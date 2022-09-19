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19 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 11:59  |  vz.ru
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Уникальная дефляция помогает удешевлять кредиты

Несмотря на санкции, Россия сдержала рост цен и удешевила кредиты Ведомости/ТАСС
Центробанк продолжает действовать в интересах реальной экономики и уже шестой раз в этом году снизил ставку. Теперь она составляет 7,5%, и экономисты ждут до конца года 7%. Смелость регулятора подпитывается уникальной дефляцией, которая продолжает держаться в России. ЦБ даже улучшил инфляционный прогноз к концу года. России удалось сдержать рост цен и удешевить кредиты под небывалым санкционным давлением. Подробности...
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Послом США в России станет подозрительная личность

Трейси – профессиональный советолог и знает русский язык U.S. Department of State
Многочисленные источники американских СМИ утверждают, что Джо Байден уже определился с кандидатурой нового посла США в России. Якобы им станет Линн Трейси, по ряду причин идеально подходящая для этой должности. Однако некоторые детали биографии Трейси наводят на подозрения об истинном характере ее работы – потенциально опасной для интересов РФ. Подробности...
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Россия нашла гуманный метод борьбы с украинским подпольем

Всех доставили до блокпоста, зачитали каждому, в чем он обвиняется, и отправили пешком на подконтрольную Киеву территорию t.me/rian_ru
На освобожденных территориях Украины начали применять такую меру борьбы с диверсантами, как выдворение «неблагонадежных граждан». Подобная практика существовала в СССР. Насколько эффективен этот инструмент для пресечения террористической деятельности? Какие ситуации могут дискредитировать практику выдворения? Подробности...
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Европа начинает делить Украину

«Украина находится в неестественных для нее границах», считают в Румынии t.me/medvedev_telegram
«Киев может потерять треть или половину своей территории». Это не единственный печальный для Украины прогноз, прозвучавший на Западе за последние дни. Почему представители западного руководства наконец стали озвучивать то, что давно пророчат в России? И какой сценарий распада Украины они предвидят? Подробности...
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Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
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Казахстан идет по грани

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Нужно быть готовыми к тому, что в предстоящие месяцы Казахстан немного «потрясет» и отдельные проявления смогут вызывать в России подозрительность. Принципиальное значение имеет способность отделить главное от второстепенного. Подробности...

Энергетический кризис отправляет Европу в «темные века»

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Нынешней зимой в Европе будет темно и холодно. И не факт, что весна принесет свет и тепло. Мир вступает в эпоху высоких цен на природные ресурсы, которых у амбициозных европейцев нет, не было и не будет. Подробности...
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Нужно ли России вступаться за Армению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Можно долго рассуждать о том, как Москва работает с армянским гражданским обществом, но это не ее задача поддерживать в армянах инстинкт самосохранения. Подробности...
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Как Хрущев покорил Америку

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Луганск и Херсон подверглись украинской террористической атаке

В пятницу на третьем этаже в здании генпрокуратуры ЛНР в центре Луганска прогремел взрыв. В результате погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал произошедшее терактом.<br>Также в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее пяти ракет HIMARS
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Карл III официально провозглашен королем Британии

В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
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Россия восстановила мемориал «Саур-Могила» в ДНР

В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    «Украина находится в неестественных для нее границах», считают в Румынии
    		   19 сентября 2022, 11:46
    Фото: t.me/medvedev_telegram
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Киев может потерять треть или половину своей территории». Это не единственный печальный для Украины прогноз, прозвучавший на Западе за последние дни. Почему представители западного руководства наконец стали озвучивать то, что давно пророчат в России? И какой сценарий распада Украины они предвидят?

    О перспективах распада Украины в России сейчас говорит едва ли не каждый политолог. С началом СВО (а точнее, после провала стамбульских переговоров) россиянам стало понятно, что украинское государство, отказывающееся демилитаризироваться и денацифицироваться, в нынешних границах не сохранится.

    Однако западные политики эту точку зрения старались не транслировать. Ни президенты, ни премьер-министры, ни даже депутаты стран НАТО не говорили о каком-то территориальном распаде – лишь о том, что Украину будут поддерживать до победного над Россией конца.

    И казалось бы, в сентябре эта позиция должна была лишь укрепиться – после неудачи российских войск в Харьковской области и слухов о возможной отправке американцами на Украину современных систем ПВО и даже самолетов. Однако вместо этого из Восточной Европы зазвучали пессимистические (по крайней мере, для Украины) предсказания.

    Первыми голос подали из Румынии. Бывший министр иностранных дел этой страны Андрей Марга на презентации своей книги заявил, что Украине пора делиться. «Мы находимся в исключительной ситуации. И со всей ответственностью я заявляю о том, что Украина находится в неестественных для нее границах. Она должна отдать Транскарпатию Венгрии, Галицию – Польше, Буковину – Румынии, а Донбасс и Крым – России. Это территории других стран», – заявил он.

    Затем новости пришли из Венгрии. По данным местных СМИ, действующий премьер-министр этой страны Виктор Орбан на закрытой встрече со своими однопартийцами из партии «ФИДЕС» поделился мыслями об украинском будущем – и был куда более пессимистичен, чем Андрей Марга. По крайней мере, относительно площади земель, которую потеряет киевский режим. «Конфликт на Украине может затянуться до 2030 года, и Киев по итогу может потерять треть или половину своей территории», – заявил он.

    Не менее интересной в этой истории является реакция Киева. Если на слова Виктора Орбана украинский МИД никак не отреагировал (в конце концов, речь шла о газетной публикации), то Андрея Маргу прокомментировал – но в весьма осторожных словах. «Сожалеем, что экс-министр европейского и демократического государства Марга делает заявления, ставящие под сомнение основные принципы международного права, особенно нерушимость границ. Полное соблюдение этих принципов – основа безопасности и стабильности на континенте», – заявили в украинском посольстве в Румынии. То есть никакой «ливерной колбасы», никаких оскорблений и возмущений.

    Конечно, эта реакция может объясняться спецификой страны, которую критикуешь. «Громко поправлять страну ЕС и НАТО Украине нельзя, тем более, что значительная часть помощи ей идет через Румынию. И по числу наемников, воюющих на украинской стороне, румыны среди лидеров. В отличие от немцев, у румын есть национальное достоинство. Как это ни парадоксально звучит», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    Однако речь идет не о действующем главе или министре Румынии, а об отставном. Откуда такая вежливость?

    Вероятно, она исходит из понимания Киевом новых реалий, на которые традиционное хамство вряд ли будет лучшим ответом. Реалий, в рамках которых Запад признает неизбежность развала украинского государства.

    Да, США и Европа продолжают спонсировать Украину – однако объемы этой спонсорской помощи в ближайшее время будут снижаться. Прежде всего из Европы. У населения Старого Света война на Украине и без того уже ассоциируется не столько с «борьбой за демократию» и «защитой всей Европы от российского Мордора», как эту войну преподносит Киев, сколько с теми экономическими проблемами, которые из-за нее возникли в Европе. Жители ряда европейских стран уже тысячами выходят на митинги, требуя от властей прекратить поддерживать Украину и замириться с Россией (поставщиком дешевых энергоносителей) – и это только сентябрь. Что же будет в декабре?

    И речь не только о счетах за электроэнергию и отопление для европейских граждан, не только о росте инфляции. По прогнозу Виктора Орбана, из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями, зимой может остановиться до 40% европейской промышленности – а это уже потеря рабочих мест и деиндустриализация.

    Есть и другие причины, почему время играет не в пользу Украины и ее территориальной целостности. В частности, разность потенциалов.

    Все прекрасно понимают, что несмотря на какие-то локальные успехи потенциал Киева и близко не сравнится с потенциалом Москвы. Украина уже провела мобилизацию, уже бросает все ресурсы на войну – тогда как россияне лишь проводят специальную военную операцию и, по выражению Владимира Путина, «по большому счету всерьез пока ничего и не начинали». И сейчас, судя по начавшимся ударам по украинской инфраструктуре, Москва «всерьез начинает».

    А готов ли Запад «всерьез начать»? Сделать войну из региональной по настоящему глобальной – то есть вступить в прямое столкновение с российской армией? Ну или хотя бы продлевать антироссийские санкции? Как верно сказал Орбан, Венгрия будет голосовать против – и не исключено, что после выборов в Италии (где к власти придут противники санкций) и массовых протестов в Европе другие страны тоже не будут гореть желанием некоторые ограничения продлить.

    Сказать это ведущие западные лидеры, конечно, открыто не могут – но зачем, когда может сказать кто-то еще?

    «Отставные политики часто озвучивают те тезисы, которые не могут позволить себе озвучивать действующие политики. Как правило, таким образом удается выяснить реакцию на сказанное в других странах», – поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    А тот же Марга – не совсем обычный «отставной». В России его обычно титруют как «бывший министр иностранных дел», однако политик куда больше проработал в системе образования – в том числе и возглавлял профильное министерство. То есть, проще говоря, очень глубоко погружен во внутриполитические и идеологические процессы Румынии – и знает, чего хочет национальная элита. В частности, поживиться на Украине.

    «Cвои притязания на части Черновицкой и Закарпатской областей эти страны (Румыния и Венгрия – прим. ВЗГЛЯД) обозначили еще примерно 20 лет назад, но столь откровенны они стали именно сейчас. По всей видимости, решили, что сейчас Украина ослабла настолько, что есть возможность поживиться за ее счет. Причем в любом случае поживиться. Например, если Украине откроют путь в ЕС и НАТО – можно потребовать у нее вернуть территории как условие вступления туда. Если же Россия сможет продвинуться на запад Украины – возникнет естественная причина "спасать своих". Тем более, что венгров и румын на Украине поражали в правах», – говорит Вадим Трухачев.

    Пора брать свое.


     
     
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