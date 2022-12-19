Эксперты: Движение детей и молодежи станет инструментом передачи ценностей подрастающему поколению

Политолог Кирьян: Движение детей и молодежи формирует созидательный образ будущего у подрастающего поколения

Создается не вторая пионерская организация, а движение, основанное на добровольном участии. При этом ценности нового объединения не противоречат ценностям старших поколений, что проявляется в преемственности молодежных организаций. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали российские эксперты, комментируя I Съезд Российского движения детей и молодежи, который проходит в Москве.

«Основными ценностями движения признаны стремление к достойной и счастливой жизни, уважение к каждому человеку, любовь к Родине. Все это формирует у детей представление о том, каким именно должен быть гражданин России. Видно, что цель нового объединения – воспитание нравственных качеств у подрастающего поколения, а также приобретение навыков работы в команде. Без этого в нашем сложном мире никуда», – объясняет Петр Кирьян, руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем.

«Важно, что ценности, озвученные в декларации, не противоречат ценностям старшего поколения. Ощущается преемственность созидательности. Постулируется важная цель – помощь инициативным и активным детям в развитии нашей страны через общие всероссийские усилия», – подчеркивает эксперт.

«Все озвученные ценности задают общий тон движения: речь идет о выработке созидательного порыва к осознанному желанию заниматься совместным делом на благо нашей Родины. Здесь стоит упомянуть очень важный момент, который, безусловно, придется по душе многим родителям: создается не вторая пионерская организация, а движение на основе добровольного участия», – акцентирует собеседник.

«Это очень важно, чтобы стремление созидать возникало у ребенка само по себе, без принуждения. В миссиях движения четко прослеживается взгляд в будущее. Эта идея мечты понравится как родителям, так и детям. Мы отвечаем на вызовы будущего через формулирование интересов подрастающего поколения. Мы можем ставить любые цели на дистанции 30 или 50 лет, но их осуществление по большей части – дело сегодняшних школьников», – считает Кирьян.

«Движение аккуратно, без навязывания декларирует контуры совместного будущего. Прослеживается образ единого общества, способного на совместный созидательный труд. Миссии движения в первую очередь ставят своей задачей консолидировать детей. Ведется работа с их личной инициативой: любой может заявить о своих идеях и при должном старании получить поддержку в их реализации. Подчеркну, реализовать не самостоятельно, но в коллективе единомышленников», – отмечает эксперт.

«Важно отметить, что декларируется необходимость «быть с Россией». Детям важно показать, что их мечты, желания, амбиции могут быть реализованы здесь в полном объеме. И здесь, хотелось бы подчеркнуть наименование организации. Почему выбрано именно слово «Движение», а не «Союз» или «Форум»? Здесь подчеркивается динамика, непрекращающееся развитие. Это очень важно для активных детей», – резюмирует Кирьян.

В свою очередь член Экспертного клуба «Дигория», политолог Эльдар Есиев отметил, что «молодежь получила платформу, на которой может сама инициировать то, что ей близко и понятно». «Это не попытка создать удобную для администраций и управленцев структуру, а возможность молодым гражданам нашей страны проявить себя», – считает он.

«Особенно ярко это заметно на примере тех 12 направлений, по которым работал съезд. Например, ребята сами для себя сформулировали суть направления «Образование». Это не про школу, а про возможность познавать мир. Направление «Наука» – не про сложные формулы и толстые книги, а про смелость открытий», – рассказал собеседник.

«Важно отметить и ценностную основу, на которой будет базироваться РДДМ. В ней отчетливо видна преемственность от старшего поколения к молодежи. Уважение к себе и окружающим, добро и справедливость, взаимопомощь и ответственность за будущее страны и ее граждан – эти ценности, сформулированные молодежью, являются важными и для взрослых», – полагает Есиев.

«Очень ценно, что благодаря этому движению появился инструмент передачи ценностей подрастающему поколению от таких же молодых и активных ребят», – заключил он.

В воскресенье в Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи (РДДМ), объединив почти полторы тысячи участников из всех 89 субъектов России: детей, а также вожатых и волонтеров. Гостями съезда стали более двух тысяч человек, принявших участие в деловой, просветительской и культурной программе.

Главным событием стало пленарное заседание съезда, на котором была утверждена декларация, описывающая направления деятельности, миссию и ценности движения. Само заседание открыл президент Владимир Путин, который в своем видеообращении поддержал молодых участников.

Они также определили направления деятельности, миссию и ценности движения. Среди ценностей – понятные большинству россиян, а не только молодежи идеи – жизнь и достоинство, патриотизм, добро и справедливость, созидательный труд, крепкая семья и другие. Кроме того, участники движения простым языком определили свою миссию: «быть с Россией», «быть человеком», «быть вместе», «быть в движении» и «быть первыми».

Заявленные цели движения – содействие в воспитании и профессиональной ориентации детей и молодежи, организация досуга, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации, подготовка к полноценной жизни в обществе. Участниками движения могут стать дети с шести лет.