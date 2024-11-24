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Суд арестовал имущество замглавы транспортной полиции Махачкалы
В Москве арестовали дома и участки родственников бывшего замглавы транспортной полиции Махачкалы
Московский суд наложил арест на имущество родственников Казбека Мурзаева, обвиняемого в получении взятки, включая земельные участки и автомобили, оформленные на его отца и родственников.
Басманный районный суд Москвы арестовал имущество родственников Казбека Мурзаева, бывшего заместителя начальника полиции Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте. Арест наложен в рамках дела о взятке, в котором обвиняется Мурзаев, для обеспечения исполнения возможных имущественных взысканий по приговору, передает ТАСС.
Согласно судебным документам, арестованы четыре земельных участка и два дома в Карабудахкентском районе Дагестана, оформленные на отца Мурзаева. Также под арест попали квартира, дом и два автомобиля LiXiang L7, записанные на мать и сестру обвиняемого.
В материалах указано, что фактическим владельцем всего арестованного имущества является сам Мурзаев.
Напомним, в июле московский суд арестовал Мурзаева за взятку 13 млн рублей от представителей АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Порт-Петровск». Взамен он закрывал глаза на перегрузку судов и другие нарушения. Кроме денег, при обыске в кабинете Мурзаева было обнаружено 4,5 грамма гашиша.