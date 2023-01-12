Америка финансирует Украину ради удовольствия

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12 января, четверг  |  Последнее обновление — 17:39  |  vz.ru
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На валютном рынке появился новый крупный игрок

Государство поможет российской экономике распродажей юаней Oriental Image/Reuters
Банк России впервые с прошлой весны возвращается на валютный рынок. С 13 января он возобновляет валютные интервенции для поддержки российской экономики. Это вполне обычная практика, когда государство хочет помочь бюджету и рублю. За исключением того, что ЦБ еще никогда не проводил интервенции именно с юанем.  Подробности...
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Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач

Шойгу назначил главу Генштаба Герасимова командующим Объединенной группировкой войск Алексей Ерешко/РИА Новости
Спецоперация России на Украине переходит к новому этапу. Об этом свидетельствуют не только кадровые перестановки, принятые министерством обороны, но и корректировка самой структуры управления группировкой российских войск. О каких именно изменениях идет речь и как они скажутся на ходе СВО? Подробности...
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Освобождение Соледара вызовет эффект домино в Донбассе

После занятия Соледара российские военные полностью сосредоточатся на боях за Артемовск Константин Михальчевский/РИА Новости
Россия установила контроль над Соледаром. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, в центре города образован котел, в котором идет бой. Взлом обороны ВСУ в Соледаре открывает российской группировке войск новые возможности для наступления и в перспективе – освобождения всей территории ДНР. Какими должны быть дальнейшие действия российских военных, чтобы закрепить успех? Подробности...
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Разведка Польши прибедняется с умыслом

Польская разведка играет ведущую роль в работе НАТО по Украине Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Разведка Польши недовольна своей судьбой: престиж службы падает, зарплаты низкие, высокие нагрузки, стресс. И это с учетом того, что роль польских шпионов на Украине – ведущая. Данное обстоятельство позволяет заподозрить, что поляки прибедняются, хотя позорный скандал с аппаратами ИВЛ из Албании действительно вышел их разведке боком. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Америка финансирует Украину ради удовольствия

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Почему США выдают коррумпированному киевскому режиму очередные бесконтрольные транши на миллиарды долларов из бюджета, в то время как отменяется программа бесплатной медицинской помощи, принятая в связи с ковидом, и миллионы американцев останутся без медицинского обслуживания? Подробности...

Русская революция – это прививка от глобализма

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
На наших глазах сейчас западная часть человечества выпускает на волю все новых бесов, все новые силы, одержимые «добром», к которому нужно – пусть и насильно – привести весь цивилизованный мир. Но мы это уже проходили. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Чем России важен Артемовск

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Без Артемовска невозможно представить ДНР, а значит, и Россию. Самая великая страница истории Артемовска пишется сегодня, когда русская армия освобождает город от ВСУ. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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НАТО не может расшириться на север

Опасная игра Пашиняна против России

США сэкономят на Украине

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Сторонники экс-президента Бразилии устроили погром в столице страны

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов выборов, захватили здание Конгресса в столице страны, городе Бразилиа. Полиция применила против погромщиков газ и шумовые гранаты
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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Когда вы убираете новогоднюю елку?
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Успели отдохнуть за новогодние праздники?
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    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		12 января 2023, 16:55

    Интересная вещь – современный капитализм. Во всем мире сворачиваются социальные программы, снижаются выплаты, сокращаются расходы. Потому что денег нет. Но вот начинается война – и деньги сразу находятся. Нанимают солдат, размещают заказы на предприятиях военно-промышленного комплекса, увеличивают производство и поставку вооружений, боеприпасов, да еще и просто так выдают «своему сукиному сыну», какому-нибудь диктатору в фальшивом «государстве», миллиарды и миллиарды. И всё из государственного бюджета.

    Из того самого бюджета, в котором только что не было денег, ну совсем не было, мыши по углам амбара скребли, так что пришлось сокращать помощь больным, увечным, старым и малым. А тут война – и сразу всё есть. И добро бы это была война за свою свободу и независимость, оборона от напавшего на тебя агрессора или защита критических национальных интересов. Нет, это что-то такое за океаном, что твоей страны вообще никак не должно касаться.

    Американский журналист Такер Карлсон недоумевает: почему США выдают коррумпированному киевскому режиму очередные бесконтрольные транши на миллиарды долларов из бюджета, в то время как отменяется программа бесплатной медицинской помощи, принятая в связи с ковидом, и миллионы американцев останутся без медицинского обслуживания? Отменяется, потому что в бюджете нет денег. А для Киева деньги есть.

    Это что, какие-то другие деньги? Почему, если деньги на самом деле есть, не потратить их на лечение американских граждан? Зачем деньги американских налогоплательщиков отдают каким-то мутным людям, которые их обязательно разворуют, а на оставшиеся будут вести войну за океаном, для удержания власти своим коррумпированным режимом? В чем здесь польза для рядового американского гражданина, который работает или работал, платит или платил налоги, предки которого создали эту процветающую страну, и который теперь просит у своего государства, чтобы оно защитило его от безработицы и наплыва мигрантов и предоставило ему возможность бесплатно лечиться – а ему говорят: нет, у нас нет для тебя денег, мы отдали все деньги диктатору в зеленой футболке?

    Кажется, что если бы не было СВО или Украины, то деньги достались бы американской медицине, или образованию, или культуре. Но, увы, нет. Это не так. Капитализм так не работает. Дело в том, что капитализм искусственно создает неравенство и нищету. И для этого в том числе он спонсирует войны по всему миру. Война не причина, а следствие. Цель же капитализма состоит в том, чтобы сохранять и углублять неравенство не только между людьми, слоями, группами, классами. Но и между народами, странами и регионами.

    Фото: AP/TASS

    Богатые должны оставаться богатыми и богатеть. А бедные должны оставаться бедными и работать на богатых, и отдавать им свои ресурсы по дешевке или задаром. И если кто-то хочет вырваться из нищеты и у него начинает получаться, то нужно ввести в действие силовой сценарий: устроить переворот, смуту, войну, вплоть до собственного вторжения – как это было в Ливии, Ираке и далее везде. Или поступить умнее – создать этому кому-то контролируемого врага, как мы это видим на нашем собственном примере.

    И вот что ещё важно. Проповедники неолиберализма, глашатаи «конца истории» лили нам в уши липкий сироп лжи о том, что в новом, «постиндустриальном», «цифровом» обществе родимые пятна капитализма исчезнут, атавизмы неравенства, нищеты, эксплуатации сойдут на нет. Сами собой. Будут сняты волшебной рукой рынка вкупе с технологическим прогрессом. На деле же мы видим, что всё происходит с точностью до наоборот. Капиталистические, империалистические, неоколониальные государства Запада только еще жестче насаждают злобу, ненависть и провоцируют конфликты, чтобы утвердить неравенство и внутри стран, и между странами. Более того, эта провокация становится едва ли не главной задачей государства в «информационную», «посткапиталистическую» эру.

    Поясню, что я имею в виду. Ранее, в силу технологической неразвитости человечества, социальное-имущественное-политическое неравенство и людей, и стран, было как бы «естественным». Поскольку люди обладают различными физическими и интеллектуальными способностями, общества различаются по численности, по географии обитания, по доступу к ресурсам, и так далее. В этих условиях государства (и союзы государств) имели (хотя бы формально) одной из задач выравнивание условий существования. Даже для сильных и могущественных ставились какие-то ограничения, правила, иначе общество не могло бы выжить.

    Пиком развития этой идеи стало социалистическое государство, которое в той или иной форме существовало и существует у разных народов, а также оказало большое влияние на формат капиталистического государства, из-за чего возникли вполне удачные гибридные формы в виде того же «скандинавского социализма», но не только. Смысл в том, что государство было призвано смягчать неравенство: например, собрав высокие налоги с богатых, перераспределить средства в виде социальной помощи, льгот и пособий для бедных.

    Однако «цифровая» эпоха стала действительно если не устранять, то существенно уменьшать «естественные» основания для неравенства. С помощью новых цифровых, компьютерных, коммуникационных технологий у значительного числа людей, народов, стран появился теоретически равный доступ к информации, знаниям, образованию, работе. Условно говоря, индийский программист может работать в американской компании, не выезжая из штата Андхра-Прадеш, африканский мальчик может получить европейское образование онлайн, пакистанский брокер может играть на лондонской бирже, все во всем мире могут читать самые современные книги и научные статьи и получать знания о новейших технологиях, рецептах, ноу-хау, схемах, конструкциях. Исторические, географические, культурные преимущества не то чтобы исчезли, но их роль снизилась в условиях единого информационного пространства планеты Земля.

    И что же теперь, все будут равны, по крайней мере, в возможностях? Что, африканский мальчик из семьи сельского священника будет составлять конкуренцию мальчику из семьи английской финансовой аристократии? А народы бывшей капиталистической периферии смогут на равных играть в «рынок» и «капитализм» с народами центра, с «золотым миллиардом»? Как бы не так. Конечно, нет. Потому что у капитализма и империалистических государств есть средства для насильственного искусственного удержания и углубления неравенства. Одно из них: патенты, «интеллектуальное право» – по сути, запрет или ограничение для бедных стран и людей пользоваться научно-техническими достижениями. Другое – провоцирование гражданских и межнациональных конфликтов, спонсирование войн и терроризма, вплоть до прямого военного вмешательства в дела третьих стран.

    Для чего же капитализм сохраняет неравенство и увеличивает нищету как внутри народа, так и между народами? А для сохранения власти, контроля. Неравенство и нищета – инструмент социального подавления. Ну и просто – приятно. Приятно жрать устриц в парижском ресторане, вдвойне приятно – зная, что миллионы голодают и даже в том же Париже могут есть только хлеб в дешевых булочных. Не так круто было бы носить бриллианты и дорогие часы, если бы такое же было у всех. Смысл именно в том, чтобы максимально выделяться, максимально возвыситься над «нищебродами». Потому капитализм в своей дикой сущности прямо противоречит и христианству, и исламу, и любой другой религии и морали. 

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