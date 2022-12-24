Отпустите Советский Союз

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Экспорт газа в Китай повышает зарплаты в российской провинции

Россия запустила в работу крупнейшее месторождение газа в Сибири ПАО "Газпром"/ТАСС
На фоне резкого обвала газового экспорта в Европу Россия запускает на полную мощность крупнейшее в Сибири месторождение – Ковыктинское. Это даст возможность не только нарастить экспорт газа в Китай. Куда более важно и прибыльно – наладить переработку газа в России и создать в российских же регионах высокооплачиваемые рабочие места. Подробности...
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О чем Дмитрий Медведев говорил с Си Цзиньпином

Встреча Медведева и Си подтвердила высокий уровень отношений РФ и Китая Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Политологи продолжают обсуждать одно из важнейших событий текущей недели – внезапный визит зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Китай. Прочность отношений Москвы и Пекина не подвергается никаким сомнениям, однако как влияет на них проводимая на Украине спецоперация? И что именно мог сказать Медведеву председатель КНР Си Цзиньпин? Подробности...
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Россия построит неуязвимый коридор в Крым

Симферополь и Ростов свяжет четырехполосная трасса наподобие крымской «Тавриды» Константин Михальчевский/РИА Новости
Новый масштабный инфраструктурный проект начал обсуждаться в России – строительство скоростной дороги, призванной соединить Симферополь и Ростов-на-Дону. Трасса через недавно освобожденный «сухопутный коридор» в Донбассе и Приазовье должна снизить нагрузку на Крымский мост. Однако этим ее значение далеко не исчерпывается. Подробности...
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Борьба с Вашингтоном за Венесуэлу еще не окончена

Хуан Гуайдо теперь никто, а Николас Мадуро по-прежнему президент Ariana Cubillos/AP,Miguel
Gutierrez/EPA/ТАСС
Хуан Гуайдо – венесуэльский аналог Светланы Тихановской потерял все: оппозиционная ассамблея Венесуэлы подвела черту под его борьбой с президентом Николасом Мадуро. Это означает, что США потерпели серьезное геополитическое поражение. Увы, вряд ли окончательное – благодаря Мадуро. Он России друг, но все-таки антигерой. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Отпустите Советский Союз

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Я думаю, Советский Союз существовал ровно сто лет. Он всё ещё был с нами все эти годы. Давайте проводим его со светлой грустью, без злобы, реваншизма, ресентимента, сожалений и отчаяния. Подробности...

Между сторонниками России и Украины – этическая пропасть

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских. Подробности...
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Борьба за «освобождение» человека ведет к тотальному расчеловечиванию

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
С каждым десятилетием глобальный мир одерживает все новые победы. Религиозная, культурная, национальная, половая – важнейшие для человека идентичности стираются и признаются архаикой во имя строительства нового, «более справедливо устроенного», глобального человека. Подробности...
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«Мирный план Зеленского». Что это?

США проиграли в Венесуэле

Историческое освобождение Марьинки

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Аргентина отмечает победу на Чемпионате мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Каких игрушечных персонажей вы предпочитаете покупать вашим детям?
  • Иностранного происхождения

  • Российского происхождения

  • Не обращаю внимания на данный критерий
Где вы будете встречать Новый год?
  • Дома или на даче

  • В гостях

  • В ресторане

  • В туристической поездке

  • На работе

  • Где-то еще (указать в комментариях)

  • Затрудняюсь ответить
За кого вы будете болеть в финале чемпионата мира по футболу?
  • За Аргентину

  • За Францию

  • Не слежу за ЧМ
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    Герман Садулаев

    Отпустите Советский Союз

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		24 декабря 2022, 12:17

    «Отцы не взяли автоматы / В тот девяносто первый год…». Так начинается стихотворение поэта и ополченца Александра Сигиды-мл. Оно о том, что отцы не защитили СССР. А теперь дети, «их шеи тонки», берутся за оружие, чтобы выстоять.

    Отцы – это мы. Моей старшей дочери сейчас 25 лет. Поколению наших детей нести на своих плечах всё это.

    В 1991 году мне было 18 лет. Вполне мог бы взять автомат. Мог бы уже служить в армии и принести присягу. Но я учился в университете на втором курсе. В 1991-м я бросил университет и уехал в Индию. Как у Николая Гумилёва: «Вот он вокзал, на котором можно / В Индию духа купить билет…». 

    Да, мы не понимали, что происходит. Да, нас обманули. Да, мы не взяли автоматы. Это уже случилось. Этого уже не изменить. Всё произошло. Давно, в прошлом веке. В 1991 году.

    Сегодня, в канун столетнего юбилея СССР, я хочу написать странное: давайте примем реальность. Давайте отпустим Советский Союз.

    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

    Развал страны стал травмой нашего поколения. Мы живём в этой травме уже 31 год. У нас болит Советский Союз как отрезанная нога. Фантомные боли. Мы виним себя. Виним своих отцов. Пытаемся докопаться до причин. До сих пор. Это не продуктивный анализ. Это самокопание. Самобичевание. Ничего не проистекает, кроме ресентимента – бессильной злобы.

    Мы пытаемся самооправдаться перед детьми. И заразить своей травмой своих детей. Чтобы у них тоже болело. А у них-то с чего должно болеть? Это не их отрезанная нога. Дети говорят: отцы не взяли автоматы. А мы взяли. И всё. И точка.

    Нам нужно излечиться. Нужно отпустить Советский Союз. Помните финал Олимпиады-1980? Конечно, помните. «До свиданья, наш ласковый Миша / Возвращайся в свой сказочный лес…». Давайте сделаем визуализацию. Представим, что этот воздушный Миша, символ Олимпиады – это и был наш детский прекрасный Советский Союз. И он улетел. И даже не обещал вернуться. Потому что он уже вернулся. В свой сказочный лес. Ему там хорошо. Там его дом. Он был у нас в гостях. А потом вернулся в сказочный лес. Потому что такое могло быть только в сказке. А потом сказка кончилась. Мы повзрослели. У нас теперь взрослый рыночный капитализм и всем на всех плевать, ничего личного, рынок. А Советский Союз остался там, в светлом детстве, в сказочном лесу. Не надо тянуть его. Не надо тянуть из себя жилы. Не надо искать виноватых. Виновато только вечное время – в том, что всё проходит. Детство прошло, мама умерла, Советский Союз улетел в сказочный лес. Всё. Это случилось. Надо принять и жить дальше. Доживать.

    В последние годы посыпались все последние символы СССР. Горбачёв умер. Предатель, но всё же последний руководитель, которого по закону никто так и не сместил с его поста. Лимонов умер. Тот, который «У нас была великая эпоха». Говорят, упал последний советский спутник, но это неточно. И что-то ещё там рушилось, падало, умирало. Я уж и не запоминал всего. Просто знаки: вселенная говорит, что СССР больше нет. Теперь уже окончательно нет.

    Я думаю, Советский Союз существовал ровно сто лет. Он всё ещё был с нами все эти годы. Давайте проводим его со светлой грустью, без злобы, реваншизма, ресентимента, сожалений и отчаяния. Как мы провожаем Старый год перед приходом Нового года. Союз умер. Да здравствует Союз!

    Наши дети смогут построить новый Союз. Не воскресить старый, нет. Нам не нужны страны-зомби. Новый Союз рождается прямо сейчас. И он родится тем легче и тем лучше, чем быстрее и спокойнее мы отпустим Советский Союз. В новом Союзе будет новый социализм. И дети наших детей будут иметь светлое социалистическое детство. Потому что наши дети – их отцы – взяли автоматы. Они не вернут наше старое. Они сделают своё новое.

    Они взяли автоматы и сейчас на Украине сражаются. Не за наше прошлое, а за своё будущее. Они победят. Как поёт поэт и певец Бранимир «Вы не смогли построить рай / А я смогу…». Отцы не смогли. Не взяли автоматы. Не сдюжили. Бывает. Хорошо, что на нас не прекратился наш род, наш народ. Дети взяли автоматы. Дети смогут.

    К российским детям присоединятся белорусские. Может быть даже в войне. А потом освобождённые украинские. Уже присоединяются. Новый Союз так и называется – Союзное государство России и Беларуси. К нему присоединится Украина. Потом Молдавия. Потом Абхазия и вся Грузия тоже. Потом Таджикистан. Сербия. И Танзания. Когда присоединится Танзания, все поймут, что незачем больше воевать. Некому мстить. Как пел один бывший русский певец, ныне временно предающий Родину: «В кого ты стреляешь? / Кроме Бога здесь никого нет».

    Будет новый Союз. И будет новый социализм. А наш старый, ламповый, советский – надо отпустить.

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