Сенатор: Референдумы в новых регионах РФ соответствовали всем международным стандартам

Сенатор Долгов: Исторические референдумы в Донбассе и Новороссии соответствовали нормам ООН

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Референдумы год назад во всех четырех регионах были проведены в соответствии со всеми международными нормами. Это было прямым выражением воли местных жителей. Право на самоопределение закреплено в статьях 1 и 55 Устава ООН и сформулировано в качестве «принципа равноправия и самоопределения народов», – напомнил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший заместитель постпреда РФ при ООН.

«Эти референдумы, как, собственно, и крымский, соответствовали самым высоким международным стандартам. При этом Запад их не признал. В отличие от того же Косово, где никакого плебисцита не было проведено, и кучка депутатов просто проголосовала за независимость. А Запад тут же все признал», – подчеркнул сенатор.

«Само вхождение четырех регионов в состав нашей страны – это, по сути, не только историческое воссоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Россией, но и спасение огромного количества жизней, которым угрожала и продолжает угрожать Украина. Не говоря уже о том, что мы обеспечиваем благополучие миллионов местных жителей», – заметил собеседник.

«Впрочем, нам все равно, признает США и ЕС вхождение новых регионов в состав РФ или нет. Мы продвигаемся дальше в их обустройстве, в выстраивании всех сторон жизни в соответствии с российскими стандартами, а также в освобождении других территорий от преступного украинского режима», – указал парламентарий.

Напомним, 19 сентября 2022 года Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к местным властям с просьбой немедленного проведения референдума о вхождении в состав России. Позднее аналогичное решение приняли в Херсонской и Запорожской областях. Спустя сутки, 20 сентября 2022 года, руководство Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов. Во всех четырех регионах даты проведения плебисцитов были назначены на 23–27 сентября.

21 сентября 2022 года президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители всех четырех регионов. По результатам референдума за присоединение к России в ЛНР выступило 98,42% избирателей, в ДНР – 99,23%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Страны Запада отказались признать результаты плебисцитов.