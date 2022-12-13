Почему я за Донбасс

Взгляд
13 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 18:20  |  vz.ru
Разделы

Энергетические страдания Европы выглядят все более бессмысленными

Российский уголь сдержал удар Европы Сергей Бобылев/ТАСС
Замыслы Евросоюза не оправдались – вынужденный уход российского угля с европейского рынка не смог навредить доходам России. Российские угольщики смогли перенаправить потоки в другие страны и зарабатывать больше, даже несмотря на необходимость предоставлять скидку. Почему европейские страдания оказались бессмысленны?  Подробности...
Перейти в раздел…

США признали поражение в игре «отмени Россию»

Выступать «реабилитированные» сборные будут не под национальными флагами, а под флагами МОК Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Функционеры США обозначили некоторую «оттепель» в отношениях с Россией. Ее представителей приглашают туда, откуда еще недавно изгоняли или обещали изгнать. Речь идет как о политических мероприятиях вроде саммита АТЭС, так и об Олимпийских играх. С чем связаны эти неожиданные перемены? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина принесла в Херсон голод и репрессии

Жители Херсона испытывают проблемы с самым необходимым, включая питьевую воду REUTERS/Anna Voitenko
После того как российские военные приняли решение отвести войска из Херсона, в город приехал Владимир Зеленский. Он пообещал оставшимся там жителям возвращение к нормальной жизни в максимально возможные сроки. Сейчас в Херсоне нет продовольствия, питьевой воды, электричества и тепла. Но власти Украины занимаются не вопросами жизнеобеспечения, а исключительно репрессиями. Похожая обстановка и в соседнем Николаеве. Подробности...
Перейти в раздел…

Меркель стала символом подлости и лжи Запада

Скандальное заявление Меркель о Минских соглашениях вызвало негативную реакцию в разных частях света Christian Thiel/Global Look Press
История с откровениями Ангелы Меркель о Минских соглашениях получила новое развитие. Масштаб критики в ее адрес распространился от Австрии до Китая. В чем заключается суть претензий к бывшему канцлеру Германии и почему ее заявление будет иметь далекоидущие последствия не только для Европы, но и для всего мира?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему я за Донбасс

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
В этой битве на той стороне зло, обман, разврат, ненависть. Западный по своему генезису нацизм и расизм. Доктрина, которая несовместима с нашей российской, кавказской, евразийской жизнью. Значит, наши, хоть и не ангелы, но с ангелами в одном строю. Подробности...

Слабаки никогда не бывают счастливыми

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Страна меняется. Люди меняются. Вместо толпы неудовлетворенных плакальщиков – армия героев-воинов. Сильных людей, спасающих Родину, а значит, и семью, и душу свою. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Деньги на «оборонку» – это не затраты, а вложение

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Забавно, что и сейчас есть граждане и даже профессиональные экономисты, которые полагают, что средства оборонного бюджета – это деньги, которые выброшены на ветер. Они забыли старую истину: кто не хочет кормить свою армию – будет кормить чужую. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Олимпийцев России просят вернуться

Косово. Что происходит?

Немцы опять хотят обмануть

Перейти в раздел…

В Белграде прошел митинг в поддержку косовских сербов и России

В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
Подробности...

Крупный пожар разрушил ТЦ «Мега Химки», погиб человек

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» к северу от Москвы начался масштабный пожар. Позже в горящем здании произошло обрушение конструкций. Среди возможных причин пожара названы поджог и короткое замыкание. Известно как минимум об одном погибшем
Подробности...

Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Употребляете ли вы алкоголь домашнего изготовления?
  • Да, изредка

  • Да, регулярно

  • Никогда

  • Не употребляю алкоголь
Кто больше выиграл от обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер?
  • Россия

  • США
Является ли для вас авторитетным мнение Аллы Пугачевой?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Супруга Бута не исключила госпитализацию мужа
    Британия ввела санкции против старших командиров Вооруженных сил России ЕС собрался подарить Украине 30 млн светодиодных лампочек Жители Херсона пожаловались на ухудшение жизни после прихода ВСУ В Латвии допустили отмену виз у сотрудников «Дождя»
    Власти Херсонской области анонсировали строительство нового города Волонтер ВСУ назвала жителей Артемовска «сепарней» Посольство РФ в Сербии отреагировало на задержание журналиста «Звезды» Хуснуллин анонсировал продление трассы М-12 до Тюмени до конца 2024 года
    За сутки уничтожено более 170 украинских военных на четырех направлениях Курс евро на Мосбирже превысил 67 рублей впервые с мая Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Twitter в России Роспотребнадзор предупредил о смертельной опасности употребления «кротовухи»

    Главная тема


    Почему «Артемовская мясорубка» имеет стратегическое значение

    «война до конца»


    Эксперт оценил отказ стран Восточной Европы обсуждать гарантии безопасности России

    спецоперация на Украине


    В Запорожской области назвали рекордными темпы уничтожения украинских РСЗО

    гонка вооружений


    ВВС США сообщили о первом успешном испытании прототипа гиперзвуковой ракеты

    Видео

    Олимпийские игры


    США признали поражение в игре «отмени Россию»

    обострение на Балканах


    Белград попал в безвыходную ситуацию в Косово

    политическая игра


    Зачем Илон Маск помогает России

    «культурное наследие»


    В Эстонии созрел бунт в защиту советского прошлого

    российский уголь


    Энергетические страдания Европы выглядят все более бессмысленными

    обнищавший запад


    Дмитрий Орехов: Русская культура способна развалить Запад

    помощь фронту


    Игорь Караулов: Должны были разделиться, но все больше объединяемся

    уступить дорогу молодым


    Владимир Можегов: Трамп сделал свое дело, Трамп может уходить

    на ваш взгляд


    Употребляете ли вы алкоголь домашнего изготовления?
    Герман Садулаев

    Почему я за Донбасс

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		13 декабря 2022, 17:00

    Мы за своих или за правду? Эта дилемма не так проста, как кажется. Но она имеет решение. Разберём «кейс» (а лучше сказать – обычай) кровной мести по кавказским адатам, «законам гор». Не потому, что я за кровную месть и прочие архаические пережитки родоплеменного строя. Я против. А просто как пример определённой морали и логики.

    Предположим, ваш брат убил человека. Несправедливо убил. Был неправ. И к вам приходят братья убитого и говорят: теперь вы наши кровники (в смысле – кровные враги), мы убьём твоего брата, а ты не должен его защищать, потому что он был неправ, убил нашего брата несправедливо, и вот мы осуществим правосудие, возмездие и кровную месть, убьём убийцу, отойди в сторону.

    Что должны вы сказать (и сделать?). Отойти в сторону? Выдать кровникам своего брата? С точки зрения формального «правосудия» – да, ведь брат виновен в убийстве. И должен быть покаран. Но если вы поступите так, то вы станете предателем по адату, «законам гор».

    По адату вы должны сказать так: уважаемые братья убитого! Я глубоко скорблю вместе с вами. Давайте мы принесём вам свои извинения. Давайте мы возьмём сирот убитого в свою семью и будем растить как своих детей. Давайте мы продадим свой дом и отдадим деньги вдове убитого. Давайте мы будем служить вашему роду всю жизнь, чтобы возместить страшный ущерб, который причинил вам мой брат. Назначьте нам любое разумное и справедливое наказание и возмещение. Но не убивайте моего брата. У него тоже есть жена и дети. Убив моего брата, вы сделаете так, что в этом мире станет ещё больше вдов и сирот. Прошу вас, подумайте о примирении. Но если вы всё равно решите убивать моего брата, то я буду защищать его и убивать вас.  

    Разумные кровники, выслушав такую мудрую речь, должны согласиться на примирение. И только неразумные продолжат вражду. Таковы «законы гор», то есть вековые обычаи народа, который был вынужден существовать в условиях слабого или никакого государства, суда и формального права. И своя правда в этих обычаях тоже есть. Не только горским, но и всем народам Евразии знакома и понятна мораль: родных предавать нельзя. Потому что в евразийской традиции человек существует не как атомарная «личность», превозносимая западной доктриной, а как часть целого, часть коллектива – семьи, рода, племени и народа. Элементарным субъектом отношений в евразийском обществе является не индивид, парящий в пустоте, а семья. Человек существует только в семье. Семья в роде и в племени (этносе). Племя – в народе, в стране.

    Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

    Нельзя вырвать человека из семьи, рода, народа и как-то отдельно его наказать или вознаградить. Если взять и убить человека, то наказана вся его семья и весь его род наказан. Если подарить человеку мешок с деньгами, то они достанутся его семье и родным. Городского хипстера, который живёт один или в коливинге, работает на удалёнке или в коворкинге с другими хипстерами, не имеет ни жены, ни детей, а родителей забыл – такого несчастного неудачника евразийская традиция не рассматривает как субъект. Он (или она) не состоялся как мужчина (или как женщина). Когда такой индивид зарабатывает много денег, он покупает себе любимому последний айфон или хорошую машину. Но и (условно) убить его можно – никто не заплачет.  

    В России-Евразии таких космополитических индивидов до сих пор очень мало. А ведь именно на аксиоме о человеке как атомарной «личности» базируются все гуманитарные науки Запада: философия, психология, экономика, социология и политология. У нас живут семьями. Это заметно в таком, безусловно, негативном аспекте нашей жизни, как коррупция и непотизм. Никуда не денешься! Но у той же медали есть и светлая сторона. Чувство семейности, чувство родства, правило: своих не предаём и не бросаем.

    Своих нельзя предавать. Даже если ты считаешь, что свои сейчас ведут себя неправильно. В крайнем случае, если противоречия очень сильны, ты можешь даже не быть «за». Ты можешь не присоединяться к своим в их действиях, которые ты не одобряешь. Ты можешь возражать и критиковать. Но никогда не должен присоединяться к врагам. Это запрещено. Всеми адатами, обычаями и моралью всех народов России-Евразии.

    Хрестоматийный пример: позиция белогвардейцев, контрреволюционеров, эмигрантов и прочих противников советской власти в Великой Отечественной войне. Большинство политических оппонентов встали на сторону Красной армии против гитлеровской Германии. По нашей морали – это правильно. Потому что надо быть за своих. Свои – это Россия, Евразия, СССР. Враги России – мои враги. А те, кто пошёл с немцами – предатели. Хотя есть ведь формальная логика и формальная «правота» – например, у раскулаченных или репрессированных – бороться с Советами? Нет, ни такой логики, ни такой правоты наши обычаи не признают. Потому что нарушен базовый принцип: человек должен стоять за своих.

    Но где же тут правда? Где справедливость? Что, и немцы должны были все быть за Гитлера, потому что на стороне фюрера «свои»? Это сложный вопрос. Мы не можем решать за немцев. Мы решаем только за себя. У нас никогда не было и не будет Гитлера. Может, именно потому, что у нас есть адаты, о которых Запад забыл, возведя в абсолют формальное римское право? Мы знаем, что на стороне правды были те немцы, которые стали антифашистами. Но мы не можем объяснить, как это работает. Об этом должны подумать сами немцы. Как они позволили низвести себя, целый народ, на уровень не родоплеменного строя, нет, а до зоологического расизма и нацизма?

    Стоять за своих – человеческий принцип. Он означает также: уважать других. Уважать их интересы, культуру, обычаи. Признавать за ними то же самое человеческое право – стоять за своих. Стоять за своих и уважать других – это даже не два закона, а один и тот же закон человеческой жизни. Западная доктрина расизма и нацизма предписывает унижать, уничтожать, дискриминировать других (или, в перверсии, давать особые фальшивые «привилегии» маргинальным меньшинствам, что тоже выделяет и отделяет их). По признаку расы, национальности, языка. При этом за своих они по-настоящему не стоят. Нет у них своих! Потому что свои начинаются с семьи. А семья состоит из мужчины, женщины, их детей, их родителей и других родственников. Из таких семей состоит род. Из таких родов строится народ. И такой народ – свои. Общество из двенадцати гендеров индивидов, легко предающих свой родной язык, родную землю ради политических интересов и экономических выгод, не является своим ни для кого. Потому и сплотить их можно лишь ненавистью к другим, ксенофобией, что родственной любви промеж них нет.  

    Меня иногда спрашивают старые знакомые: почему ты за Донбасс? А я даже не знаю, как ответить. Я, конечно, большой независимый интеллектуал, ха-ха. Но кровь гуще, чем вода. Потому что там мои, а я за своих. Мой чеченский народ – в полку «Ахмат», за Донбасс. Мой русский народ – в 6-м казачьем полку 2-го армейского корпуса (там и терские казаки, мои по матери), за Донбасс. За кого же я буду? За отщепенцев-«ичкерийцев» или за «русских националистов», которые воюют на стороне украинских нацистов? Ну так они же предатели, как власовцы. Они уже не чеченцы и не русские. Потому что предали своих, пошли против своих – с врагами. Я за своих, потому что меня таким воспитала русская литература, горские адаты и советская власть.

    Как писателю и человеку (надеюсь) мыслящему, мне было бы очень трудно, мне было бы просто невыносимо, если бы свои были на злой стороне. Я всё равно никогда не присоединился бы к врагам, но не смог бы искренне быть «за». Слава Богу, свои на правильной, светлой стороне. Пороков и у нас хватает – я сам о них расскажу. Но в этой битве на той стороне зло, обман, разврат, ненависть. Западный по своему генезису нацизм и расизм. Доктрина, которая несовместима с нашей российской, кавказской, евразийской жизнью. Значит, наши, хоть и не ангелы, но с ангелами в одном строю.

    Мы за своих и за правду. Одновременно. Потому что правда в том, чтобы быть за своих.     

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •