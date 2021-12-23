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23 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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Европа напрасно понадеялась на американский СПГ

Продавцы американского газа решили заработать в Европе Issei Kato/Reuters
Американский сжиженный природный газ выглядит спасителем Европы от обострения газового кризиса. Именно так расценили в ЕС новости о том, что танкеры с СПГ из США неожиданно развернулись по пути в Азию и направились в Европу. Газпром же, напротив, пытаются обвинить в рекордном росте цен на газ в ЕС из-за сокращения поставок по газопроводу «Ямал – Европа». Но в реальности дело обстоит с точностью до наоборот. Подробности...
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Россия и США подошли к созданию нового порядка в Евразии

Москва заявила о формировании трех треков переговоров по гарантиям безопасности Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Москва и Вашингтон заявили о готовности начать переговоры по гарантиям безопасности в начале 2022 года. Однако в США сразу оговорились, что в российских предложениях есть «некоторые непроходные элементы». Какие вопросы Вашингтон может посчитать неприемлемыми и как Москве на это реагировать? Подробности...
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Сестра «Авроры» едва не поменялась судьбой с «крейсером революции»

Знаменитый силуэт – но это не «Аврора», это «Диана» Public domain
Сто двадцать лет назад, 23 декабря 1901 года, в состав ВМФ Российской империи был зачислен крейсер «Диана». В истории этот корабль остался в тени своей знаменитой «сестры» – «Авроры», «крейсера революции». Однако его судьба в чем-то даже более интересна, тем более «Диана» в какой-то момент могла занять место «Авроры». Подробности...
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Как Эрдоган отреагирует на ультиматум Кадырова

«Открыто обращаюсь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь!» – призвал Кадыров Zuma/ТАСС, Саид Царнаев/РИА Новости
В Кремле назвали вполне объяснимой жесткую реакцию Рамзана Кадырова на появление в Турции парка имени лидера сепаратистов Джохара Дудаева. Таким образом Москва довела до сведения Эрдогана свою позицию. Но проблема в том, что этот парк Дудаева далеко не первый из появившихся в Турции. Что почитание человека, виновного в гибели десятков тысяч мирных граждан России, говорит об истинных намерениях Анкары? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Как Турция будет выживать после кризиса

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Ослабленная Анкара будет иметь меньше ресурсов на активную внешнюю политику в Сирии, Ливии, Закавказье и Средней Азии. С другой стороны, если экономические реформы Эрдогана не дадут результата, ближе к выборам он может предпринять новые наступательные действия. Подробности...

Какие «синие линии» НАТО может обозначить России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Запад может выставить восемь трудновыполнимых или совсем неприемлемых требований вроде отказа от поддержки Донбасса, приема в НАТО Грузии и Молдавии, размещения военных баз в Прибалтике. Разговаривать придется, но для более предметного обсуждения на западных «партнеров» лучше надавить. Подробности...
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Какой смысл вообще о чем-то договариваться с США

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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    Как Эрдоган отреагирует на ультиматум Кадырова

    «Открыто обращаюсь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь!» – призвал Кадыров
    		   23 декабря 2021, 12:06
    Фото: Zuma/ТАСС, Саид Царнаев/РИА Новости
    Текст: Анастасия Заводовская,
    Андрей Резчиков,
    Михаил Мошкин

    В Кремле назвали вполне объяснимой жесткую реакцию Рамзана Кадырова на появление в Турции парка имени лидера сепаратистов Джохара Дудаева. Таким образом Москва довела до сведения Эрдогана свою позицию. Но проблема в том, что этот парк Дудаева далеко не первый из появившихся в Турции. Что почитание человека, виновного в гибели десятков тысяч мирных граждан России, говорит об истинных намерениях Анкары?

    Москва по дипломатическим каналам довела до Анкары свое неодобрение из-за присвоения имени лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева парку в одном из турецких городов. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы, мягко говоря, не одобряем подобные наименования», – цитировал Пескова ТАСС.

    Представитель Кремля также отметил, что реакция главы Чечни Рамзана Кадырова на появление «парка Дудаева» в Турции была эмоциональной, но вполне объяснимой. Напомним, что во вторник Кадыров, комментируя решение турецких властей, заявил, что объявляет ультиматум президенту этой страны. «Открыто обращаюсь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! – написал Кадыров в своем Telegram-канале. – Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной».

    Глава северокавказской республики подчеркнул, что не представляет себе, как бы Россия могла поступить аналогичным образом по отношению к турецкому руководству и приютила бы «целую организованную банду, которая, к примеру, совершила теракт в Турции и убила президента. «А иначе, пока в Турции находят убежище разыскиваемые бандиты и отморозки, пока они открыто устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов, причастных к гибели тысяч мирных граждан, мы оставляем за собой право на ответные действия», – подчеркнул глава Чечни. Кадыров заявил: логично и «политически зеркально» с российской стороны было бы увековечивание в Грозном имени основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, который отбывает пожизненное заключение в Турции.

    В курдской диаспоре, впрочем, пока не спешат поддержать предложение Кадырова. «В Краснодарском крае есть места компактного проживания курдов, даже села есть. Есть большие общины в Ярославской области и в Саратове», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель сирийских курдов Джавад Мухаммад. Но, подчеркнул он, называть скверы в честь Оджалана пока не резон даже там, где живут российские курды. «Не надо реагировать так резко, лучше подождать месяц, два. Ситуация в Турции неоднозначная. У них очень плохое экономическое положение. Лира падает к доллару, фактически это означает падение режима Эрдогана. Поэтому пока лучше успокоиться и посмотреть, что будет дальше», – заметил Мухаммад.

    Как уже говорилось выше, по мнению пресс-секретаря президента России, эмоциональную реакцию Кадырова, включая предложение ответить сквером Оджалана на сквер Дудаева – вполне можно объяснить. Чечня пережила «несколько войн, которые были спровоцированы, начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России». «Одним из террористов, который это делал, был в какой-то момент их предводитель Дудаев», – подчеркнул представитель Кремля.

    По оценке историков и непосредственных участников событий в Чечне конца прошлого века, генерал-майор советских ВВС Дудаев – который в 1990 году встал во главе сепаратистского движения и был провозглашен «президентом Чеченской республики Ичкерия» – несет полноту ответственности за тяжелейший социально-политический кризис 1991-1994 годов и изгнание некоренного населения. Режим во главе с Дудаевым вверг республику в войну 1994-1996 годов – одним из итогов «первой чеченской» стала гибель от 25 до 30 тысяч мирных жителей и превращение «Ичкерии» в очаг международного терроризма. Напомним, что «Чеченская республика Ичкерия» признана в России террористической структурой.

    При этом отметим, что

    увековечение Дудаева в странах ближнего и дальнего зарубежья началось сразу же после ликвидации «президента» в ходе спецоперации в 1996-м.

    В том же году мэрия Риги переименовала Аллею Космонавтики в Аллею Джохара Дудаева. В 1998 году в Вильнюсе открылся сквер с памятником «борцу за свободу». Улица Дудаева существует в городе Горажде в мусульманской части Боснии и Герцеговины. Более масштабно выступили власти Польши. В 2005-м в Варшаве появилась площадь Дудаева – заметим, что решение приняли представители ныне правящей партии «Право и справедливость» при личной поддержке мэра (впоследствии президента) Леха Качиньского. Еще большую заботу о памяти лидера ичкерийских сепаратистов проявили власти Западной Украины. Уже в 1996 году улица Дудаева появилась в Ивано-Франковске, тогда же во Львове, а сравнительно недавно, в 2015-м – в городе Хмельницком.

    Что касается Турции, то город Кёрфез в провинции Коджаэли, где сейчас появился парк имени Дудаева, был далеко не первым турецким муниципалитетом, проявившим подобную инициативу. Судя по картам Google, по всей Турции, включая столичную Анкару, существует почти два десятка объектов с названием «парк Дудаева» или «парк Джохара Дудаева». Причем местоположение этих парков отнюдь не связано с местами проживания чеченских общин в Турции: они в основном сосредоточены в провинциях Анатолии – Малой Азии, ближе к востоку, а парков довольно много в окрестностях Стамбула, в уже упомянутой провинции Коджаэли. Впрочем, например, в городе Кайсери – центре одноименной провинции в Центральной Анатолии, где есть поселения чеченцев – парк Дудаева существует как минимум с начала 2000-х. Как сообщали местные СМИ, в 2007-м городские власти провели его реконструкцию.

    Но как бы то ни было, на продолжающееся увековечение главаря террористической структуры нельзя не реагировать, уверены в Грозном. Экс-депутат парламента Чечни, глава местного отделения «Справедливой России» Султан Денильханов говорит, что в ответ на действия Турции можно активизировать работу по международному признанию геноцида армян.

    Появление очередного парка Дудаева собеседник назвал результатом «необдуманной политики» турецких властей. «Дудаев предал нас, вел игры по развалу Советского Союза, сделал народы Чеченской Республики разменной монетой. Я считаю, что

    Дудаев был убийцей народов Чеченской Республики. И вдруг его увековечивают в Турции!

    Это политическая игра. Турция в прошлом прикрывала всех, кто сбегал с Кавказа. А сейчас с подобными инициативами выступают те, кто хочет разрушить союз, который складывается между Россией и Турцией».

    Другие страны, где уже существуют улицы и другие топонимические объекты в честь Дудаева, например, в Прибалтике, поступали таким образом по указке, уверен собеседник. «Эти натуральные «шавки» всегда так делали. Это карликовые государства, которые мнят себя великими. Разговаривать, а тем более отвечать им на это, вообще не нужно. Карлик всегда мечтает быть великим, влиять на политику», – добавил политик.

    Что касается Турции, то у Москвы и Анкары хорошие отношения в сфере экономики, развивающиеся отношения в сфере безопасности, однако в вопросах геополитических и идейно-ценностных наши интересы далеко не всегда совпадают, указал доцент Дипломатической академии МИД России, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Аватков. «Турция и в 90-е годы, и сегодня являлась и является прибежищем боевиков различных мастей, в том числе и сбежавших из России во время войны в Чечне. Многие из этих боевиков по сей день проживают в Турецкой республике, активно способствуют ухудшению взаимодействия между Россией и Турцией», – рассказал востоковед.

    «Такого рода шаги, как открытие парка имени Дудаева, кстати, уже не первого в Турции, однозначно требуют жесткой реакции со стороны России,

    особенно на фоне попыток Запада и других держав, в том числе и самой Турции, влиять на внутриполитическое поле России, на тюркские регионы России и на регионы Северного Кавказа. Требования Рамзана Кадырова о жесткой реакции вполне логичны и обоснованы», – считает Аватков.

    Эксперт также рассказал, что многие круги в Турецкой республике активно поддерживали и поддерживают сепаратизм российских регионов, навязываемый извне. «В частности, глава турецкой оппозиционной «Хорошей партии» (IYI) Мераль Акшенер не так давно заявила о том, что она чтит и помнит Дудаева», – напомнил Аватков.

    Президент независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский уверен – назвать парк именем Дудаева не было каким-то отдельным недружественным шагом Турции по отношению к России, это лишь одно из проявлений ее политики. «Турция плевать хотела на все, что ей говорят. Турецкие власти делают, что они хотят, и демонстрируют, кто в доме хозяин, уверенно и последовательно», – подчеркнул Сатановский.

    «Простите, убить посла России, а потом завести следствие в тупик, сделать все, чтобы заморочить голову российской стороне в самой наглой и оскорбительной форме – это еще более недружественный шаг. А до того сбить наш самолет и в качестве извинений сказать потрясающее слово: «Проехали». Именно это было «извинениями» Эрдогана. Шушинское соглашение и вторая карабахская война, создание организации тюркских государств и так далее», – перечислил эксперт.

    «Турция разбирает на части тот конструктор, который назывался Российская империя, потом Советский Союз. И с удовольствием разберет тот, который сейчас называется Российская Федерация. О чем, кстати, и говорит опубликованная карта с тюркскими регионами России и радостным Эрдоганом, о чем говорят все турецкие учебники и вся турецкая политика на постсоветском пространстве», – считает востоковед.

    «Русских в турецком толковом словаре называют «московскими гяурами» (неверными – прим. ВЗГЛЯД). Это не самое комплементарное, что можно было придумать. Это четкая, продуманная, последовательно проводимая в жизнь политика», – заключил Сатановский.

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