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19 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 01:56  |  vz.ru
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Зачем США разоблачили провалившееся нападение ВСУ на Герасимова

Покушение на Герасимова Киев якобы планировал втайне от американцев Алексей Куденко/РИА Новости
Американская сторона препятствовала попыткам Украины убить начальника Генштаба России Валерия Герасимова во время его поездки на фронт, сообщила в воскресенье газета The New York Times. По данным издания, Киев планировал убийство российского военачальника втайне от Вашингтона. С какой целью американское СМИ раскрыло провалившуюся атаку ВСУ на российского военачальника? Подробности...
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Россия нашла ответ на ядерный шантаж Украины

Запорожская АЭС получит новую защиту от ВСУ кадр из видео
На Запорожской атомной электростанции стали возводиться специальные сооружения для защиты ряда ее критических объектов от украинских обстрелов. Какие именно части станции наиболее уязвимы, чем именно они будут прикрыты и почему эти меры в итоге позволят прекратить идущий от Украины ядерный шантаж? Подробности...
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Русских Латвии ждет тюрьма за российское телевидение

Через такие антенны российское телевидение в Латвии уже не посмотреть Виктор Лисицын/Global Look Press
Латвия готова штрафовать и сажать в тюрьму любого, кто обеспечивает возможность смотреть российское телевидение и даже просто смотрит его. Казалось бы, репрессии должны отвадить русское население страны от российских информационных программ. Но на самом деле сотни тысяч людей нарушают латвийские законы – только ради того, чтобы чувствовать связь с Россией. Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

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    Российские дети вместе творят свое будущее

    Съезд Российского движения детей и молодежи объединил участников из всех 89 субъектов РФ
    		   19 декабря 2022, 00:47
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи. Его участники сформулировали набор ценностей современного российского ребенка. Среди них добро и справедливость, жизнь и достоинство, патриотизм, созидательный труд и другие. Какие идеи в головах у современных детей и чем им может помочь государство?

    В воскресенье в Москве открылся I Съезд Российского движения детей и молодежи (РДДМ), объединив почти полторы тысячи участников из всех 89 субъектов России: детей, а также вожатых и волонтеров. Гостями съезда стали более двух тысяч человек, принявших участие в деловой, просветительской и культурной программе.

    Главным событием стало пленарное заседание съезда, на котором была утверждена декларация, описывающая направления деятельности, миссию и ценности движения. Само заседание открыл президент Владимир Путин, который в своем видеообращении поддержал молодых участников.

    «Движение и сейчас, и в дальнейшем должно строиться вокруг того, что нужно и интересно вам самим, вокруг ваших интересов и увлечений. В этом его принципиальный смысл: быть доступным на всей территории страны – и в больших городах, и в маленьких поселках – современным пространством, где соединены все возможности для самореализации каждого ребенка, подростка, молодого человека. Где с вами готовы делиться своим опытом, знаниями люди, добившиеся успеха в своих профессиональных сферах, и где вы всегда можете рассчитывать на поддержку наставников», – отметил глава государства, который является председателем наблюдательного совета движения.

    Съезд продлится два дня. Его участники определили направления деятельности, миссию и ценности движения. Среди ценностей – понятные большинству россиян, а не только молодежи идеи – жизнь и достоинство, патриотизм, добро и справедливость, созидательный труд, крепкая семья и другие. Кроме того, участники движения простым языком определили свою миссию: «быть с Россией», «быть человеком», «быть вместе», «быть в движении» и «быть первыми», сообщает РИА «Новости».

    Заявленные цели движения – содействие в воспитании и профессиональной ориентации детей и молодежи, организация досуга, создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации, подготовка к полноценной жизни в обществе. Участниками движения могут стать дети с шести лет.

    По словам руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой, «глобальная задача движения – создать доступную для каждого школьника среду, которая позволит ему раскрыть этот талант и стать первым в своем деле». Планируется, что отделения нового движения откроются в каждом регионе и муниципалитете.


    «Мы задали хороший старт сегодняшним съездом, и от участия каждого его участника зависит то, насколько успешно движение пойдет по стране. Площадка, посвященная патриотизму и исторической памяти, где я выступала, оказалась поразительной – предложения ребят по развитию движения можно сразу брать в работу. Собственно, и декларация движения сформирована на основе инициатив участников, поэтому она пропагандирует смыслы, близкие всем поколениям нашего общества: добро, справедливость, уважение ко всем людям, семейный ценности», – сказала зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева.

    По словам сенатора, участники ее трека рассказывали также, что бы они хотели предпринять для сохранения исторической памяти и патриотического воспитания в масштабах всей страны. «Также, отрадно, что каждый из них – уже личность, состоявшийся патриот со своим мировоззрением, но умеющий и желающий работать в команде», – подчеркнула она. – «На съезде такое количество детей, желающих участвовать в нем и вообще – в движении, говорит об успешности инициативы».

    Молодежь демонстрирует желание помогать развитию страны, считает Алтабаева. «Я сама была пионервожатой и учителем в школе, и понимаю, как важен для будущего нашей страны фактор объединения детей и молодежи под эгидой единой организации», – добавила она.

    «Я несказанно рада участвовать в столь масштабном мероприятии, эмоции просто зашкаливают. Встретила здесь много своих друзей из других городов, все зажигательно, активно и ярко», – поделилась впечатлениями на площадке «Дома молодежи» школьница из Севастополя Диана Красовская, которая в апреле на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» озвучила Путину предложение о создании «общего детского движения».

    Собеседница призналась: она не ожидала, что ее инициатива  найдет воплощение в таком масштабе. «Непередаваемо приятно, когда твою идею поддерживают взрослые, тем более, на таком – самом высоком – уровне», – добавила семиклассница.

    По ее словам, среди всех тематических разделов Красовской больше всего запомнился трек, касающийся медиасферы и работы СМИ. «Мне кажется, осуществить хороший проект – это половина дела, вторая половина же состоит в том, как его популяризировать. Думаю, работа СМИ в информировании жителей нашей страны о работе движения, и в целом – в донесении патриотической повестки до населения, это одно их главных наших направлений на ближайшее будущее», – считает молодая участница.

    «В России появляется еще одна сила, отвечающая интересам как взрослых, так и детей. Детям важно найти кураторов в жизни, кроме родителей, а также получить возможность для самореализации. Родителям же нужны помощники в работе с детьми, которые возьмут на себя часть воспитательных функций», – пояснила один из спикеров съезда, директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, член Общественной палаты РФ Наталья Агре.

    Собеседница также обратила внимание на то, что в декларации движения есть слово «мечта». «Все начинается с мечты. Затем у ребенка возникает видение того, как он может достичь своей мечты, и после этого переходит к ее воплощению. Это и есть одна из моделей, по которой предполагается заниматься саморазвитием детей по всем в рамках движения. Недаром, один из слоганов движения: «Мечтай – думай – делай». Дети будут находить себя в любом из 12 направлений деятельности движения. Причем, необязательно, например, трек «образование» будет относиться к школьным знаниям – это направление касается повышения эрудиции в целом. Также, как «культура» предполагает развитие креативности», – пояснила она.

    В ходе первого дня съезда на партнерских площадках уже прошли дискуссии по 12 направлениям: Образование и знания: «Учись и познавай!»; Наука и технологии: «Дерзай и открывай!»; Культура и искусство: «Создавай и вдохновляй!»; Волонтерство и добровольчество: «Благо твори!»; Патриотизм и историческая память: «Служи Отечеству!»; Спорт: «Достигай и побеждай!»; Здоровый образ жизни: «Будь здоров!»; Медиа и коммуникации: «Расскажи о главном!»; Труд, профессия и свое дело: «Найди призвание!»; Дипломатия и международные отношения: «Умей дружить!»; Экология и охрана природы: «Береги планету!»; Туризм и путешествия: «Открывай страну!».

    Что касается названия движения, то оно будет окончательно избрано в понедельник, то есть во второй день съезда. Руководитель движения Григорий Гуров отметил, что по итогам предыдущего голосования за название «Движения первых» было «очень много людей за, есть против».

    «На самом деле, нам нужно, наверное, с вами уделить время этому вопросу, пообсуждать вечером еще раз. При том, что решение действительно легитимно, оно принято. Но, наверное, с тем, чтобы услышать друг друга, с тем, чтобы действительно еще раз подтвердить это решение или его опровергнуть, мы должны еще раз переголосовать один вопрос», – цитирует Гурова  РИА Новости.

    Приглашенные на встречи с детьми и подростками эксперты отметили позитивный заряд молодых участников нового движения. «Сам съезд нам понравился и приятно удивил, но не блеском софитов и не изобретательностью интерактивных площадок (коих было немало) с демонстрацией огромных возможностей для молодежи в России, а самими ребятами, которые приехали со всех уголков нашей страны, полные чаяний и надежд, увидевшие свою нужность и заинтересованность в их молодой энергии государственных мужей, – отметила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. – Их светящиеся радостью и надеждой глаза стали для нас основанием веры в то, что все у РДДМ сложится».
     
     
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