раз предупредил страны блока НАТО о неизбежных последствиях прямого вмешательства в конфликт на Украине. Он подчеркивает, что их возможные действия близки к военной авантюре. Ответственность за нее будет лежать на членах альянса», – подчеркивает он.

    Манойло напомнил, что в ходе встречи с военными Владимир Путин поднял тему межэтнических и межконфессиональных отношений. «В зоне СВО сейчас сражаются бойцы самых разных национальностей и вероисповеданий. Они объединены стремлением защитить свою страну и семьи, их ведет чувство общего долга, и все хотят добиться одной цели – победы», – акцентирует эксперт.

    «Важно и то, что Путин – последовательный и убежденный сторонник единства народов России. Каждый раз, когда кто-то изнутри или снаружи нашей страны хочет расшатать ситуацию, президент вынужден давать жесткий ответ. Это особенно актуально сейчас, в условиях, когда множество деструктивных сил пытаются разжечь вражду между гражданами России. Однако сделать этого им не удастся», – пояснил Манойло.

    «Президент действительно довольно часто разговаривает с военнослужащими. Идет третий год СВО, и ее участники становятся влиятельной силой нашего общества. Это люди, проверенные серьезными испытаниями, и главе государства важно понимать, о чем думают в армейской среде, сверяться с настроениями и мнением солдат и офицеров», – сказала политконсультант Алена Август.

    «На встрече с летчиками в Торжке также обсуждался теракт в «Крокусе». После случившейся трагедии власти стран, враждебно настроенных к России, попытались убедить нас, что это яркое проявление межнациональной неприязни. Нас пытаются навести на ложный след в случившейся трагедии, а также посеять рознь в стране, в которой порядка 190 этносов сосуществует в мире и дружелюбии», – отмечает собеседница.

    По ее словам, Россия веками жила в таком многообразии национальностей, но при этом не растворяла их в себе, а сохраняла их самобытность. «В стране существует огромное число программ, направленных на поддержку малых народов. Мы занимаемся этим постоянно. Сейчас важно устоять под враждебным натиском, и не дать нас поссорить», – резюмировала Август.

    В среду Владимир Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны в Торжке (Тверская область). Ему продемонстрировали новейшую противотанковую ракету «Хризантема» для ударных вертолетов, способную наносить технике противника существенные повреждения.Глава государства подчеркнул, что в зоне СВО наши летчики «воюют бесстрашно» и вносят большой вклад в достижение общего успеха.

    В ходе разговора с военными президент также напомнил о том, что Россию защищают представители всех религиозных конфессий и гражданам страны нужно бережно относиться к межнациональному и межконфессиональному миру внутри государства.  «Когда я слушаю наших – такие люди везде есть, в любом обществе – ура-патриотов, в том числе тех, кто говорит, что Россия – это только для русских, то знаете, у меня чувство тревоги возникает. Почему? Потому что если иметь в виду, что у нас 190 этносов проживает на территории страны и некоторые национальности представлены миллионными народами, то, как только мы начнем реализовывать эти деструктивные мысли по поводу того, что все остальные здесь чужие, – мы развалим страну», – подчеркнул Путин.

    344-й центр боевого применения и переучивания авиационного персонала армейской авиации сформировался 30 июня 1979 года. Целью основания центра стало совершенствование боевого применения армейской авиации и повышение квалификации персонала, эксплуатирующего вертолеты.

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