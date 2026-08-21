  • Новость часаРумыния обвинила Россию в атаке дрона на газовую платформу в Черном море
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия вылечилась от низкопоклонства перед Западом

    @ Иван Шагин/РИА Новости

    21 августа 2026, 09:22 Мнение

    Россия вылечилась от низкопоклонства перед Западом

    Восемьдесят лет назад на собрании партактива Жданов зачитал знаменитый доклад о «борьбе с низкопоклонством перед Западом». Считается, что этот доклад стал чуть ли не вершиной идеологического давления партии на «свободную мысль» в СССР и в результате обрек страну на изоляцию. Но скорее все было с точностью до наоборот.

    Ольга Андреева Ольга Андреева

    журналист

    Когда закончится вторая волна напряжения на топливном рынке
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России
    Илон Маск всплакнул над прогнозом о 50-триллионном госдолге США
    Зеленский запретил украинцам мультфильм «Маша и Медведь»

    За 30 лет новой России либеральная интеллигенция успела приучить россиян к мысли о «чудовищном тоталитаризме и безумии советской власти». Особенно достается секретарю ЦК ВКП(б) Андрею Жданову, руководившему Ленинградом в годы блокады и категорически отказавшемуся перейти на работу в относительно сытую Москву. Ровно 80 лет назад, 21 августа 1946 года, на собрании партактива Жданов зачитал знаменитый доклад о «борьбе с низкопоклонством перед Западом».

    Считается, что этот доклад стал чуть ли не вершиной идеологического давления партии на «свободную мысль» в СССР и в результате обрек страну на изоляцию. Но тут либеральная интеллигенция, очевидно, меняет местами причины и следствия. Позволю себе просто напомнить, как все было.

    После Великой Победы в войне с фашизмом СССР справедливо рассчитывал на самую широкую поддержку Запада и признание выдающихся успехов страны. В самом деле, провести колоссальную работу по предвоенной индустриализации всего за две пятилетки, победить неграмотность населения, вывести СССР в ряд ведущих экономик мира и, наконец, победить фашизм – такого успеха не знала ни одна страна планеты. Но вместо признания Страна Советов получила четкий сигнал – горячая война с Германией перерастает в холодную войну со всем западным миром, а СССР из победителя превращается во врага номер один.

    Никаких обещанных кредитов на восстановление СССР так и не получил, антигитлеровская коалиция распалась, президент США Трумэн грозился применить ядерное оружие, а 5 марта 1946 года Черчилль произнес свою знаменитую Фултонскую речь, которая открыто запустила противостояние двух систем.

    При этом идеологическим наследством Ленина был всеохватный интернационализм, а СССР продолжал мыслиться как авангард передового человечества. Вплоть до начала Великой Отечественной войны советские идеологи боролись с «великорусским шовинизмом» и пестовали республиканские национализмы, в теории воплощающие интернационализм мировой. Что касается Запада, то тут мы занимали позицию смиренного ученичества. Индустриализация требовала привлечения иностранных технологий и специалистов. Конечно, это тоже делалось под громкие звуки «Интернационала», но считалось, что СССР должен научиться у Запада всему самому передовому и поставить западные достижения на службу рабочих и крестьян. За патриотизм в довоенном СССР можно было и сесть. Ведь Советский Союз радеет за весь мир, а не за отдельно взятую страну.

    Чем ближе было к началу войны, тем больше Сталин понимал – без патриотизма нам не победить. Но когда Красная армия победу у врага все-таки вырвала и прошла через всю Европу, иллюзии интернациональной дружбы быстро вернулись. Сталин логично настаивал на том, что теперь именно Советский Союз должен вершить судьбы Восточной Европы, а СССР стать равноправным участником международного диалога. Это привело участников антигитлеровской коалиции в панику. Западная пропаганда переобулась в полете мгновенно. Из друга и союзника СССР стремительно превратился в «главного врага демократии». Сравнение Сталина с Гитлером родилось именно тогда. Никакой дружбы не предвиделось. А значит, идеологическому давлению Запада надо было что-то противопоставить.

    Мысль о возможном направлении пропагандистской работы Сталину подал ученый с мировым именем, лауреат двух Сталинских премий, дважды Герой Социалистического Труда Петр Капица. В начале 1946 года он отправил Сталину книгу Гумилевского «Русские инженеры» об истории русской технической мысли. К книге прилагалось письмо весьма примечательного содержания. «Мы мало представляем себе, – сетовал Капица, – какой большой кладезь творческого таланта всегда был в нашей инженерной мысли... обычно мы недооценивали свое и переоценивали иностранное».

    «Недооценка своих и переоценка заграничных сил», по мысли физика, всегда была «одним из главных отечественных недостатков»: «Ведь излишняя скромность – это еще хуже, чем излишняя самоуверенность. Для того, чтобы закрепить победу и поднять наше культурное влияние за рубежом, необходимо осознать наши творческие силы и возможности. Сейчас нам надо усиленным образом подымать нашу собственную оригинальную технику. Успешно мы можем это делать только тогда, когда будем верить в талант нашего инженера и ученого, когда мы, наконец, поймем, что творческий потенциал нашего народа не меньше, а даже больше других. Что это так, по-видимому, доказывается и тем, что за все эти столетия нас никто не сумел проглотить».

    Капица напоминал, что именно русский физик Александр Попов собрал и продемонстрировал первый в мире радиоприемник 7 мая 1895 года, но изобретателем радио считается иностранец. Именно наш ученый Борис Розинг в 1911 году осуществил первую в мире телепередачу. Но его открытие было реализовано много позже в США.

    «Тов. Капица! Все Ваши письма получил. В письмах много поучительного», – ответил Сталин великому физику. А уже в августе 1946 года прозвучала знаменитая речь члена Политбюро и Секретариата ЦК Андрея Жданова, где он прямо призвал страну бороться с «низкопоклонством перед Западом». Эта фраза мгновенно стала тем, что теперь называется мемом, и в таком качестве дошла до наших дней. Сколько слез пролила отечественная интеллигенция по поводу этого самого «низкопоклонства»! Политика борьбы с западным влиянием оборвала связи с мировой наукой и культурой, лишила СССР доступа к последним техническим разработкам, привела к насаждению мракобесия и обеспечила хроническую отсталость Страны Советов на долгие десятилетия – таков краткий список претензий к сталинской политике. Это действительно так. Вот только борьба с низкопоклонством перед Западом вовсе не была инициативой СССР и лично Сталина.

    Вовсе не СССР, а именно послевоенный Запад превратил Советский Союз в запретную территорию, огородив его непреодолимой стеной оголтелой пропаганды. Именно с тех времен на Западе пошла традиция представлять нашу страну как мрачный тоталитарный мордор, где по улицам едут танки, население живет в постоянном страхе перед KGB, а мужчины даже летом не снимают шапки-ушанки. Эти страшилки насаждались в Европе и США куда как более жестоко, чем наше «низкопоклонство». Фултонская речь Черчилля, прочитанная почти за полгода до доклада Жданова, предполагала не только идеологическую борьбу, но и прямое противостояние, и была куда страшнее. Вскоре после этой речи в США началась печально знаменитая эпоха маккартизма, преследовавшего любые проявления сочувствия СССР.

    Тогда Голливуд пережил грандиозную идеологическую чистку рядов, лишившись самых талантливых сценаристов и режиссеров. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности методично и жестоко преследовала и политиков, и деятелей культуры, и вообще всех, кто смел заикаться об установлении дружеских отношений со странами соцлагеря. Любое подозрение в «красных» симпатиях каралось увольнениями, арестами и судами. Были закрыты все каналы общения, любая передача технологий была запрещена. Работы советских ученых не публиковались на Западе, русские книги не переводились, наше кино не показывали, а если в западных фильмах и фигурировали русские персонажи, они изображались людьми дикими и смешными. Пресловутый «железный занавес» был опущен вовсе не с нашей стороны.

    В такой ситуации сохранять естественный для Советов интернационализм было как-то странно. Да и ученичество Советского Союза миновало. Призыв чтить и уважать достижения собственных ученых для СССР пошел только на пользу. Первая в мире АЭС в Обнинске в 1954 году, первый в мире спутник в 1957-м, полет Гагарина – это подтверждают.

    Нетрудно догадаться, что сейчас ситуация с нашей изоляцией повторяется с удивительной точностью. Запад использует все тот же проверенный сценарий – заглушить всякое проявление интереса к нашей стране барабанной дробью пропаганды. И снова, как 70 лет назад, Голливуд изображает русских все в тех же шапках-ушанках, пугает все тем же KGB и рисует страшные картины все того же «мордора». Но странное дело – низкопоклонства как-то не возникает. Мысль о том, что у нас и правда «мордор», а в Европе райский рай или «европейский сад», в голову уже приходит мало кому. Ну разве что бедным релокантам, которые теперь шлют на родину испуганные письма о том, как они хотят обратно и какую ошибку совершили.

    Тридцать пять лет открытых границ быстро развеяли все прозападные иллюзии. Рая на земле не бывает, работать надо везде, и лучше делать это на родине, где ты полноценный член общества, а не бесправный мигрант без языка, друзей, диплома и опыта работы. Да и Россия за последние десятилетия радикально изменилась. Теперь это не полуразрушенная страна с руинами советских производств, какой она была в начале 1990-х, а четвертая экономика мира, мировой лидер цифровизации с комфортными, безопасными городами, где можно не бояться безработицы или того, что тебя убьют в ближайшей подворотне.

    Так что западные маски давно сброшены и никакое низкопоклонство нам точно не грозит. А западным русофобам, которым антироссийские санкции обходятся в миллиарды долларов, хочется напомнить старый анекдот из жизни зоопарка: ваши львы, вы и спасайте.  

    Другие материалы автора

    Вы согласны с мнением автора?

    93 голоса
    		6 голосов

    Главное
    МИД допустил провокации на выборах в Госдуму за рубежом
    VK подала иск к Apple
    FT: КНДР переживает бурный рост
    NYT: Сомалийские пираты вернулись
    Россия закупила грузинского вина в десять раз больше Украины
    Охотники на Алтае застрелили 12 медведей после гибели туристки
    Потушившего Вечный огонь в Москве кенийца приговорили к реальному сроку

    Когда закончится вторая волна напряжения на топливном рынке

    На топливном рынке России наблюдается вторая волна напряжения и очереди на АЗС, признали власти. Однако эта ситуация отличается от первой волны. С одной стороны, спрос на бензин в августе традиционно выше, но с другой стороны, на этот раз уже не надо в спешке придумывать меры поддержки и стабилизации ситуации. Они уже есть и работают. Что поможет и когда ситуация улучшится? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва придумала ограничения против «блуждающих по стране» россиян

    В Литве предложили сократить с 24 до шести часов время, отведенное россиянам на транзитный проезд через территорию республики на автомобилях в Калининградскую область или обратно. Законопроект уже внесен в Сейм, его авторы объясняют инициативу «рисками для национальной безопасности». Какими рычагами располагает Россия в ответ и насколько далеко может зайти Вильнюс в ужесточении транзитного режима? Подробности

    Перейти в раздел

    Ударами по Киеву Россия сокращает дальнобойные возможности ВСУ

    Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области, продолжив системное разрушение инфраструктуры, обеспечивающей ВСУ средствами для нанесения ударов по территории России. Как отмечают эксперты, речь идет о воздействии не на отдельные объекты, а на всю цепочку – от производства и сборки вооружений до их хранения и доставки. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый министр обороны Украины опасен своей специализацией

    Верховная рада большинством голосов утвердила в должности министра обороны Украины Евгения Хмару, хотя западные покровители Киева и активисты «картонного майдана» требовали вернуть Михаила Федорова. Такое назначение говорит о многом: Хмара – выходец из спецслужб, а его профиль – террор в отношении гражданских. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • За что поляки бьют украинцев

      По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

    • Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

      Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.

    • Маленький сын не понимает, что я не вижу – мы даже в прятки играем

      Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации