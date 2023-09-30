Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
Кустурица собрался посетить новые регионы России
Кустурица на фестивале в Краснодарском крае сообщил о намерении посетить новые регионы России
Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, который приехал на фестиваль «Александровская крепость» в Усть-Лабинске Краснодарского края, сообщил, что планирует посетить новые регионы России.
На соответствующий вопрос Кустурица ответил: «Буду».
«Александровская крепость» – крупнейший в России фестиваль казачьей культуры, который включает музыку, театр, литературу, театр, кино, гастрономию и ремесла, передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин установил 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией. Он поздравил россиян с этой новой памятной датой.