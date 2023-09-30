Воссоединение с Россией вернуло новые регионы на путь развития

Донбасс и Новороссия празднуют первую годовщину вхождения в состав РФ

Tекст: Олег Исайченко

Год назад – 30 сентября 2022 года – президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Такое решение приняли сами жители регионов на основе проведенных референдумов. «Это неотъемлемое право людей, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов», – сказал Путин на церемонии подписания документов.

Напомним, 19 сентября Общественные палаты всех четырех регионов обратились к местным властям с просьбой немедленного проведения референдума о вхождении в состав России. Спустя сутки было принято решение провести соответствующее голосование. Во всех четырех регионах даты проведения плебисцитов были назначены на 23–27 сентября.

21 сентября 2022 года Путин в телеобращении к гражданам заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители всех четырех регионов. В итоге явка в ЛНР составила 94,15%, в ДНР – 97,51%, в Херсонской области – 76,86%, в Запорожской области – 85,40%. А за присоединение к России в ЛНР выступило 98,42% избирателей, в ДНР – 99,23%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.

«Долгие восемь лет людей в Донбассе подвергали геноциду, обстрелам и блокаде, а в Херсоне и Запорожье в них пытались преступно взрастить ненависть к России, ко всему русскому. Сейчас, уже в ходе референдумов, киевский режим грозил расправой, смертью школьным учителям, женщинам, работавшим в избирательных комиссиях, запугивал репрессиями миллионы людей, которые пришли выразить свою волю. Но несломленный народ Донбасса, Запорожья и Херсона сказал свое слово», – подчеркнул тогда Путин.

Вскоре Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в новых регионах. «За» высказались 143 страны, «против» – пять, «воздержались» – 35. Против голосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа. Среди воздержавшихся – Китай, Индия, Пакистан, а также ряд бывших стран СССР и наши традиционные партнеры в странах Азии, Африки и Латинской Америки.

Россия уже не отступит

«Решение провести референдумы стало краеугольным событием. К этому жители Донбасса и Новороссии стремились на протяжении предыдущих восьми лет», – отметил Родион Мирошник, экс-посол ЛНР, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Собеседник указал на разницу в настроениях людей до проведения референдума и спустя год.

«Кардинальные отличия! Да, к сожалению, пока не полностью решен вопрос освобождения территорий. Тем не менее люди видят процесс восстановления городов, они получают российские документы, чувствуют себя социально защищенными. Поэтому спустя год можно точно сказать, что проведение референдумов очень сильно повлияло на уверенность населения в завтрашнем дне», – подчеркнул он.

«Воссоединение с Россией – это жизненно важный шаг для населения Донбасса и Новороссии. Местные жители понимали это, поэтому референдум, в частности, в ДНР, проходил торжественно и празднично. Было видно, что запущен долгожданный для большинства процесс. Жители ДНР в любом случае всегда ощущали себя частью России», – рассказал Владислав Бердичевский, депутат Народного совета ДНР.

Как вспоминает собеседник, год назад люди понимали: Украина не простит жителям Донбасса эти референдумы и будет «усиленно давить и силовым путем, и психологически».

«До официального объявления плебисцитов в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях многие считали, что на этих территориях будет введен некий переходный период. Но затем было объявлено о проведении референдумов. И это решение местных властей, а также намерение людей стать частью России, конечно, коренным образом изменило судьбы многих. Они получили право стать гражданами России, частью огромной Родины», – отметила политолог Лариса Шеслер.

При организации референдумов трудностей не возникло, вместе с тем сам плебисцит застал врасплох не только Киев, но и весь Запад, указала она. «После того, как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области по итогам референдума вошли в состав РФ – и это было зафиксировано в Конституции нашей страны – уже не может быть и речи о возвращении этих регионов в состав Украины. Это стало колоссальным ударом по идеологии Запада, а также по украинскому стремлению уничтожить Русский мир. Наши противники поняли: Россия уже не отступит», – акцентировала политолог.

В соответствии с Уставом ООН

«Референдумы год назад во всех четырех регионах были проведены в соответствии со всеми международными нормами. Это было прямым выражением воли местных жителей. Право на самоопределение закреплено в статьях 1 и 55 Устава ООН и сформулировано в качестве «принципа равноправия и самоопределения народов», – напомнил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший заместитель постпреда РФ при ООН.

Сенатор подчеркивает: референдумы, как, собственно, и крымский, соответствовали самым высоким международным стандартам. «При этом Запад их не признал. В отличие от того же Косово, где никакого плебисцита не было проведено, и кучка депутатов просто проголосовала за независимость. А Запад тут же все признал», – заметил он.

«Само вхождение четырех регионов в состав нашей страны – это, по сути, не только историческое воссоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Россией, но и спасение огромного количества жизней, которым угрожала и продолжает угрожать Украина. Не говоря уже о том, что мы обеспечиваем благополучие миллионов местных жителей», – убежден собеседник.

Парламентарий также указал, что «нам все равно, признают США и ЕС вхождение новых регионов в состав РФ или нет». «Мы продвигаемся дальше в их обустройстве, в выстраивании всех сторон жизни в соответствии с российскими стандартами, а также в освобождении других территорий от преступного украинского режима», – сказал Долгов.

Донбасс и Новороссию украинизировать не смогли

«Территории, присоединившиеся год назад к РФ, ранее на протяжении долгого времени входили в состав России, Российской империи и развивались как части единого целого. В СССР идеология предписывала создание этно-территориальных образований, и эти земли вошли в состав Советской Украины. Это было сделано исключительно административно, никаких социологических исследований и опросов населения не проводилось», – пояснил Александр Дюков, научный сотрудник Института российской истории РАН.

«Уже в 1920-х годах население подвергалось последовательной украинизации. А в 1930-е в этих регионах, в значительной степени продолжавших оставаться русскоязычными, не было ни одной русскоязычной газеты. Очевидно, что если бы местное население считало себя украинцами, у властей не было бы необходимости украинизировать его насильно», – заметил он.

По словам собеседника, жители новых регионов – русские по своему самоопределению. Эксперт считает, что «они сделали свой выбор в пользу РФ в том числе и потому, что не могли реализовать свои законные права на Украине».

«ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, которые на наших глазах вернулись в Россию, никогда украинскими и не были. Донбасс изначально передавался Украине большевиками, чтобы создать материальные предпосылки для формирования там союза рабочих и крестьян. На этом базисе должны были сложиться условия для строительства коммунизма на Украине», – пояснил Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства.

«Если отвлечься от сказок современной украинской публицистики, то окажется, что Запорожье мало чем было славно, вплоть до основания крепости русскими войсками, чтобы купировать угрозу от крымских ханов. В те годы как раз и начинается освоение этого района, Россия приносит сюда цивилизацию, мир, стабильность и покой. Потом здесь был создан мощный промышленно-индустриальный центр также без помощи «селюков» из Винницкой, Ивано-Франковской и прочих западных регионов, а силами советских инженеров», – подчеркнул спикер.

«В целом, если посмотреть и более раннюю историю, то те территории, где сейчас находятся новые российские регионы, получали свое развитие после присоединения к России. Их возвращение в состав нашей страны – восстановление исторической справедливости, новый этап восстановления Русского мира. Оно оправдано как исторически, политически, так и социально», – резюмировал Суржик.

Безопасность и открытость

«Нам очень повезло, ведь мы являемся свидетелями и участниками исторического процесса, который начался много лет назад и теперь входит в логичную стадию развития и укрепления. Референдум, подписание соглашений в Кремле, проведение честных и открытых выборов в законодательные органы власти, избрание глав четырех новых регионов. Одновременно у нас идет трансформация на всех уровнях: ценностном, идейно-смысловом, материальном, интеллектуальном. Мир никогда не будет прежним – это не высокопарная фраза, а констатация факта», – подчеркнул Игорь Кастюкевич, член Совета Федерации от Херсонской области, секретарь местного отделения «Единой России».

«Несмотря на попытки киевского режима сорвать как прошлогодние референдумы, так и недавние выборы, люди шли и голосовали. Высокая активность жителей на выборах в очередной раз подтвердила правильность выбранного политического курса России и колоссальную поддержку людьми президента. Жители новых регионов действительно чувствуют, что нужны государству», – указал он.

«Местные жители хотят видеть свои регионы сильными и процветающими. Время «сырьевых придатков Запада» для ЛДНР, Запорожья и Херсонской области закончилось, – добавил собеседник. – Настало время развития и прогресса в большой российской семье».

В свою очередь сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по развитию новых регионов Александр Малькевич напомнил, что в рамках проведения референдумов удалось минимизировать угрозы, исходящие на тот момент со стороны Украины.

«Благодаря совместной работе правоохранительных органов, армии и администраций процесс волеизъявления Донбасса и Новороссии прошел успешно. Все попытки офиса Зеленского сорвать голосование были подавлены. Регионы готовились к референдумам, перенимали зарекомендовавшие себя практики России, общались с ЦИК. С организационной точки зрения никаких трудностей не возникло, все необходимые механизмы уже были готовы», – подчеркнул собеседник.

«Отдельно напомню, что во время подготовки к референдумам было принято абсолютно правильное решение проводить голосование не одномоментно, а в течение пяти дней. Это позволило использовать разные форматы голосования, наиболее удобные и безопасные для жителей, а также отработанные в избирательной системе России. К тому же выездные и дистанционные форматы позволили дезориентировать киевских террористов и провокаторов», – детализировал эксперт.

«Плюс ко всему, даже несмотря на тяжелую обстановку в регионах, было принято решение о доступе к выборам наблюдателей и экспертов, в том числе международных. Я в те дни был последовательно в Донецке, в Мелитополе и Херсоне», – рассказал спикер.

«Противник пытался максимально подорвать доверие к самой процедуре и дискредитировать голосование. Но присутствие наблюдателей позволило все это нивелировать. За ходом референдумов следили 123 международных эксперта из 45 стран мира, в том числе из США, Чехии, Франции, Италии, Нидерландов, Британии, Германии и Латвии. Поэтому считать незаконными прошедшие голосования и последующее вхождение четырех регионов в состав РФ просто невозможно», – резюмировал Малькевич.