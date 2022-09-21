Путин: Запад превратил украинский народ в пушечное мясо

Президент Владимир Путин уверен, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.

Выступая в среду с телеобращением, глава государства заявил о планах Запада развалить Россию на множество воюющих между собой частей. «И такие планы они вынашивают давно», – передает ТАСС слова Путина.

«Они поощряли банды международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру НАТО вплотную к нашим границам. Они сделали своим оружием тотальную русофобию, в том числе десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России, прежде всего на Украине, которой они готовили участь антироссийского плацдарма, а сам украинский народ превратили в пушечное мясо и толкнули на войну с нашей страной, развязав ее – эту войну – еще в 2014 году, используя вооруженные силы против гражданского населения, организовав геноцид, блокаду, террор в отношении людей, которые отказались признать власть, возникшую на Украине в результате госпереворота», – отметил президент.

По его словам, политика запугивания и насилия в Донбассе со стороны Украины принимает все более варварские формы.

«Политика запугивания, террор, насилие [в Донбассе со стороны Украины] принимают все более массовые, страшные, варварские формы», – заявил российский лидер.

Путин также заявил, что украинские формирования действуют фактически под командованием натовских советников.

«Украину стали еще больше накачивать оружием. Киевский режим пустил в ход новые банды иностранных наемников и националистов, воинские части, обученные по стандартам НАТО и под фактическим командованием западных советников», – заявил Путин.

По его словам, уже после начала специальной военной операции Киев реагировал на предложения России позитивно, но мирное решение не устраивало Запад.

«Уже после начала специальной военной операции, в том числе на переговорах в Стамбуле, представители Киева реагировали на наши предложения весьма позитивно», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Он отметил, что эти предложения прежде всего касались обеспечения безопасности России и ее интересов.

«Но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад, поэтому после достижения определенных компромиссов Киеву было фактически дано прямое указание сорвать все договоренности, Украину стали еще больше накачивать оружием», – сказал Путин.

Ранее президент объявил частичную мобилизацию.