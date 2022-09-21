Владимир Рогов: Запорожцы настроены воевать и голосовать за Россию

«Частичная мобилизация позволит направить больше сил в зоны боевых действий и ускорит освобождение наших земель», – заявил газете ВЗГЛЯД глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Это решение станет большим подспорьем в решении задач специальной военной операции. Это не значит, что всех мобилизованных россиян отправят на передовую. В первую очередь они смогут разгрузить тех, кто находится, например, на блокпостах и обеспечивает безопасность в тылу освобожденных территорий и народных республик», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Мы прекрасно понимаем, что сегодня нам приходится воевать группировкой войск, которая в несколько раз меньше армии противника. Вместе с тем это не мешает нам успешно наступать и освобождать родную землю. Если будет достигнут паритет в количестве людей, участвующих в боевых действиях, это резко сократит наши потери и ускорит процесс освобождения», – убежден собеседник.

Отдельно Рогов обратил внимание на то, какие меры безопасности будут приняты во время проведения референдумов на освобожденных территориях, в частности в Запорожской области. «Решение о многодневном голосовании принято из соображений безопасности его участников. Кроме того, у нас введен режим контртеррористической операции, применяются все возможные силы и средства для того, чтобы ни один враг или террорист не смог совершить преступления и помешать волеизъявлению», – уточнил он.

«Также расширена и усилена группировка ПВО, артиллерийских бригад. Это дает нам уверенность в том, что враг не сможет проломить, прорвать линию фронта. Сколько раз они ни пытались сделать это раньше, все заканчивалось огромными потерями противника. Но украинский режим все кидает и кидает людей на убой», – заметил собеседник.

«Более того, мы видим, что вне зависимости от того, проводится у нас референдум или нет, ВСУ непрерывно обстреливают как жилые дома, так и инфраструктурные объекты. На фоне этого у большинства запорожцев сохраняются категорично пророссийские настроения. Именно поэтому было принято решение о референдуме. Дальше тянуть некуда», – сказал Рогов.

«Люди хотят быть в России, они готовы за это желание воевать. Кроме того, они видят в российской армии своих защитников. Недавно мы доставили в воинское расположение различную помощь общей стоимостью порядка 20 млн рублей. И большую часть этих денег собрали жители Запорожской области – предприниматели и простые люди», – рассказал Рогов.

«На сегодняшний день более 3,5 тыс. запорожцев воюют в составе армии Российской Федерации, получив российское гражданство и подписав контракт. Люди не словом, а дело доказывают, что они русские и хотят быть с Россией не только де-факто, но и де-юре», – заключил собеседник.

Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.

«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Путин.

Он также отметил, что Россия поддержит проведение референдумов на освобожденных территориях. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – указал президент. Он также отметил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.

В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.

Он также добавил, что Украина уже потеряла половину армии, при этом потери ВС России 5937 человек погибшими. «Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения, вернулись в строй и продолжают службу», – добавил министр.

Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России.

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