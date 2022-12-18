В Российском движении школьников рассказали о причинах объединения с новой молодежной организацией РДДМ

«В последнее время возникло множество молодежных организаций – Российское движение школьников, «Юнармия», «Большая перемена». Сейчас мы должны объединиться ради общего будущего», – сказал газете ВЗГЛЯД активист Российского движения школьников из Крыма Максим Куць. Он принял участие в первом съезде нового Российского движения детей и молодежи (РДДМ), чьей основой стало РДШ.

«Я уже три года, с 2019-го работаю в Российском движении школьников. С этого времени я участвовал в большинстве всероссийских проектов РДШ. К примеру, год назад экологический отряд под моим руководством выиграл конкурс «Добро не уходит на каникулы» в номинации «Добрый старт» (здесь соревновались школьники, которые впервые участвовали в конкурсе). Тогда наш отряд получил грант на 180 тысяч рублей», – рассказал один из участников съезда I Российского движения детей и молодежи, 16-летний активист Российского движения школьников из (РДШ) Симферополя Максим Куць.

«Кроме того, я руковожу редакцией региональной группы медиацентра РДШ «Крым», где мы освещаем новости полуострова», – продолжает Максим. Кроме того, в этом году собеседник, который учится в Симферопольском политехническом колледже, попробовал свои силы в конкурсе движения «Большая перемена» среди тех, кто получает среднее профтехобразование. «И мне посчастливилось выиграть это состязание», – подчеркивает Куць.

Очередной, VI РДШ прошел в воскресенье в Москве – одновременно с первым, учредительным съездом новой организации – Российского движения детей и молодежи (РДДМ). Активисты-школьники подвели итоги работы за семь лет, и приняли решение о присоединении РДШ к вновь образованному РДДМ.

«В последнее время возникло множество молодежных организаций – Российское движение школьников, «Юнармия», движение «Большая перемена». Эти инициативы крайне актуальны – мы, молодежь, должны объединиться ради нашего общего будущего», – подчеркнул Куць. Главными ценностями для молодого поколения россиян должны стать созидательный труд, гражданское достоинство, патриотизм, взаимопомощь и взаимоуважение, дружба, добро и справедливость, подчеркнул собеседник. «Эти ценности сейчас, как никогда, нуждаются в защите. Об этом, в частности, шла речь на пленарном заседании РДДМ, при учреждении нового движения», – добавил Куць.

«Я, в числе прочего, принимал участие в работе площадок «Росатома», – поделился собеседник впечатлением от работы съезда нового молодежного движения. – Там я познакомился с ребятами из Рязанской, Тамбовской областей, из Подмосковья. Добавлю, что на этой площадке просто интересно – особенно запомнилась одна из акций: можно было, крутя педали велосипеда, зарядить телефон. Главное – удалось обменяться с людьми со всех России опытом, идеями по поводу того, как дальше развивать РДДМ, обменяться контактами».

Напомним, что 1 июня, в День защиты детей президент Владимир Путин сообщил, что поддерживает инициативу о создании единого всероссийского детского и молодежного движения. Об этом лидер страны заявил, обращаясь к участникам фестиваля «Большая перемена», в котором принимали участие, в том числе дети и молодые люди из ДНР и ЛНР. «Главная задача – создать равную, доступную, интересную среду для развития, самореализации по самым разным направлениям», – цитировало тогда Путина РИА Новости. 14 июля Путин подписал указ о создании РДДМ.

Российское движение школьников «по праву станет основой РДДМ, как самая многочисленная и самая опытная общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация в России», – подчеркнул, выступая на VI съезде РДШ в воскресенье, председатель движения, летчик-космонавт, Герой России Сергей Рязанский.

Семь лет работы РДШ – это порядка 4 млн членов, включая 102 тыс. родителей и 275 тыс. педагогов, связавших себя с самой масштабной и самой значимой на сегодня детско-юношеской организацией в России, подчеркнули в пресс-службе движения.

«Российское движение школьников достигло того уровня развития и масштаба деятельности, которые диктуют необходимость вступления в новый организационный этап и получения новых знаний и опыта совместно с Российским движением детей и молодежи», – отметил Рязанский.