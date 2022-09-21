Россия мобилизует силы для победы на Украине

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. Зачем президенту потребовались военные резервы, кого коснется мобилизация в первую очередь и как новые силы изменят ситуацию на фронтах?

В среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. Такое решение вызвано наращиванием агрессивной политики Запада на территории Украины. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.

«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Путин.

Он также отметил, что Россия поддержит проведение референдумов на освобожденных территориях. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – указал президент. При этом Запад, по словам Путина, развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо

В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.

Он также добавил, что Украина уже потеряла половину армии, при этом потери ВС России составляют 5937 человек погибшими. «Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения, вернулись в строй и продолжают службу», – добавил министр.

«Это крайне необходимая и своевременная мера. Наша группировка в зоне СВО недостаточно многочисленная. Этими силами мы можем что-то «отжимать», держать удар противника, постепенно продвигаться. Но сейчас нам надо уверенно побеждать и освобождать территории. Чем дольше мы будем ждать, тем сильнее Запад накачает Украину оружием», – сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по обороне, экс-заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев.

Собеседник также выразил уверенность в том, что даже частичная мобилизация «крайне положительно скажется на ходе СВО». «В первую очередь мы сможем прикрыть этими силами новые границы Российской Федерации. Причем сделать это надо так, чтобы там не только никто не лазил, но даже не имел мысли сунуться», – пояснил он.

Схожей точки зрения придерживается военный эксперт Алексей Леонков. «В ближайшее время предполагается увеличение нашей территории, и у нас появится новая граница в 1400 километров, а линия боевого соприкосновения составляет больше тысячи километров. Для того, чтобы охранять эту границу и отражать атаки, требуется больше личного состава», – отметил он в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

Он также обратил внимание на слова министра обороны Сергея Шойгу о том, что частичной мобилизации подлежат лишь люди с военным опытом. По словам министра, у России огромный мобилизационный ресурс – почти 25 млн человек. Частичной мобилизации подлежит чуть более 1% мобилизационного ресурса. В общей сложности будут призваны 300 тыс. резервистов.

«Затем, после заключения контрактов и переподготовки, резервистов направят в зону боевых действий: кто-то окажется на «передке», кто-то окажется подальше от него. Вторые займутся обеспечением работы военно-гражданских администраций. Работы много, и людей нужно много», – подчеркнул военный эксперт.

В свою очередь донецкий политолог Владимир Корнилов считает, что тем самым России удастся ликвидировать диспаритет с ВСУ на линии фронта. «Многие говорили о том, что имеющейся группировкой сил мы не можем вести полноценные боевые действия с противником, который провел несколько волн мобилизации и напичкивается западными видами оружия. Теперь этот диспаритет будет ликвидирован», – сказал политолог газете ВЗГЛЯД.

«В то же время на освобожденных территориях сейчас все говорят о референдумах. Люди ждут голосование, к нему готовятся. Подавляющее большинство местных жителей надеются, что они наконец-то станут частью большой России. И я уверен, люди пойдут голосовать несмотря на постоянные обстрелы со стороны ВСУ», – считает Корнилов.

Эксперты также напоминают, что Путин поручил правительству и Министерству обороны в полном объеме и в кратчайший срок определить правовой статус добровольцев, а также бойцов подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Он должен быть таким же, как и у кадровых военнослужащих российской армии, включая материальное, медицинское обеспечение, социальные гарантии. Особое внимание должно быть уделено организации снабжения добровольческих формирований и отрядов народной милиции Донбасса техникой и снаряжением.

«Это крайне необходимое выступление главы государства. Нынешние действия, наряду с необходимыми управленческими и кадровыми решениями в Минобороны и ОПК, обеспечат достижение победы на территории Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. «Особенно важно то, что теперь будет определен статус военнослужащих из ЛНР и ДНР, а также других освобожденных территорий. Это поможет решить вопрос с обеспечением данной группировки войск всем необходимым», – считает собеседник.

Кроме того, как считает лидер Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер, «теперь у России появится возможность не только укрепить имеющиеся границы, но и продвинуться в сторону Николаева, Одессы, Приднестровья и Харьковской области». «На этих территориях также живут русские люди, которые мечтают стать частью большой России», – подчеркнула она в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

«Для жителей освобожденных территорий референдумы и частичная мобилизация – это серьезный шаг для осуществления их планов и желаний стать частью России. Мы в очередной раз получили подтверждение тому, что действия России – не пиар-акция. Поддержка референдумов – ответственное и продуманное политическое решение с серьезными последствиями», – сказала она.

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При этом в ДНР также допускают, что принятые президентом России решения ускорят ход СВО. «Сегодня мы наблюдаем, что наступательные действия союзных войск замедлились в связи с тем, что ВСУ получают огромное количество видов западных вооружений. Я думаю, что озвученные сегодня Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу решения назрели давно», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

По его словам, заявления Путина и Шойгу в республике оценивают положительно. «Более серьезное вмешательство России в конфликт станет серьезным подспорьем для освобождения наших территорий», – подчеркнул собеседник. Что касается проведения референдумов, то Бердичевский не исключает провокаций со стороны Украины. «Мы не расслабляемся ни на день. Задача номер один сейчас – обезопасить население во время проведения голосования. Соответствующие меры будут приняты», – подчеркнул депутат.

Активно к референдуму и развитию боевых действий готовятся и в Запорожской области. «Это решение станет большим подспорьем в решении задач специальной военной операции. Это не значит, что всех мобилизованных россиян отправят на передовую. В первую очередь они смогут разгрузить тех, кто находится, например, на блокпостах и обеспечивает безопасность в тылу освобожденных территорий и народных республик», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Отдельно Рогов обратил внимание на то, какие меры безопасности будут приняты во время проведения референдумов на освобожденных территориях, в частности в Запорожской области. «Решение о многодневном голосовании принято из соображений безопасности его участников. Кроме того, у нас введен режим контртеррористической операции, применяются все возможные силы и средства для того, чтобы ни один враг или террорист не смог совершить преступления и помешать волеизъявлению», – уточнил он.

«Также расширена и усилена группировка ПВО, артиллерийских бригад. Это дает нам уверенность в том, что враг не сможет проломить, прорвать линию фронта. Сколько раз они ни пытались сделать это раньше, все заканчивалось огромными потерями противника. Но украинский режим все кидает и кидает людей на убой», – заметил собеседник.

«Более того, мы видим, что вне зависимости от того, проводится у нас референдум или нет, ВСУ непрерывно обстреливают как жилые дома, так и инфраструктурные объекты. На фоне этого у большинства запорожцев сохраняются категорично пророссийские настроения. Именно поэтому было принято решение о референдуме. Дальше тянуть некуда», – сказал Рогов.

«Люди хотят быть в России, они готовы за это желание воевать.

Кроме того, они видят в российской армии своих защитников. Недавно мы доставили в воинское расположение различную помощь общей стоимостью порядка 20 млн рублей. И большую часть этих денег собрали жители Запорожской области – предприниматели и простые люди», – рассказал Рогов.

«На сегодняшний день более 3,5 тыс. запорожцев воюют в составе армии Российской Федерации, получив российское гражданство и подписав контракт. Люди не словом, а делом доказывают, что они русские и хотят быть с Россией не только де-факто, но и де-юре», – подчеркнул собеседник.

Вместе с тем обращение Владимира Путина несет в себе важные внешнеполитические сигналы, считают эксперты. «Заявление президента Путина – своевременное, четкое и продуманное. Озвучено оно накануне выступления американского лидера Джо Байдена на Генеральной Ассамблее ООН. Как сообщали СМИ, сегодня Байден произнесет слова о «крестовом походе» против нас и о всеобъемлющей поддержке иностранных наемников, сражающихся на стороне Украины», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Поэтому можно говорить, что

видеообращение российского лидера стало предостережением для стран Запада от эскалации конфликта.

Кроме того, мы четко понимаем, что сорванные российско-украинские переговоры лежат на совести Вашингтона и Лондона, которые заставили Киев отказаться от достигнутых договоренностей», – убежден собеседник.

«Поэтому Россия будет делать все возможное, чтобы защитить народ Донбасса и других территорий от нелегитимного и враждебного режима. Президент заверил, что мы признаем все новые субъекты, которые захотят присоединиться к России. Причем речь идет не только о Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье. Возможность для вступления в нашу страну есть и у других регионов, которые этого захотят», – резюмировал Данилин.

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