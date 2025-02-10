Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.9 комментариев
Российского посла вызвали в МИД Финляндии
МИД Финляндии вызвал посла России из-за якобы вторжения российского самолета в воздушное пространство
Министерство иностранных дел Финляндии вызвало российского посла для объяснений по поводу предполагаемого нарушения самолетом РФ воздушных границ страны в районе Финского залива.
Финские власти настаивают на проведении расследования для выяснения всех обстоятельств инцидента, говорится на странице внешнеполитического ведомства Финляндии в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.
Как сообщает финский портал Yle, Министерство обороны Финляндии ранее заявило о подозрении в нарушении российским самолетом воздушных границ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия усилила подготовку к войне с Россией. Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна планирует усилить свою обороноспособность для противодействия возможным затяжным войнам и военному давлению в будущем.
Также сообщалось, что в Финляндии в городе Миккели разместили штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе, всего в 140 км от границы с Россией.