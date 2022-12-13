Почему я за Донбасс

Мы за своих или за правду? Эта дилемма не так проста, как кажется. Но она имеет решение. Разберём «кейс» (а лучше сказать – обычай) кровной мести по кавказским адатам, «законам гор». Не потому, что я за кровную месть и прочие архаические пережитки родоплеменного строя. Я против. А просто как пример определённой морали и логики.

Предположим, ваш брат убил человека. Несправедливо убил. Был неправ. И к вам приходят братья убитого и говорят: теперь вы наши кровники (в смысле – кровные враги), мы убьём твоего брата, а ты не должен его защищать, потому что он был неправ, убил нашего брата несправедливо, и вот мы осуществим правосудие, возмездие и кровную месть, убьём убийцу, отойди в сторону.

Что должны вы сказать (и сделать?). Отойти в сторону? Выдать кровникам своего брата? С точки зрения формального «правосудия» – да, ведь брат виновен в убийстве. И должен быть покаран. Но если вы поступите так, то вы станете предателем по адату, «законам гор».

По адату вы должны сказать так: уважаемые братья убитого! Я глубоко скорблю вместе с вами. Давайте мы принесём вам свои извинения. Давайте мы возьмём сирот убитого в свою семью и будем растить как своих детей. Давайте мы продадим свой дом и отдадим деньги вдове убитого. Давайте мы будем служить вашему роду всю жизнь, чтобы возместить страшный ущерб, который причинил вам мой брат. Назначьте нам любое разумное и справедливое наказание и возмещение. Но не убивайте моего брата. У него тоже есть жена и дети. Убив моего брата, вы сделаете так, что в этом мире станет ещё больше вдов и сирот. Прошу вас, подумайте о примирении. Но если вы всё равно решите убивать моего брата, то я буду защищать его и убивать вас.

Разумные кровники, выслушав такую мудрую речь, должны согласиться на примирение. И только неразумные продолжат вражду. Таковы «законы гор», то есть вековые обычаи народа, который был вынужден существовать в условиях слабого или никакого государства, суда и формального права. И своя правда в этих обычаях тоже есть. Не только горским, но и всем народам Евразии знакома и понятна мораль: родных предавать нельзя. Потому что в евразийской традиции человек существует не как атомарная «личность», превозносимая западной доктриной, а как часть целого, часть коллектива – семьи, рода, племени и народа. Элементарным субъектом отношений в евразийском обществе является не индивид, парящий в пустоте, а семья. Человек существует только в семье. Семья в роде и в племени (этносе). Племя – в народе, в стране.

Нельзя вырвать человека из семьи, рода, народа и как-то отдельно его наказать или вознаградить. Если взять и убить человека, то наказана вся его семья и весь его род наказан. Если подарить человеку мешок с деньгами, то они достанутся его семье и родным. Городского хипстера, который живёт один или в коливинге, работает на удалёнке или в коворкинге с другими хипстерами, не имеет ни жены, ни детей, а родителей забыл – такого несчастного неудачника евразийская традиция не рассматривает как субъект. Он (или она) не состоялся как мужчина (или как женщина). Когда такой индивид зарабатывает много денег, он покупает себе любимому последний айфон или хорошую машину. Но и (условно) убить его можно – никто не заплачет.

В России-Евразии таких космополитических индивидов до сих пор очень мало. А ведь именно на аксиоме о человеке как атомарной «личности» базируются все гуманитарные науки Запада: философия, психология, экономика, социология и политология. У нас живут семьями. Это заметно в таком, безусловно, негативном аспекте нашей жизни, как коррупция и непотизм. Никуда не денешься! Но у той же медали есть и светлая сторона. Чувство семейности, чувство родства, правило: своих не предаём и не бросаем.

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Своих нельзя предавать. Даже если ты считаешь, что свои сейчас ведут себя неправильно. В крайнем случае, если противоречия очень сильны, ты можешь даже не быть «за». Ты можешь не присоединяться к своим в их действиях, которые ты не одобряешь. Ты можешь возражать и критиковать. Но никогда не должен присоединяться к врагам. Это запрещено. Всеми адатами, обычаями и моралью всех народов России-Евразии.

Хрестоматийный пример: позиция белогвардейцев, контрреволюционеров, эмигрантов и прочих противников советской власти в Великой Отечественной войне. Большинство политических оппонентов встали на сторону Красной армии против гитлеровской Германии. По нашей морали – это правильно. Потому что надо быть за своих. Свои – это Россия, Евразия, СССР. Враги России – мои враги. А те, кто пошёл с немцами – предатели. Хотя есть ведь формальная логика и формальная «правота» – например, у раскулаченных или репрессированных – бороться с Советами? Нет, ни такой логики, ни такой правоты наши обычаи не признают. Потому что нарушен базовый принцип: человек должен стоять за своих.

Но где же тут правда? Где справедливость? Что, и немцы должны были все быть за Гитлера, потому что на стороне фюрера «свои»? Это сложный вопрос. Мы не можем решать за немцев. Мы решаем только за себя. У нас никогда не было и не будет Гитлера. Может, именно потому, что у нас есть адаты, о которых Запад забыл, возведя в абсолют формальное римское право? Мы знаем, что на стороне правды были те немцы, которые стали антифашистами. Но мы не можем объяснить, как это работает. Об этом должны подумать сами немцы. Как они позволили низвести себя, целый народ, на уровень не родоплеменного строя, нет, а до зоологического расизма и нацизма?

Стоять за своих – человеческий принцип. Он означает также: уважать других. Уважать их интересы, культуру, обычаи. Признавать за ними то же самое человеческое право – стоять за своих. Стоять за своих и уважать других – это даже не два закона, а один и тот же закон человеческой жизни. Западная доктрина расизма и нацизма предписывает унижать, уничтожать, дискриминировать других (или, в перверсии, давать особые фальшивые «привилегии» маргинальным меньшинствам, что тоже выделяет и отделяет их). По признаку расы, национальности, языка. При этом за своих они по-настоящему не стоят. Нет у них своих! Потому что свои начинаются с семьи. А семья состоит из мужчины, женщины, их детей, их родителей и других родственников. Из таких семей состоит род. Из таких родов строится народ. И такой народ – свои. Общество из двенадцати гендеров индивидов, легко предающих свой родной язык, родную землю ради политических интересов и экономических выгод, не является своим ни для кого. Потому и сплотить их можно лишь ненавистью к другим, ксенофобией, что родственной любви промеж них нет.

Меня иногда спрашивают старые знакомые: почему ты за Донбасс? А я даже не знаю, как ответить. Я, конечно, большой независимый интеллектуал, ха-ха. Но кровь гуще, чем вода. Потому что там мои, а я за своих. Мой чеченский народ – в полку «Ахмат», за Донбасс. Мой русский народ – в 6-м казачьем полку 2-го армейского корпуса (там и терские казаки, мои по матери), за Донбасс. За кого же я буду? За отщепенцев-«ичкерийцев» или за «русских националистов», которые воюют на стороне украинских нацистов? Ну так они же предатели, как власовцы. Они уже не чеченцы и не русские. Потому что предали своих, пошли против своих – с врагами. Я за своих, потому что меня таким воспитала русская литература, горские адаты и советская власть.

Как писателю и человеку (надеюсь) мыслящему, мне было бы очень трудно, мне было бы просто невыносимо, если бы свои были на злой стороне. Я всё равно никогда не присоединился бы к врагам, но не смог бы искренне быть «за». Слава Богу, свои на правильной, светлой стороне. Пороков и у нас хватает – я сам о них расскажу. Но в этой битве на той стороне зло, обман, разврат, ненависть. Западный по своему генезису нацизм и расизм. Доктрина, которая несовместима с нашей российской, кавказской, евразийской жизнью. Значит, наши, хоть и не ангелы, но с ангелами в одном строю.

Мы за своих и за правду. Одновременно. Потому что правда в том, чтобы быть за своих.