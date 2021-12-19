Анкара заявила о попытках «центров силы» рассорить Россию и Турцию

Убийство посла России в Анкаре Андрея Карлова выявило наличие многих центров силы, которые хотят подорвать турецко-российское сотрудничество, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Как заявил Чавушоглу в связи с пятой годовщиной убийства посла, Турция «считает, что совместные усилия по улучшению отношений» двух стран «являются данью уважения памяти господина Карлова и его вклада в них». Министр отметил, что «прошло пять лет после гибели посла Андрея Карлова в результате коварного убийства». По его словам, это было «атакой на турецко-российскую дружбу», но страны «не попали в эту ловушку», а «те, кто хотел навредить турецко-российской дружбе, были разочарованы», передает РИА «Новости».

Чавушоглу подчеркнул, что нападение на Карлова было террористическим актом, «терроризм в его бесчеловечной жестокости не имеет расы, религии, языка». По его словам, «Турция лучше всех понимает эту боль, так как в недавнем прошлом потеряла наибольшее число дипломатов, ставших жертвами террора» – речь идет об убитых в 1970–1980-е годы боевиками Армянской секретной армии освобождения Армении (ASALA).

За прошедшие пять лет отношения России и Турции динамично развивались как на двустороннем, так и на региональном уровне, сказал министр. В 2021 году торговый оборот приблизится к 30 млрд долларов. Ожидается, что Турцию за год посетят около 5 млн российских туристов, с января по октябрь их было 4,3 млн. Чавушоглу также отметил проекты в сфере энергетики – газопровод «Турецкий поток» и АЭС «Аккую».

Весной суд в Анкаре приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве Карлова к пожизненному лишению свободы, трое из них признаны виновными непосредственно в убийстве. Девять обвиняемых приговорены к тюремному заключению на сроки от 5 до 15 лет. Пятеро фигурантов оправданы судом. Дела остальных обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, были выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». СМИ сообщали, что нападавший был застрелен турецкой полицией.