Европа начинает делить Украину

«Киев может потерять треть или половину своей территории». Это не единственный печальный для Украины прогноз, прозвучавший на Западе за последние дни. Почему представители западного руководства наконец стали озвучивать то, что давно пророчат в России? И какой сценарий распада Украины они предвидят?

О перспективах распада Украины в России сейчас говорит едва ли не каждый политолог. С началом СВО (а точнее, после провала стамбульских переговоров) россиянам стало понятно, что украинское государство, отказывающееся демилитаризироваться и денацифицироваться, в нынешних границах не сохранится.

Однако западные политики эту точку зрения старались не транслировать. Ни президенты, ни премьер-министры, ни даже депутаты стран НАТО не говорили о каком-то территориальном распаде – лишь о том, что Украину будут поддерживать до победного над Россией конца.

И казалось бы, в сентябре эта позиция должна была лишь укрепиться – после неудачи российских войск в Харьковской области и слухов о возможной отправке американцами на Украину современных систем ПВО и даже самолетов. Однако вместо этого из Восточной Европы зазвучали пессимистические (по крайней мере, для Украины) предсказания.

Первыми голос подали из Румынии. Бывший министр иностранных дел этой страны Андрей Марга на презентации своей книги заявил, что Украине пора делиться. «Мы находимся в исключительной ситуации. И со всей ответственностью я заявляю о том, что Украина находится в неестественных для нее границах. Она должна отдать Транскарпатию Венгрии, Галицию – Польше, Буковину – Румынии, а Донбасс и Крым – России. Это территории других стран», – заявил он.

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Затем новости пришли из Венгрии. По данным местных СМИ, действующий премьер-министр этой страны Виктор Орбан на закрытой встрече со своими однопартийцами из партии «ФИДЕС» поделился мыслями об украинском будущем – и был куда более пессимистичен, чем Андрей Марга. По крайней мере, относительно площади земель, которую потеряет киевский режим. «Конфликт на Украине может затянуться до 2030 года, и Киев по итогу может потерять треть или половину своей территории», – заявил он.

Не менее интересной в этой истории является реакция Киева. Если на слова Виктора Орбана украинский МИД никак не отреагировал (в конце концов, речь шла о газетной публикации), то Андрея Маргу прокомментировал – но в весьма осторожных словах. «Сожалеем, что экс-министр европейского и демократического государства Марга делает заявления, ставящие под сомнение основные принципы международного права, особенно нерушимость границ. Полное соблюдение этих принципов – основа безопасности и стабильности на континенте», – заявили в украинском посольстве в Румынии. То есть никакой «ливерной колбасы», никаких оскорблений и возмущений.

Конечно, эта реакция может объясняться спецификой страны, которую критикуешь. «Громко поправлять страну ЕС и НАТО Украине нельзя, тем более, что значительная часть помощи ей идет через Румынию. И по числу наемников, воюющих на украинской стороне, румыны среди лидеров. В отличие от немцев, у румын есть национальное достоинство. Как это ни парадоксально звучит», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Однако речь идет не о действующем главе или министре Румынии, а об отставном. Откуда такая вежливость?

Вероятно, она исходит из понимания Киевом новых реалий, на которые традиционное хамство вряд ли будет лучшим ответом. Реалий, в рамках которых Запад признает неизбежность развала украинского государства.

Да, США и Европа продолжают спонсировать Украину – однако объемы этой спонсорской помощи в ближайшее время будут снижаться. Прежде всего из Европы. У населения Старого Света война на Украине и без того уже ассоциируется не столько с «борьбой за демократию» и «защитой всей Европы от российского Мордора», как эту войну преподносит Киев, сколько с теми экономическими проблемами, которые из-за нее возникли в Европе. Жители ряда европейских стран уже тысячами выходят на митинги, требуя от властей прекратить поддерживать Украину и замириться с Россией (поставщиком дешевых энергоносителей) – и это только сентябрь. Что же будет в декабре?

И речь не только о счетах за электроэнергию и отопление для европейских граждан, не только о росте инфляции. По прогнозу Виктора Орбана, из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями, зимой может остановиться до 40% европейской промышленности – а это уже потеря рабочих мест и деиндустриализация.

Есть и другие причины, почему время играет не в пользу Украины и ее территориальной целостности. В частности, разность потенциалов.

Все прекрасно понимают, что несмотря на какие-то локальные успехи потенциал Киева и близко не сравнится с потенциалом Москвы. Украина уже провела мобилизацию, уже бросает все ресурсы на войну – тогда как россияне лишь проводят специальную военную операцию и, по выражению Владимира Путина, «по большому счету всерьез пока ничего и не начинали». И сейчас, судя по начавшимся ударам по украинской инфраструктуре, Москва «всерьез начинает».

А готов ли Запад «всерьез начать»? Сделать войну из региональной по настоящему глобальной – то есть вступить в прямое столкновение с российской армией? Ну или хотя бы продлевать антироссийские санкции? Как верно сказал Орбан, Венгрия будет голосовать против – и не исключено, что после выборов в Италии (где к власти придут противники санкций) и массовых протестов в Европе другие страны тоже не будут гореть желанием некоторые ограничения продлить.

Сказать это ведущие западные лидеры, конечно, открыто не могут – но зачем, когда может сказать кто-то еще?

«Отставные политики часто озвучивают те тезисы, которые не могут позволить себе озвучивать действующие политики. Как правило, таким образом удается выяснить реакцию на сказанное в других странах», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

А тот же Марга – не совсем обычный «отставной». В России его обычно титруют как «бывший министр иностранных дел», однако политик куда больше проработал в системе образования – в том числе и возглавлял профильное министерство. То есть, проще говоря, очень глубоко погружен во внутриполитические и идеологические процессы Румынии – и знает, чего хочет национальная элита. В частности, поживиться на Украине.

«Cвои притязания на части Черновицкой и Закарпатской областей эти страны (Румыния и Венгрия – прим. ВЗГЛЯД) обозначили еще примерно 20 лет назад, но столь откровенны они стали именно сейчас. По всей видимости, решили, что сейчас Украина ослабла настолько, что есть возможность поживиться за ее счет. Причем в любом случае поживиться. Например, если Украине откроют путь в ЕС и НАТО – можно потребовать у нее вернуть территории как условие вступления туда. Если же Россия сможет продвинуться на запад Украины – возникнет естественная причина "спасать своих". Тем более, что венгров и румын на Украине поражали в правах», – говорит Вадим Трухачев.

Пора брать свое.