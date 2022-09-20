У России осенью могут появиться четыре новых региона

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области проведут референдумы о присоединении к России. Голосование начнется уже в эту пятницу, 23 сентября – и продлится пять дней. Ранее опросы показали, что жители этих территорий не только готовы принять участие в этих референдумах, но и намерены голосовать за воссоединение с Россией.

Вечером во вторник глава запорожской администрации Евгений Балицкий сообщил: он обсудил совместное решение о проведении референдума с руководителем ДНР Денисом Пушилиным, его коллегой из ЛНР Леонидом Пасечником и главой Херсонской области Владимиром Сальдо. В итоге было решено провести референдум совместно, передает ТАСС слова Балицкого.

Пасечник в своем Telegram-канале призвал жителей Луганщины проголосовать за воссоединение с Россией, и проинформировал – он намерен обратиться к Владимиру Путину с просьбой как можно скорее решить вопрос о вхождении республики в состав России по итогам плебисцита. «Действительно, медлить нельзя. Киевские нацисты перешли все красные линии: натовские ракеты бомбят наших жителей, устраивают беспощадные теракты. И все это с целью запугать нас, заставить отступить от нашей главной цели», – подчеркнул глава ЛНР.

«Тысячи орудий ежедневно направлены на детей, женщин, стариков - мирных жителей Донбасса... Всего за время войны погибли 9 044 жителя республики, из них 120 дети!» - говорится в обращении главы ДНР Пушилина к президенту и народу России. Руководители обеих республик подчеркивают – вхождение в состав России призвано дать защиту народу Донбасса от киевской агрессии, поддержанной Западом.

Напомним, что по решению Народных советов – парламентов ДНР и ЛНР голосование начнется уже в эту пятницу и продлится до вторника. В тех же числах, с 23 по 27 сентября должен быть организованы референдумы на Херсонщине и в Запорожской области – соответствующие распоряжения подписали главы администраций Сальдо и Балицкий.

С технической стороной голосования трудностей возникнуть не должно, поскольку у России наработан богатый опыт проведения выборов, отметил депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев. «Анонсирован пятидневный формат голосования, и это оптимально – как с точки зрения удобства для жителей, так и из соображений безопасности. Ведь сейчас много беженцев, кто-то не живет по месту регистрации. Также, на участках для голосования не исключены теракты, а при пятидневном формате, а также в условиях выездного и дистанционного голосования, правоохранителям будет легче пресекать действия разного рода злоумышленников», – отметил парламентарий.

«Назначение референдумов на ближайшую неделю стало для Запада неприятной неожиданностью, – продолжает Матвейчев. – Этот ход поставил США и Евросоюз в неудобное положение. В случае вхождения новых территорий в состав России, любая агрессия против них теперь будет трактоваться Москвой как непосредственное нападение на нашу страну».

Как предполагает депутат, при нападении ВСУ и войск НАТО на вошедшие в состав России территории Москва поменяет статус спецоперации на «ведение войны», и это станет катастрофой для Украины. «Мы задействуем все возможности наших Вооруженных сил – и это будет то, с чем ни Киев, ни Запад ни разу не сталкивались», – указал Матвейчев. Если промедлить с референдумами, то ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область окажутся в опасности – они могут подвергнуться атаке ВСУ, пояснил депутат. «Кроме того, объявление даты референдумов успокоило жителей этих регионов, поскольку неопределенный статус территорий плохо сказывался на общественном настроении», – добавил Матвейчев.

«Вхождение ДНР и ЛНР в состав России позволит Донбассу чувствовать себя защищенными», – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. «Мы рассчитывали, что Украина все-таки включит здравый смысл и поймет, что со своими людьми нельзя обращаться как с врагами, – отмечает сенатор. – После первого Минского соглашения, которое было заключено в феврале 2015 года, ничего не изменилось. Более того: начались варварство, обстрелы и бомбардировки. Терпение ЛНР и ДНР иссякло». По мнению Джабарова,

«если ДНР и ЛНР не принять в состав России, там будет резня пострашнее холокоста».

«Нацисты на Украине делают все, чтобы там не пахло русским духом и русским миром. Единственное спасение Донбасса – это возвращение в родную гавань», – подчеркнул сенатор.

«Если Донбасс и освобожденные территории станут частью РФ, то на них будет распространяться наша Конституция, – отмечает Джабаров. – Когда они поймут, что Россия их не бросила и взяла под свою защиту, они будут только счастливы, что наши войска там оставались навсегда».

«Сегодня Россия на этих землях воспринимается как символ помощи и защиты. Люди там почувствовали реальную поддержку со стороны волонтеров, видят строительство новых больниц и школ. Все регионы России выражали им свою солидарность, включились в сбор помощи для жителей освобожденных украинских регионов. И, конечно, Россия – это гарантия определенности. Ни метр земли врагу не отдадим», – подчеркнул директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Коллега Джабарова по Совфеду, замглавы комитета по международным делам Андрей Климов отмечает: западные покровители Киева, безусловно, не признают результаты референдума, но вхождение новых территорий в состав России поменяет их статус. «Западу и Украине придется сделать непростой выбор – либо принять факт того, что это наши территории, и отступить, либо осознать, что они ведут военные действия против России со всеми вытекающими последствиями», – уверен сенатор.

Климов уверен – перемена правового положения станет дополнительной и очень серьезной защитой для людей в Донбассе и на освобожденных территориях. «Одно дело – жить в соседнем с Россией государстве и получать военную поддержку. И совсем другое дело – быть частью РФ и быть под защитой наших армии и флота», – заключил сенатор.

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На это же обстоятельство указывают и военные эксперты. «Вхождение в состав России республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей позволит отправлять туда регулярные армейские части для полноценной защиты полноправных субъектов федерации. Это станет возможно, когда российские власти на всех уровнях примут решение о принятии регионов в состав нашей страны», – подчеркивает доктор военных наук Константин Сивков.

«После вхождения четырех регионов в состав России сперва на их территории должны быть введены пограничные войска и установлена новая госграница РФ. Более того, границу необходимо укрепить, поскольку там будет проходить линия фронта. Нечто подобное у нас есть уже в Калининградской области в силу геополитических обязательств», – отметил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

«Часть ДНР все еще находится под контролем киевской власти. То есть фактически, если территория станет частью РФ, то это будет субъект нашего государства, оккупированный ВСУ», – заметил Перенджиев. Он не исключил, что после референдумов в некоторых приграничных областях могут ввести военное положение.

Когда с Россией воссоединятся новые территории, Россия будет обязаны их защищать так же, как и входящие сейчас в состав страны регионы, подчеркивают эксперты. «Люди, живущие в ДНР, ЛНР, очень хотят определенности, хотят перестать бояться украинских нацистов, которые показали себя недавно во всей красе при проведении «зачисток» в той части Харьковской области, которую они временно оккупировали», – отметил Данилин.

Эксперт сослался на результаты соцопросов, которые показывают – жители ДНР, ЛНР, Херсонщины, Запорожской области понимают, что для киевской власти они давно стали чужими, при этом Россию эти люди считают своей.

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В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уровень поддержки вхождения регионов в Россию находится на историческом максимуме, это следует из данных Республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ). В ДНР готовы принять участие в Референдуме 86% респондентов, в ЛНР – 87%, 83% жителей Запорожской области выразили желание участвовать в референдуме, в Херсонской области – 72% жителей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Данилин обращает внимание на то, что первые соцопросы проводились в конце прошлого месяца и с того момента рейтинги идеи референдума выросли. «Готовность голосовать «за» вступление в состав России, если считать от активной части избирателей, везде превышает 80% и доходит до 93%, что очень хороший показатель. В Херсонской области показатели ниже всего, однако и там они – выше 80. Это говорит о том, даже в Херсоне, который меньше всего пострадал от нацистской военщины – даже там идет серьезный перелом в настроениях. Если еще в марте в центр Херсона многие горожане выходили на улицы с желто-голубыми флагами, то сейчас таких днем с огнем не найдешь, потому что большинство людей теперь там презирают Украину, боятся ее. Для них Россия – как раз «таблетка от страха», – пояснил политолог.