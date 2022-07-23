Почему Россия не развалится, как Советский Союз

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23 июля, суббота  |  Последнее обновление — 14:21  |  vz.ru
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Благополучие Европы зависит от исправности «канадских» турбин

Газпром удивил Запад тем, что запустил газопровод после ремонта Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Того, чего так боялась Германия последние несколько недель, не произошло. Газопровод «Северный поток – 1» не остановился, а вновь запущен после ежегодной плановой профилактики. Что происходит с задержанной канадскими властями турбиной и может ли российский газопровод быть все равно остановлен по каким-либо новым причинам? Подробности...
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Почему у России появилось пять новых недругов

Греция оказалась в числе недружественных России государств Zuma/ТАСС
Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия пополнили список стран, которых Россия признает недружественными. Что стало причиной включения их в перечень? Какие последствия для самих стран повлечет новый статус? Какие еще государства в перспективе рискуют попасть в список недружественных? Подробности...
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Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
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Россия затронула самый чувствительный нерв Израиля

Российско-израильские отношения переживают кризис dpa/Global Look Press
Россия может оказаться первой в мире страной, изгнавшей со своей территории одну из важнейших для Израиля организаций – агентство «Сохнут». Чем занимается эта организация, почему ее деятельность за пределами Израиля критически важна для еврейского государства и какие причины могли вызвать недовольство Москвы по данному поводу? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Почему Россия не развалится, как Советский Союз

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Народы России почувствовали ток единой истории. Общую миссию, святую задачу. Если бы России не было, она бы возникла прямо сейчас. Подробности...

Кто достоин титула «страна-спонсор терроризма»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Признавать США спонсором терроризма с политической точки зрения не совсем разумно. Нам еще вести переговоры по глобальным вопросам, включая урегулирование украинского кризиса. Но на роль спонсора терроризма есть и другой, не менее достойный кандидат. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Для понимания мира после Украины нужен взгляд инопланетянина

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
За 1941 годом следует 1945-й, за 1979-м – 1989-й. Конфликт 08.08.08 сменился крымской эйфорией, а мировая радость от русского футбольного гостеприимства случилась всего лишь четыре года назад. Не стоит думать, что история вдруг слезет с карусели. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
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Худший и лучший президенты США (в одном лице)

Новые враги России

Новая военная реальность для Днепра

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Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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Всю Европу охватили лесные пожары

Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
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Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какой традиционный русский безалкогольный напиток вы употребляете чаще всего?
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    Почему Россия не развалится, как Советский Союз

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		23 июля 2022, 13:45

    Не получается у НАТО и Украины победить Россию на поле боя. Уже и оружие новое подвезли. И солдат новых намобилизовали. А всё равно союзные войска РФ, ЛНР и ДНР занимают город за городом, в то время как вооружённые формирования Украины медленно отползают на запад. И военные эксперты, в том числе эксперты НАТО, не видят реальной возможности переломить ход боевых действий и предрекают Украине военное поражение.

    Но всё будет хорошо – говорят заукраинские пропагандисты. Потому что Россия… сама развалится! Кучно пошли заявления о разделе и распаде Российской Федерации: престарелый Лех Валенса решил сократить Россию до 50 миллионов, Арестович влажно мечтает о том, как будет пить кофе в Москве и обсуждать дипломатические отношения с Новгородской республикой, в парламенте США назначили слушания о разделе России, и так далее. Похоже, откопали старую замшелую методичку.

    Мало того, что «охотники» делят шкуру ещё совсем не убитого медведя (пока медведь надирает задницу их прокси-войскам на Донбассе), они ещё и мечтают, что медведь сам себя убьёт или разделится на десятки маленьких и неопасных медвежат, на таких вот панд, которых можно будет тискать, водить на поводке и показывать в зверинце. А что? – говорят они, – с Советским Союзом же получилось! Мощная мировая империя распалась, разделилась, сама, без войны, а элиты новообразованных из кусков империи государств встали на колени и принесли присягу верности США. Можем повторить!

    Успокаивают своё население, да и себя тешат пустыми иллюзиями. Потому что повторения не будет. Россия никуда не денется и не развалится. Наоборот, немножко прирастёт территориями и населением. Сначала тут, потом там. Не то чтобы СССР вернётся. Такое не возвращается. Но и нового распада тоже не будет. Такое не повторяется. Грузовик с конфетами больше не перевернётся на американской улице. Подарков от истории больше не будет. Какой-то украинский депутат заявил, что надо поддержать «стремление кавказских народов к независимости от России». Потому что кавказцы, якобы, до сих пор спят и видят, как бы им отделиться. Ну да, ну да.

    По поводу отделения, например, Дагестана давно и верно сказал Расул Гамзатов: Дагестан в состав России добровольно не входил, и добровольно из России не выйдет! Я всю свою жизнь наблюдаю за этническими противоречиями, конфликтами в СССР и России. И вот что я скажу:

    специальная военная операция не расколола, а, напротив, сплотила Российскую Федерацию. Особенно её национальные регионы и окраины.

    Раскололось, может быть, столичное «культурное» общество, из тех, что сидят по кофешопам, да ходят на выставки современного искусства. Вот там может быть – да, распад и трагедия. Там осуждение «путинских» патриотов, «нет войне» и пораженчество, замаскированное под пацифизм.

    А в Дагестане пацифистов нет. Дагестан посылает своих мужчин на фронт, ждёт их домой и желает нашей победы. Кофешопы никого никуда не посылают, их и не просит никто никуда ехать, мобилизации ведь нет, но кофешопы очень «страдают» от войны, а Дагестан, сыны которого сражаются и погибают, не ноет, а воюет. Никто не собирается никуда отделяться. Напротив, народы России почувствовали ток единой истории. Общую миссию, святую задачу. Если бы России не было, она бы возникла прямо сейчас. Оказалась верной политика российского федерализма. Более того, именно несимметричная федерация, в которой субъекты имеют разный статус и особенности в наименовании, отношениях с центром и так далее. А сколько кричали адепты унитарного государственного устройства, что нужно всё переделать, нарезать территории квадратами на губернии! Сейчас бы это нам аукнулось. Но хватило мудрости сохранить федерацию. И теперь это вышло в плюс.

    Давайте честно признаем: субъекты Российской Федерации имеют больше реальных прав и возможностей, чем полностью несуверенные «государства», состоящие в НАТО и Евросоюзе! Венгрия захотела сохранить то, что мы бы назвали «культурной автономией», минимальной степенью автономности субъекта, Венгрия сказала, что как бы вот у нас семья, а мультигендерность – это немножко не наше. Мы, например, христиане. И начала получать по голове.

    У нас в Чеченской Республике не то, что семейные ценности и национальные обычаи защищены, у нас по три мечети на село, регион выглядит как место мусульманского паломничества. Талибы и моджахеды, наверное, оказываясь в Чечне, завидуют и говорят: да тут полный шариат! И, что интересно, при этом не надо ни с кем воевать и подрывать автобусы с мирными пассажирами.

    Поддержка спецоперации в Чечне абсолютная и искренняя. Плакаты с Z, добровольцы, регулярные репортажи по местному телевидению. В Грозном тоже есть кофейни. Но если вы там начнёте вещать что-то вроде «нет войне», то вряд ли найдёте благодарных слушателей. Люди подумают, а то и скажут: ты дурак или трус? Нас вынудили воевать, мы защищаем свою страну, свой образ жизни. И что мы должны – сдаваться? Чеченцы никогда не были трусами. И когда воевали против России (начиная с царских времён), и когда воевали за Россию (опять же, начиная с царских времён).

    Можете назвать меня идеалистом, но правда ведь то, что в России-Евразии все народы могут жить сообразно своим обычаям, своей вере, со своим языком и всей своей самобытностью. А в Европе-Евросоюзе нет! На Западе все должны думать одинаково, чтить одинаковые «ценности», жить в одних и тех же рамках! Где же настоящая свобода – свобода народов? И почему народы России должны захотеть променять свою реальную свободу на эфемерные «свободы» западного мира?

    Не только кавказские, но и все прочие народы России стали ближе друг другу. Может, москвичи хотели бы «отделиться» (и то не вся Москва, а всего-то несколько кофешопов, театров и галерей). Да кто ж ей даст? Москва в тесном кольце друзей-регионов, никуда ей от России не деться.

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