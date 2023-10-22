Кустурица решил снять фильм «Лавр» на русском языке

Tекст: Валентина Григоренко

В рамках Первой школы кинокритики им. Валентина Курбатова, которая проходит в «Ясной Поляне», Кустурица заявил, что намерен экранизировать роман «Лавр», передает «Интерфакс».

Режиссер указал, что фильм будет на русском языке, и отметил, что он приехал в Россию для того, чтобы снимать фильмы на русском языке. По его словам, сценаристом будет Водолазкин. Поскольку именно он написал книгу, которая очень понравилась режиссеру.

Как уточнил Водолазкин, первая треть сценария уже одобрена сербским режиссером. «Тогда со спокойной душой я дописал оставшиеся две трети – это было летом. Если эти две трети Эмиру понравятся, то тогда мы будем работать уже над этим сценарием», – сказал писатель.

Впервые «Лавр» вышел в 2012 году. Действие романа разворачивается в Средневековой Руси. За эту книгу Водолазкин стал лауреатом российских литературных премий «Ясная Поляна» и «Большая книга».

Ранее Кустурица рассказал, что первым его фильмом на русском языке станет современная адаптация романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».